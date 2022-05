Zaszycie alkoholowe – czy popularna wszywka może wyleczyć alkoholizm?

Zdania na temat zaszycia alkoholowego są podzielone, nawet wśród specjalistów. Jedni uważają tą metodę za skuteczne wsparcie leczenia alkoholizmu, z kolei inni uważają ją za przeżytek. Gdzie leży prawda? Okazuje się, że zaszycie alkoholowe może rzeczywiście bardzo ułatwić uzyskanie długotrwałej abstynencji, jednak muszą być ku temu spełnione pewne warunki. Jakie? Tego dowiesz się czytając nasz artykuł, w którym omawiamy podstawowe informacje na temat zaszycia alkoholowego.

Wszywka alkoholowa – metoda z wieloletnią tradycją

Czy wiesz, że od odkrycia właściwości disulfiramu, czyli substancji aktywnej wszywki, mija już prawie 80 lat? Lek ten został odkryty w 1948 roku przez duńskiego lekarza Erika Jacobsena, a już kilka lat później używany był w wielu krajach Europy, jako lek wspomagający leczenia choroby alkoholowej. Popularność zaszycia alkoholowego była ogromna – w końcu metoda ta uniemożliwiała spożycie alkoholu nawet przez kolejne 10 miesięcy. Na czym dokładnie polega jej działanie?

Wszywka alkoholowa to nic innego, jak jałowe tabletki zawierające disulfiram, które przeznaczone są do zaszycia pod skórą. Umieszczane są one w obrębie tkanki łącznej, gdzie powoli uwalniają lek do krwiobiegu. Sam disulfiram oddziałuje na metabolizm alkoholu, hamując go w najważniejszym etapie. Lek ten uniemożliwia rozkład aldehydu octowego przez dehydrogenazę alkoholową. Sprawia to, że spożycia nawet niewielkiej ilości alkoholu skutkuje nagłym wzrostem stężenia aldehydu octowego we krwi, co wywołuje szereg objawów związanych z lekkim zatruciem.

Nieprzyjemne dolegliwości trwają nawet kilka godzin po kontakcie z alkoholem i obejmują zazwyczaj:

• uderzenia gorąca i nadmierną potliwość;

• zaczerwienienie twarzy;

• bóle i zawroty głowy;

• nudności i wymioty;

• lęk i niepokój;

• spadek ciśnienia tętniczego;

• przyspieszenie pracy serca.

Czy zaszycie alkoholowe to metoda dla każdego?

Masz problemy z alkoholem i wydaje Ci się, że wszywka alkoholowa to idealne rozwiązanie? Nie tak szybko! Zaszycie alkoholowe nie jest tak cudownym lekiem na alkoholizm, jak niegdyś uważano. Metoda ta nie wpływa na przyczyny rozwoju choroby alkoholowej, a jej działanie skupia się głównie na wytworzeniu w chorym lęku przed negatywnymi skutkami sięgnięcia po kieliszek. Oznacza to, że chory, po minięciu aktywności wszywki alkoholowej, nierzadko wraca do swojego nałogu. Czy zatem zaszycie alkoholowe ma jakiś sens?

Specjaliści wskazują, że metoda ta dobrze sprawdza się jako element wspierający terapię uzależnień. Wszywka alkoholowa jest pomocna szczególnie w początkowych etapach leczenia, gdy chorzy mają duży problem z utrzymaniem abstynencji. Osoby decydujące się na zaszycie alkoholowe powinny podejmować tą decyzję samodzielnie, posiadać świadomość swojej choroby, a także motywację do walki z nią.

Zaszycie alkoholowe w Warszawie – postaw na profesjonalną pomoc

Podejmujesz samodzielne próby walki ze swoim uzależnieniem? Nie warto, pomoc specjalistów daje Ci o wiele większą szansę na sukces. To Twoje pierwsze kroki ku trzeźwości i jest Ci wyjątkowo ciężko? Jeśli myślisz, że zaszycie alkoholowe ułatwi Twoje leczenie, możesz zgłosić się do KacDoktora. To firma z wieloletnim doświadczeniem zarówno we wszywaniu esperalu, jak i detoksie alkoholowym. Pracujący w niej lekarze i ratownicy medyczni dbają nie tylko o bezpieczeństwo pacjentów, ale także miłą i komfortową atmosferę.

Jak można skorzystać z usług KacDoktora? Zaszyć się możesz w nowoczesnym gabinecie w centrum Warszawy, gdzie zajmie się Tobą doświadczony chirurg. Jeśli jednak nie masz czasu bądź siły na wizytę stacjonarną, zawsze możesz skorzystać z opcji wizyty domowej. Wystarczy, że skontaktujesz się z firmą telefonicznie lub za pośrednictwem formularza internetowego, a specjalista przyjedzie pod wskazany przez Ciebie adres na terenie Warszawy i okolicznych miejscowości. Nie musisz się przy tym martwić zaciekawionymi spojrzeniami czy złośliwymi plotkami – pracownik KacDoktora zadba o pełną dyskrecję.

Nie czekaj aż nałóg zniszczy Twoje życie! Zaszycie alkoholowe pomoże Ci postawić pierwsze kroki ku trwałej trzeźwości!