Ekogroszek niskokaloryczny czy wysokokaloryczny? Który wybrać?

wczoraj, 11:19

Ekogroszek to jeden z lepszych materiałów opałowych wykorzystywanych w kotłach na paliwa stałe. Efektywnie się spala, uwalniając jednocześnie duże ilości energii termicznej. Dzięki temu znacząco ogranicza ilość popiołu oraz emitowanych do atmosfery szkodliwych substancji. Kupując materiał opałowy, należy jednak pamiętać o wcześniejszym sprawdzeniu jego parametrów technicznych – w szczególności dotyczy to kaloryczności. Jaki zatem ekogroszek wybrać? Niskokaloryczny czy wysokokaloryczny?

Co to jest ekogroszek?

Ekogroszek to paliwo stałe wytwarzane z najwyższej jakości frakcji węgla kamiennego lub nieco rzadziej, z węgla brunatnego. Materiały te poddawane są zaawansowanym procesom obróbki mechanicznej, takim jak m.in. przesiewanie, płukanie oraz suszenie. Tak uzyskana partia węgla może być też rozdrabniana, by uzyskać pożądaną granulację.

Pojedyncza grudka ekogroszku ma zazwyczaj średnicę między 5 a 25 mm. Czasami można też znaleźć warianty ekogroszku o nieco większej średnicy, jednak mogą one powodować problemy z zasilaniem niektórych modeli kotłów na paliwa stałe z podajnikami ślimakowymi.

Ekogroszek charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem spalania;. Pozwala to znacząco zredukować ilość powstającego w trakcie palenia popiołu. W efekcie pojemnik na popiół może być opróżniany dużo rzadziej, co zmniejsza nakłady czasowe niezbędne na konserwację kotła. To samo dotyczy przewodów kominowych oraz systemów nadmuchu powietrza.

Jednak zdecydowanie największą zaletą, jaką zapewnia dobrej klasy ekogroszek, jest niezwykle wysoka efektywność spalania. W połączeniu z nowoczesnym kotłem C.O. wyposażonym w komputer pokładowy sterujący jego parametrami umożliwia uzyskanie niemal 100% energii termicznej zgromadzonej w materiale opałowym. Z kolei naturalnie wysoka kaloryczność ekogroszku, pozwala zauważalnie zredukować ilość spalanego paliwa stałego, a co za tym idzie, koszt ogrzewania budynku.

Czym różni się ekogroszek niskokaloryczny od ekogroszku wysokokalorycznego?

Aby wytłumaczyć różnicę pomiędzy niskokalorycznym oraz wysokokalorycznym ekogroszkiem, należy najpierw wyjaśnić, czym jest kaloryczność materiału opałowego. Otóż określa ona ilość energii termicznej (cieplnej), którą można uzyskać poprzez spalenie danej ilości materiału opałowego w normalnych warunkach.

Wyższa kaloryczność oznacza, że z danego rodzaju paliwa można uzyskać więcej energii, co z kolei przekłada się na wyższą efektywność energetyczną i potencjalnie mniejsze zużycie paliwa. Parametr ten jest szczególnie istotny przy wyborze materiałów opałowych do różnych celów, zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych.

Kaloryczność jest wyrażana w formie megadżuli na kilogram (MJ/kg) i w przypadku ekogroszku wynosi zazwyczaj około 24 – 29 MJ/kg. Dla porównania tani węgiel kamienny może pochwalić się kalorycznością na poziomie około 21 – 22 MJ/kg. Dzięki temu ekogroszek może być nawet o 40% bardziej wydajnym materiałem opałowym niż tradycyjne warianty węgla.

Który rodzaj ekogroszku wybrać do palenia w domowym kotle?

W sprzedaży można spotkać szereg różnego rodzaju ekogroszków – zarówno klasyczne, jak i te oznaczane jako wysokokaloryczne warianty premium. Który z nich wybrać do ogrzewania gospodarstwa domowego?

Ekogroszek niskokaloryczny

Ekogroszek niskokaloryczny to rodzina materiałów opałowych spełniających wyśrubowane normy ekologiczne, które jednak z jakichś powodów zapewniają niższą wartość opałową. Może być to m.in. gorsza frakcja węgla użytego do ich produkcji lub niedopracowany proces technologiczny.

Nie oznacza to jednak, że niskokaloryczny ekogroszek jest złym wyborem. Choć jego kaloryczność jest niższa, to nadal stanowi efektywny sposób na ogrzewanie domu. Jego wartość opałowa oscyluje w zakresie od 24 do 26 MJ/kg, dzięki czemu może być on z powodzeniem wykorzystywany nawet w największych gospodarstwach domowych.

Fizyki nie można jednak oszukać, dlatego też należy liczyć się z nieco większym zużyciem takiego materiału. Z tego powodu przy kompletowaniu na zimę zapasów niskokalorycznego wariantu opału, trzeba będzie kupić około 20 – 30% więcej worków z ekogroszkiem.

Ekogroszek wysokokaloryczny

Ekogroszek wysokokaloryczny charakteryzuje się znacznie wyższą wartością opałową. Jego kaloryczność przekracza pułap 26 MJ/kg, dochodząc nawet do 28 MJ/kg. Oznacza to, że w trakcie procesu spalania wydziela zauważalnie więcej ciepła, dzięki czemu, w skali roku zużywa się go dużo mniej.

Wysokokaloryczny ekogroszek jest także bardziej efektywny w podtrzymywaniu zadanej temperatury w pomieszczeniach. W efekcie, po nagrzaniu wnętrza budynku, komputer pokładowy będzie podawać dużo mniejsze dawki materiału opałowego do kotła. Pozwoli to wydłużyć czas opróżniania zasobnika na opał, tym samym redukując częstotliwość jego uzupełniania.

Jaki ekogroszek wybrać? Wysokokaloryczny czy niskokaloryczny?

Ekogroszek wysokokaloryczny to opcja odpowiednia dla osób, które mają większe zapotrzebowanie na ciepło w swoim domu. W małych domach, w których mieszka jedna lub dwie osoby bardzo często wystarczający może okazać się ekogroszek niskokaloryczny. To również tańszy, a więc dla wielu osób lepszy, wybór.