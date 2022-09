Jak wykorzystać zaszycie alkoholowe w leczeniu alkoholizmu?

W ostatnich latach zaszycie alkoholowe wywołuje sporo kontrowersji, nawet pośród terapeutów leczenia uzależnień. Metoda ta, niegdyś ciesząca się ogromną popularnością, obecnie wykorzystywana jest już znacznie rzadziej. Czy oznacza to, że zaszycie alkoholowe zupełnie nie sprawdza się w leczeniu alkoholizmu? Na pytanie to odpowiadamy w poniższym artykule, w którym opisujemy również, na czym dokładnie polega to rozwiązanie.

Co warto wiedzieć o działaniu wszywki alkoholowej?

Czym właściwie jest wszywka alkoholowa? To podskórny implant w formie jałowych tabletek, które zawierają substancję aktywną. W tym przypadku jest to disulfiram, potocznie nazywany esperalem. To wykorzystywany od dekad lek, który oddziałuje na metabolizm alkoholu, a dokładniej rozkład aldehydu octowego przez dehydrogenazę alkoholową. Wszywka alkoholowa, poprzez zablokowanie tego enzymu, wywołuje gwałtowny wzrost stężenia toksycznego aldehydu octowego, gdy tylko chory spożyje niewielką dawkę alkoholu. Konsekwencją tego jest pojawienie się objawów zatrucia, do których zalicza się:

zaczerwienienie twarzy;

uderzenia gorąca;

nadmierną potliwość;

bóle i zawroty głowy;

lęk i niepokój;

nudności i wymioty;

spadek ciśnienia tętniczego;

wzrost tętna;

uczucie kołatania serca.

Czy zaszycie alkoholowe może wyleczyć alkoholizm?

Stanowisko ekspertów jest w tym przypadku jasne – wszywka alkoholowa nie jest skutecznym lekiem na chorobę alkoholową. Zaszycie alkoholowe nie leczy przyczyn alkoholizmu, a jedynie maskuje na pewien czas jego objawy. Czy oznacza to jednak, że nie warto korzystać z tego rozwiązania? Absolutnie nie!

Zaszycie alkoholowe jest doskonałym uzupełnieniem profesjonalnej terapii uzależnień, zwłaszcza w jej pierwszych miesiącach. Metoda ta ułatwia alkoholikom utrzymanie abstynencji, gdy nie wykształcili oni jeszcze odpowiednich mechanizmów radzenia sobie z głodem alkoholowym. Wszywka alkoholowa jest zatem polecana jako element kompleksowego leczenia nakierowanego na długotrwałe utrzymanie trzeźwości.

Jak przebiega zabieg zaszycia alkoholowego?

Zaszycie alkoholowe jest zabiegiem zaliczanym do drobnych zabiegów chirurgicznych. Oznacza to, że musi być przeprowadzone przez lekarza, najlepiej doświadczonego chirurga. Skorzystanie z usług odpowiedniego lekarza daje gwarancje, że zabieg zaszycia alkoholowego będzie skuteczny, ale przede wszystkim w pełni bezpieczny.

Na początku wizyty niezbędne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu medycznego. Ma on na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, ale także wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do zaszycia alkoholowego. Metoda ta nie jest polecana osobom, które:

mają nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocniczą zawartą we wszywce;

spożywały alkohol w ciągu ostatniej doby przed zabiegiem;

chorują na chorobę niedokrwienną serca lub niewydolność serca;

zmagają się z niewyrównanym nadciśnieniem tętniczym;

zmagają się z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, zwłaszcza z przebytymi próbami samobójczymi.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do zabiegu specjalista dezynfekuje skórę w miejscu planowanego zaszycia wszywki. Najczęściej jest do skóra w okolicy pośladka, choć może być to także okolica łopatki bądź ramienia. Lekarz znieczula skórę i tkankę podskórną, a następnie wykonuje niewielkie nacięcie. Umieszcza w nim jałowe tabletki, a następnie zaszywa kilkoma szwami chirurgicznymi.

