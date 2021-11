Dlaczego dermatolodzy zalecają leczenie lampą Bioptron? Dowiedz się, czym jest fototerapia!

8 listopada 2021, 23:35

Lampa Bioptron to urządzenie, które znajduje szerokie zastosowanie w dermatologii. Łączy w sobie podczerwień, cechy lasera oraz naturalnego światła słonecznego, jednak bez szkodliwych promieni UV. Jak działa lampa Bioptron na skórę?

Fototerapia w medycynie i kosmetologii

Fototerapia to różnorodne zabiegi oparte na leczniczym działaniu światła o konkretnej barwie. O terapeutycznych możliwościach światła wiadomo od dawna - promieniowanie słoneczne skutecznie chroni przed zachorowaniem na krzywicę, oprócz tego jest jedynym aktywatorem procesu wytwarzania w skórze niezbędnej do zachowania zdrowia witaminy D.

Terapia światłem wykorzystywana jest do leczenia bardzo szerokie spektrum schorzeń - od nadciśnienia, poprzez depresję i chroniczny ból, na chorobach wątroby i zaburzeniach metabolizmu skończywszy. Fototerapia znajduje zastosowanie w gabinetach dermatologicznych, poprawiając estetyczne walory skóry, ale też przywracając jej naturalne właściwości.

Dermatologia i fototerapia

Zabiegi wykonywane urządzeniami medycznymi do światłoterapii Bioptron są bezbolesne, nieinwazyjne i mogą być wykonywane zarówno w gabinecie lekarskim, jak i w zaciszu własnego domu. To niewielki sprzęt o wielkiej mocy, który może przysłużyć się do odzyskania zdrowia nawet w pozornie bardzo trudnych przypadkach.

Fototerapia pobudza fizjologiczne reakcje w komórkach, co wzmaga naturalne procesy regeneracyjne w skórze i w tkankach znajdujących się pod skórą. Dzięki temu poprawia się mikrokrążenie, a wraz z nim, dotlenienie skóry. Fototerapia udrażnia naczynia limfatyczne, zapobiegając zaleganiu limfy, przez co niweluje obrzęki i stymuluje procesy biologiczne.

W dermatologii i dermatologii estetycznej fototerapia doceniana jest ze względu na stymulację produkcji kolagenu, usprawnianie przepływu substancji odżywczych w naczyniach włosowatych i ujędrnianie skóry. Fototerapia wykazuje właściwości odmładzające, a jej regularne stosowanie porównywalne jest pod względem efektów do niektórych inwazyjnych zabiegów kosmetologicznych.

Co ważne, terapia światłem może być stosowana do nieinwazyjnego leczenia odleżyn, a nawet owrzodzeń - naświetlanie już przez 20 minut parę razy dziennie szybko przynosi ulgę choremu i znacznie skraca czas rekonwalescencji.

Rozwiązanie największych problemów dermatologicznych

Dermatolodzy są zgodni, że fototerapia jest doskonałym sposobem na przywrócenie równowagi skórze dotkniętej trądzikiem wieku młodzieńczego i trądziku różowatego. Wespół z odpowiednim leczeniem farmakologicznym przynosi spektakularne rezultaty i znacznie skraca proces powrotu do zdrowia.

Oprócz tego, leczenie lampą Bioptron okazuje się skuteczne przy łuszczycy, zaostrzeniu się opryszczki, a także różnorodnych infekcjach wirusowych powodujących bolesne stany zapalne. Z tego też względu fototerapia polecana jest przez lekarzy osobom borykającym się z atopowym zapaleniem skóry (AZS) - potrafi łagodzić zmiany, zmniejsza wrażliwość skóry i zwiększa jej naturalne bariery ochronne.

