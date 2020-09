Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych?

1 września 2020, 20:34

Sukces firmy zależy od tego, czy pozyska nowych klientów, utrzyma przy marce obecnych i zdobędzie stabilną pozycję rynkową, ciągle szukając sposobów na efektywną promocję i poszerzanie zakresu swojej działalności. Jest to szczególnie ważne w dobie internetu, kiedy z punktu widzenia prowadzenia firmy zacierają się granice terytorialne, a konkurencja jest tak duża jak nigdy przedtem.

Ponieważ coraz więcej osób korzysta z internetu nie tylko w celach towarzyskich czy rozrywkowych, ale także zakupowym, staje się on cennym kanałem dotarcia do potencjalnych klientów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na promowanie własnej działalności i zwiększanie wyników sprzedażowych jest pozycjonowanie strony. Warto jednak na samym początku zaznaczyć, że musi być prowadzone regularnie i starannie przez profesjonalistów, aby przyniosło oczekiwane efekty. Zatem na czym polega pozycjonowanie stron internetowych? Czy warto zdecydować się na działania z zakresu SEO? Rozmawiamy z ekspertami z agencji marketingu internetowego BrandBay.pl, którzy na co dzień tłumaczą swoim Klientom, co to jest pozycjonowanie stron.

Wyjaśniamy na czym polega pozycjonowanie stron internetowych

Internetowa wyszukiwarka Google cieszy się ogromną popularnością. W ułamku sekundy pozwala użytkownikom na znalezienie interesujących ich treści, informacji czy produktów i usług. Te ostatnie są szczególnie ważne, ponieważ zdecydowanie ponad połowa wyszukań ma charakter konsumpcyjny.

Zatem użytkownicy poszukują nowych butów, stołu kuchennego czy kursu tańca właśnie za pomocą wyszukiwarki Google, która „skanuje” cały internet i pokazuje wyniki najbardziej dopasowane do wpisanych przez nich wcześniej haseł.

Jest to kluczowa wiedza, jeśli chcemy zrozumieć na czym polega pozycjonowanie stron internetowych, ponieważ najważniejsze jest dopasowanie konkretnych fraz kluczowych do treści na stronie naszej firmy. Jeśli algorytm Google uzna, że występują na stronie, a dodatkowo jest ona poprawnie zbudowana, zoptymalizowana i podlinkowana w zewnętrznych witrynach, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pokaże się ona wysoko w wynikach wyszukiwania. Jest to główny cel, do którego dąży pozycjonowanie strony, czyli działania SEO.

Dlaczego pozycjonowanie strony jest tak ważne dla rozwoju firmy?

Jeśli wiemy już mniej więcej co to jest pozycjonowanie stron, można jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jest ono tak ważne i co sprawia, że warto się na nie zdecydować jako na regularne działania SEO.

Im wyżej wyświetli się strona danej firmy, tym istnieje większa szansa na to, że jakiś użytkownik w nią kliknie, dowie się o jej istnieniu i znajdzie interesujące go informacje, produkty czy usługi. Wtedy z kolei firma utrwala się w jego przekonaniu jako profesjonalna, ciekawa i godna zaufania. Możliwe więc, że od razu lub w przyszłości zdecyduje się na skorzystanie z jej oferty, co spowoduje zwiększenie się zysków i dochód firmy. To właśnie dlatego warto inwestować w profesjonalnie prowadzone działania SEO.

Na czym polega pozycjonowanie stron internetowych – wybór agencji

Jak zostało to już kilkukrotnie wspomniane, bardzo ważne jest to, aby zdecydować się na profesjonalną agencję marketingu internetowego. Pozycjonowanie strony wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy, znajomości zaawansowanych programów, a także dużego doświadczenia, które daje wyczucie i pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów. Nie ma bowiem jednego, sprawdzonego i zawsze skutecznego sposobu na osiągnięcie wysokich pozycji, dużo więc zależy od konkretnego eksperta i metody jego pracy. Natomiast samodzielne próby działania w zakresie SEO najprawdopodobniej nie tylko nie przyniosą nam dobrych rezultatów, mogą natomiast jeszcze bardziej pogorszyć sytuację. Szkoda czasu, siły i pieniędzy na działanie na zasadzie prób i błędów – lepiej zaufać profesjonalistom, którzy wiedzą, co robią - takich znajdziesz m.in. w Agencji Reklamowej Brandbay.pl.