Zasada prawej ręki – czy zastąpi znaki drogowe?

18 maja 2023, 12:14

Zasada prawej ręki to jedna z najbardziej podstawowych i najczęściej stosowanych reguł ruchu drogowego w Polsce. Zapominanie o niej nie tylko grozi stworzeniem niebezpiecznych sytuacji na drodze, ale również ukaraniem kierowcy mandatem. Na szczęście ta reguła jest tak uniwersalna i często używana, że większość osób stosuje się do niej automatycznie. Sen z powiek może spędzać co najwyżej młodym, czekającym na egzamin na prawo jazdy kierowcom. Czym dokładnie jest zasada prawej ręki i kiedy należy ją stosować?

Czym jest zasada prawej ręki?

Zasada prawej ręki to uniwersalna reguła, do której powinien się stosować każdy kierowca. Obowiązuje w każdym miejscu, w którym nie ma dokładnych oznaczeń drogowych. To w dużej mierze dzięki niej na drogach panuje porządek, a kierowcy wiedzą, jak się zachować na słabo oznakowanym terenie. Głównym jej celem jest usystematyzowane i upłynnienie ruchu, a także zminimalizowanie ryzyka kolizji pomiędzy pojazdami.

Reguła prawej ręki dotyczy konkretnie tego, który pojazd może jako pierwszy ruszyć, skręcić lub wjechać na dany teren. Jak wskazuje nazwa „reguła prawej ręki” – kierowcy powinni ustępować pierwszeństwa pojazdom znajdującym się po prawej stronie. Co to oznacza w praktyce?

Zasada prawej ręki najczęściej stosowana jest na skrzyżowaniach równorzędnych. Według niej kierowcy powinni ustępować pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony i mieć nadrzędność przejazdu nad pojazdami pojawiającymi się z lewej strony. Dzięki temu kolejność wjazdu na skrzyżowanie jest usystematyzowana i każdy uczestnik wie, kiedy może się włączyć do ruchu drogowego.

Kiedy należy zastosować zasadę prawej ręki?

Reguła prawej ręki znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji, gdy ruch na drodze nie jest regulowany ani komunikacją świetlną, ani znakami drogowymi. Wtedy, aby nie doszło do kolizji - stosowane jest prawo pierwszeństwa pojazdu znajdującego się z prawej strony.

Obecnie ta reguła nie jest tak często stosowana jak kiedyś, ponieważ w większości miejsc znajdują się znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna. Jednak nie wyszła ona całkowicie z użytku i w mniejszych miejscowościach lub wsiach wciąż korzysta z niej wielu kierowców.

Gdzie można zastosować regułę prawej ręki?

Zasada prawej ręki nie jest ważniejsza niż znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, ani policjant kierujący ruchem, dlatego należy ją stosować tylko w miejscach, gdy nie ma innej możliwości. Gdzie kierowca może wykorzystać tę regułę?

Strefa ograniczonej prędkości – w mieście często kierowcy napotykają wydzielone przestrzenie oznaczone B-43. Zazwyczaj właśnie tam jest najwięcej skrzyżowań równorzędnych, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej i znaków. Dlatego wjeżdżając w strefę ograniczonej prędkości prawdopodobnie kierowcy będą musieli stosować zasadę prawej ręki.

Rondo – przed większością skrzyżowań okrężnych w Polsce znajduje się znak A-7, który zwalnia kierowców ze stosowania zasady prawej ręki. Widząc taki znak należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom już znajdującym się na rondzie.

Autostrady i drogi ekspresowe – oprócz stosowania prawa pierwszej ręki na skrzyżowaniach, powinno się również o nim pamiętać poruszając się na trzypasmowych drogach szybkiego ruchu. Jeśli kierowca chce zmienić pas z lewego na środkowy, to powinien przepuścić najpierw samochód wykonujący ten sam manewr, ale od prawej strony.

Kiedy prawo prawej ręki nie obowiązuje?

Reguła prawej ręki nie obowiązuje oczywiście wtedy, gdy na drodze znajduje się policjant kierujący ruchem, ustawione są znaki drogowe lub działa sygnalizacja świetlna. Tą zasadą należy się kierować jedynie w sytuacjach, gdy nie ma innego wyjścia. Warto również pamiętać, że prawo drogowe nie jest uniwersalne dla każdego kraju i niekoniecznie za granicą również obowiązuje reguła prawej ręki.

W większości miejsc rzeczywiście kierowcy nie powinni mieć żadnego problemu i mogą bezpiecznie stosować tę metodę. Jednak w krajach, w których obowiązuje lewostronny ruch, jak np. Wielka Brytania zasada prawej ręki się nie sprawdzi. Dlatego przed każdą zagraniczna podróżą samochodem warto przed wyjazdem zapoznać się z zasadami ruchu drogowego kraju, do którego się udajesz.

Czym grozi niestosowanie reguły prawej ręki?

Pierwszą i najpoważniejszą konsekwencją niestosowania się do zasad ruchu drogowego jest ryzyko kolizji. W przypadku niezachowania reguł dotyczących pierwszeństwa szczególnie wzrasta to prawdopodobieństwo. Kolizja pomiędzy dwoma wyjeżdżającymi samochodami nie tylko może obu kierowców narazić na problemy zdrowotne, ale sprawcę również na finansowe.

W związku ze zmianą przepisów, od 2022 roku kierowca, który wymusił pierwszeństwo może zostać obciążony mandatem do 350zł i 6 punktami karnymi. Dodatkowo, jeśli przyczyną kolizji jest złamanie zasady prawej ręki kara może zwiększyć się do 1000zł. Warto być świadomym kierowcą i stosować się do zasad ruchu drogowego, dbając zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i pozostałych uczestników ruchu.