Converse – trampki, które rządzą światem!

2 czerwca 2020, 21:04

Jak to się stało, że trampki Converse All Star, które powstały przede wszystkim po to, aby wygodnie grać w koszykówkę, stały się jednymi z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych butów na świecie? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Jedno jest pewne, chucks, jak nadal mówi się w Stanach o trampkach All Star (od imienia ich projektanta Chucka Tylora, który w latach 20. ubiegłego wieku był miłośnikiem i propagatorem gry w kosza), są nieodłącznym elementem popkultury i do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością!

Trampki Converse All Star

Charakterystyczna gwiazdka na trampkach All Star Converse jest wyznacznikiem czegoś więcej niż legendarnej już dzisiaj marki butów. Jest to oznaka wygody, która przez kilkadziesiąt lat była ceniona przez graczy NBA. Buty te aż do lat 60. nie schodziły z koszykarskiego parkietu. Zastąpione później przez jordany, czyli sneakersy od Nike, odrodziły się w zupełnie nowym dla nich środowisku już nie tak sportowym, a rewolucyjnym!

To jednak nie wszystko! Bo zanim zaszalały, to najpierw w latach 40 i 50. przeszły chrzest bojowy w amerykańskiej armii, gdzie używane były w trakcie treningów! Następnie jednak zmieniły kurs o 180 stopni i z uporządkowanego świata wojskowego rygoru oraz sportowej rywalizacji, przeniosły się do zupełnie innego środowiska - tym razem pełnego ekspresji i chaosu!

Trampki Converse stały się bowiem nieodłącznym towarzyszem rewolucji obyczajowej, uwielbianymi przez wszelkiej maści anarchistów i buntowników! Chodziły w nich takie legendy jak James Dean, Elvis Presley czy Kurt Cobain. Biegał w nich nawet filmowy Rocky (Sylwester Stallone), przygotowujący się do swoich walk. Dzisiaj są to buty, które obok komfortu noszenia, pozwalają poczuć się częścią tej wspaniałej i pięknej historii, jaką przeszły od początku swojego istnienia.

Converse - trampki wysokie i niskie

Współczesne kolekcje trampków Converse z jednej strony są niezwykle uniwersalne (jest to obuwie unisex), z drugiej jednak są niezwykle zróżnicowane. Buty są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, ale to nie koniec. Oferowane są modele, które różnią się pomiędzy sobą również designem. Znajdziemy tam zatem oryginalne Trampki All Star oraz wiele innych ciekawych modeli butów - w tym również obuwia dziecięcego.

Converse w swojej ofercie ma zarówno trampki wysokie, jak i trampki niskie, a także trampki na platformie. Wybierając tę markę, możemy być pewni wysokiej jakości wykonania i komfortu noszenia - jakby nie było, mają one sportowe korzenie.

Chuck Taylor All Star - na każdą okazję!

Co najważniejsze, te kultowe trampki doskonale nadają się na każdą okazję. Ich legenda otwiera bowiem drzwi do nawet najbardziej snobistycznych salonów. Tak to już w życiu jest, że tym, którzy niosą ze sobą blask sławy i popularności, można więcej. I właśnie tak jest z butami Converse!

To jest naprawdę fenomenalne, że buty stworzone ponad 100 lat temu, przez gracza i miłośnika koszykówki, są nadal tak modne. Mamy obecnie olbrzymi wybór różnego rodzaju butów, a jednak okazuje się, że proste trampki Converse, zrobione z gumy i materiału, nadal cieszą się olbrzymią popularnością. I nic nie wskazuje na to, aby trend ten miał ulec zmianie.

