Trening siłowy poprawia sprawność i gęstość kości kobiet po 50. r. ż. – bez względu na wiek

wczoraj, 13:12

Sprawniej, mocniej, pewniej w codziennym ruchu — wyniki programu treningu siłowego o wysokiej intensywności połączonego z suplementacją witaminą D3 wśród kobiet 50+ prowadzonego przez Uniwersytet Gdański.

Po dziesięciu miesiącach nadzorowanego treningu siłowego 120 mieszkanek Trójmiasta i okolic po 50. roku życia osiągnęło znaczną poprawą sprawności motorycznej, a ich siła wzrosła średnio o kilkanaście procent — niezależnie od wieku. Gęstość mineralna kości w tym czasie się ustabilizowała, z delikatnym korzystnym sygnałem, a u uczestniczek przyjmujących witaminę D 3 wzrosło stężenie 25(OH)D3 we krwi do zakresu uznawanego za prawidłowy. To badanie z Uniwersytetu Gdańskiego pokazuje rzecz prostą i ważną: na realną poprawę siły i sprawności nigdy nie jest za późno.





Cichy problem, który dotyka głównie kobiet

Osteoporoza to choroba, w której kości stopniowo tracą masę i wytrzymałość, aż zaczynają się łamać nawet przy z pozoru niegroźnym upadku czy gwałtownym ruchu. Z tego powodu bywa nazywana „cichym złodziejem kości”, bo potrafi nie dawać żadnych objawów — a pierwszym sygnałem często jest dopiero złamanie: nadgarstka, kręgu albo najgroźniejsze, złamanie szyjki kości udowej. To ostatnie potrafi w jednej chwili odebrać samodzielność; po takim złamaniu wiele starszych osób nie wraca już do dawnej sprawności.

W Polsce, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, w 2024 roku na osteoporozę mogło chorować około 2,3 miliona osób, w tym mniej więcej 1,8 miliona kobiet. Rzeczywista skala jest prawdopodobnie większa, bo znaczna część chorych nigdy nie zostaje zdiagnozowana — chorobę wykrywa się zwykle za późno, gdy doszło już do złamania. Problem dotyczy przede wszystkim osób po 50. roku życia i znacznie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn. Powód tej dysproporcji zachorowań ma z reguły podłoże hormonalne: po menopauzie spada poziom estrogenów, które wcześniej chroniły kości, i ubytek tkanki kostnej wyraźnie przyspiesza.

Ponad połowa uczestniczek gdańskiego programu już na starcie miała osteopenię — czyli obniżoną gęstość mineralną kości, stan zwiększonego ryzyka, który może poprzedzać osteoporozę, ale nie musi do niej nieuchronnie prowadzić. To grupa, w której sensowna interwencja może najwięcej zmienić, bo choroba nie jest jeszcze zaawansowana.





Mięśnie, które znikają po cichu

Z wiekiem słabnie jednak nie tylko tkanka kostna. Równolegle postępuje sarkopenia — proces, w którym organizm traci masę i siłę mięśni, co przekłada się również na obniżenie sprawności i niezależności. Po pięćdziesiątym roku życia może ubywać ok. 1–2 procent masy mięśniowej rocznie, a tempo spadku siły potrafi być jeszcze szybsze. Co istotne, współczesne kryteria diagnostyczne kładą nacisk właśnie na siłę, a nie na samą masę tkanki mięśniowej, ponieważ to obniżenie siły najlepiej przewiduje ryzyko upadków, a co za tym idzie, ryzyko złamania i utratę samodzielności. Mięśnie i kości tworzą zresztą jeden zespół — pracujące mięśnie obciążają kość i pobudzają ją do utrzymywania formy, a słabe mięśnie oznaczają nie tylko mniejszą siłę, ale i gorszą stabilność oraz większe ryzyko upadku.

To dlatego profilaktyka problemów wieku starszego coraz częściej skupia się nie na samych kościach, lecz na całej maszynerii ruchu: sile, równowadze i codziennej sprawności.





Dlaczego akurat trening siłowy

Spacer czy gimnastyka są zdrowe, ale dla kości i siły mięśni jednym z najlepiej udokumentowanych, skutecznych bodźców jest trening siłowy — czyli ćwiczenia z obciążeniem, wykonywane z odpowiednio dużą intensywnością. Kość reaguje na bodziec mechaniczny: im większe i szybsze obciążenie, tym silniejszy sygnał do jej przebudowy i wzmocnienia. Przeglądy badań naukowych wskazują, że to właśnie progresywny trening siłowy, w którym obciążenie wzrasta wraz z postępami treningowymi, przynosi najbardziej wymierne korzyści, pozostając przy tym bezpieczną formą aktywności także dla osób z obniżoną masą kości. Jednocześnie efekty interwencji ruchowych dla samych kości bywają opisywane jako co najwyżej umiarkowane — i ten realistyczny ton warto zapamiętać, wracając do wyników z Gdańska.