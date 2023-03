Zaszycie alkoholowe ‒ prosty sposób na zachowanie długotrwałej abstynencji

Zaszycie alkoholowe zdecydowanie nie jest metodą nową czy innowacyjną. Rozwiązanie to jest znane medycynie od niemal 70 lat. Nie oznacza to jednak, że zaszycie alkoholowe jest zabiegiem, który odszedł do lamusa. Pomimo kontrowersji, wciąż wspomaga leczenie choroby alkoholowej. W dzisiejszym artykule przyglądamy się bliżej wszywce alkoholowej ‒ jej działaniu i skuteczności. Podpowiadamy również, gdzie bezpiecznie wykonać zabieg zaszycia alkoholowego w Warszawie.

Na czym dokładnie polega zaszycie alkoholowe?

Zaszycie alkoholowe to jedna z najstarszych metod leczenia alkoholizmu. Polega ona na implantacji jałowych tabletek zawierających disulfiram pod skórę pacjenta. W wyniku uwalniania się substancji czynnej do krwiobiegu lek hamuje działanie dehydrogenazy aldehydowej ‒ enzymu pełniącego kluczową rolę w metabolizmie alkoholu. Sięgnięcie po alkohol przez osobę po zabiegu zaszycia alkoholowego powoduje gwałtowny wzrost stężenia toksycznego aldehydu octowego w ustroju i wystąpienie objawów zatrucia. Obserwuje się wtedy takie dolegliwości jak:

zaczerwienienie twarzy;

uderzenia gorąca;

nadmierną potliwość;

nudności i wymioty;

bóle i zawroty głowy;

spadek ciśnienia tętniczego;

wzrost tętna;

uczucie kołatania serca;

uczucie lęku i niepokoju.

Uzależnione osoby dość często sięgają po wszywkę alkoholową również ze względu na długi czas jej działania. Zaszyte pod skórą tabletki mogą utrzymywać swoją aktywność nawet przez 12 miesięcy, ułatwiając choremu utrzymanie długotrwałej trzeźwości.

Co warto wiedzieć o skuteczności zaszycia alkoholowego?

Nie można też traktować zaszycia alkoholowego jako cudownego lekarstwa, które skutecznie wyleczy chorobę alkoholową. Specjaliści podkreślają, że metoda ta, zastosowana samodzielnie, nie sprawdza się w terapii nałogu. Wszywka alkoholowa wykształca bowiem u chorego lęk przed negatywnymi konsekwencjami sięgnięcia po używkę, jednak nie leczy przyczyn uzależnienia. Nierzadko bywa, że alkoholicy wracają do swojego nałogu, na krótko po ustaniu aktywności wszywki.

Zaszycie alkoholowe polecane jest jednak jako jedna z metod wspomagających leczenie alkoholizmu. Najlepsze rezultaty obserwuje się, gdy wszywka alkoholowa jest zastosowana równocześnie z psychoterapią uzależnień. Ułatwia ona choremu pierwsze miesiące terapii, gdy głód alkoholowy jest jeszcze bardzo silny. Zaszycie alkoholowe jest rozwiązaniem dedykowanym osobom zmotywowanym do walki z nałogiem, które podjęły samodzielną decyzję o przejściu na abstynencję.

Zabieg zaszycia alkoholowego w Warszawie? Wybierz mądrze!

Zaszycie alkoholowe to drobny zabieg chirurgiczny, który powinien być przeprowadzany jedynie przez lekarza. Od wiedzy i doświadczenia specjalisty zależy bowiem bezpieczeństwo i skuteczność całego zabiegu. Implantacja wszywki alkoholowej jest zabiegiem obarczonym niewielkim ryzykiem powikłań, o ile pacjent jest odpowiednio do niego zakwalifikowany. Chcesz wykonać zabieg zaszycia alkoholowego w Warszawie? My możemy polecić Ci KacDoktora! Firma ta może kojarzyć się jedynie z usługami leczenia kaca, jednak pracujący w niej specjaliści mają doświadczenie również we wszywaniu Esperalu czy prewencji alkoholowego zespołu abstynencyjnego.

Aby skorzystać z usług KacDoktora wystarczy skontaktować się telefonicznie w celu umówienia dogodnego terminu wizyty. Zabieg zaszycia alkoholowego wykonywany jest w nowoczesnym gabinecie w centrum Warszawy. Dzięki zastosowaniu znieczulenia miejscowego jest on komfortowy i całkowicie bezbolesny. Z kolei wykorzystanie rozpuszczalnych szwów chirurgicznych sprawia, że pacjent nie musi stawiać się na wizytę kontrolną.

Potrzebujesz wsparcia w utrzymaniu abstynencji? Wszywka alkoholowa może być właściwym rozwiązaniem Twojego problemu!