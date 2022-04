Kto powinien pomyśleć o wyjeździe do pracy za granicą?

11 kwietnia 2022, 09:59

Każdego roku wielu Polaków wyjeżdża do pracy za granicę – na stałe lub tylko tymczasowo. Taką decyzję zawsze należy oczywiście dogłębnie przemyśleć i zastanowić się nad jej plusami i minusami. Może ona być jednak dobrym rozwiązaniem zwłaszcza w kilku przypadkach. Komu spodoba się praca za granicą?

Osoby, które chcą więcej zarabiać

Poziom zarobków w Polsce z roku na rok rośnie. Odzwierciedla to m.in. średnia krajowa. Niestety, w porównaniu z wieloma zachodnimi krajami Unii Europejskiej wynagrodzenia wciąż nie są zbyt wysokie. Aby poprawić swoją sytuację finansową, wiele osób myśli więc o zatrudnieniu się w innym kraju. Wyjazdy do pracy za granicę najczęściej są motywowane właśnie tą kwestią. Dotyczy to zarówno stałego zatrudnienia, jak i tego na czas określony.

Polacy, którzy wyjeżdżają do pracy za granicą z powodów finansowych, na miejsce swojego pobytu wybierają kraje, które oferują najlepsze możliwości zarobkowe. Wśród nich od lat przodują Niemcy, Holandia oraz Wielka Brytania. Niektórzy decydują się także na wyjazd na północ Europy, chociażby do Finlandii, Norwegii czy Szwecji.

Początkujący pracownicy, którzy chcą zdobyć ciekawe doświadczenia

Zatrudnienie za granicą to wbrew pozorom dobre rozwiązanie nie tylko dla doświadczonych pracowników, lecz także osób, które dopiero od niedawna są na rynku pracy. Oczywiście w takim przypadku możliwe jest zazwyczaj wykonywanie niezbyt skomplikowanych zajęć o charakterze tymczasowym. Wśród nich znajduje się m.in. zbieranie owoców i warzyw, praca na produkcji lub na stanowisku magazyniera itp. Wiele zagranicznych firm jest otwartych na polskich pracowników, nawet tych, którzy mają małe doświadczenie. To dla nich duża szansa. Zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych za granicą zawsze stanowi plus. Zapewnia także dobry wpis do CV. Wiadomość o pracy za granicą może w przyszłości wzbudzić zainteresowanie również polskich rekruterów, ponieważ wskazuje na to, że dany pracownik jest chętny do podejmowania nowych wyzwań, a to zawsze jest cenione przez pracodawców.

Specjaliści otwarci na rozwój i nowe możliwości

Wyjazd do pracy za granicą czasami jest świetnym pomysłem również dla wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobyli już bogate doświadczenie w kraju. Może wówczas stanowić kolejny etap kariery. Szansa na rozwijanie się w międzynarodowym środowisku daje nowe perspektywy, rzuca nowe wyzwania i sprawia, że życie zawodowe na nowo rozkwita. Warto więc przemyśleć taką opcję, nawet jeśli miałoby to być zatrudnienie tylko na kilka miesięcy.

Osoby, które chcą szlifować język obcy

Wyjazd do innego kraju w celach zarobkowych to szansa na rozwijanie umiejętności. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o kompetencje bezpośrednio związane z danym zawodem. Dzięki przebywaniu za granicą o wiele łatwiej jest, np. nauczyć się nowego języka obcego lub odświeżyć znany już język albo osiągnąć w nim odpowiedni poziom biegłości. To dodatkowy plus wyjazdu w celach zarobkowych do innego kraju.