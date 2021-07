Huawei Watch 3 - Gdzie kupić nowy zegarek Huawei?

19 lipca 2021, 19:54

Szybkie tempo życia zmusza do szukania ciekawych rozwiązań technologicznych. Jednym z nich są smartwatch’e Huawei. Ta chińska marka stawia na rozwój w dziedzinie wyrobów elektroniki użytkowej. Stworzone przez nią urządzenia pozwalają na łatwą komunikację z innymi, monitorowanie parametrów życiowych oraz odpowiednie uprawianie aktywności fizycznej.

Wszystko, czego potrzeba na co dzień, można mieć na nadgarstku dzięki Huawei Watch 3 lub Huawei Watch 3 Pro. Poniżej omówienie najważniejszych danych technicznych tych dwóch smartwatch’ów.

Huawei Watch 3 – wiele funkcji w jednym urządzeniu

W tym modelu po raz pierwszy zastosowano HarmonyOS. Pod tą nazwą kryje się niezwykle inteligentny system operacyjny wymyślony przez Huawei do urządzeń bezprzewodowych. Decydując się na Huawei Watch 3 zyskujemy smartwatch z 1,43-calowym ekranem AMOLED. Zegarek dzięki optymalnej wielkości pozwala na swobodne korzystanie z wyświetlacza. Ponadto dobrze prezentuje się na nadgarstku. Wielkość koperty to 46,2 mm. Natomiast grubość obudowy wynosi 12,15 mm.

Smartwatch może towarzyszyć swojemu właścicielowi nie tylko podczas wykonywania codziennych zajęć. Idealnie sprawdzi się także podczas różnego rodzaju aktywności. To wszystko dzięki odporności na wodę. Zegarek wytrzyma zanurzenie na głębokości do 50 metrów. Urządzenie pomieści też wiele danych. Ma 2 GB pamięci operacyjnej RAM oraz aż 16 GB miejsca na dane. Został wyposażony w GPS, dlatego dzięki niemu zawsze dotrzesz na miejsce.

Huawei Watch 3 posiada też liczne funkcje do monitorowania stanu zdrowia. Podczas wyboru smartwatcha warto zwrócić uwagę na czas pracy baterii. W tym przypadku producent zapewnia, że bez konieczności ładowania z urządzenia można korzystać do 14 dni. Nie można również pominąć aspektu estetycznego. Produkt występuje w wielu wersjach – zarówno na pasku, jak i na bransolecie. Wymiana paska jest niezwykle łatwa, dlatego każdy może zrobić to samodzielnie w domu. Sama tarcza zegarka jest bardzo minimalistyczna, dzięki czemu będzie pasowała do każdej stylizacji.

Huawei Watch 3 Pro – nowa, ulepszona wersja

Ten ultra nowoczesny gadżet zawsze przykuwa uwagę innych. Dzieje się tak za sprawą obrotowego pierścienia 3D, ułatwiającego korzystanie z rozbudowanego menu. Cienki, szklany ekran daje wiele możliwości, takich jak chociażby powiększanie obrazu. Nie trzeba się przy tym martwić o nieestetyczne odciski palców lub zarysowania. Chroni przed tym specjalna nanopowłoka pokrywająca wyświetlacz.

Zegarek ten podobnie jak jego poprzednik monitoruje czynności życiowe. Posiada termometr, pulsometr oraz ciśnieniomierz. Oprócz tego można na nim sprawdzić jakość snu i poziom stresu. Z takim urządzeniem żadna podróż nie będzie stanowiła problemu. Wbudowana funkcja akcelerometru, kompasu oraz żyroskopu ułatwi znalezienie właściwej drogi. Smartwatch Huawei Watch 3 Pro pomieści wiele danych. Pamięć wbudowana wynosi 16 GB. Dzięki temu nowoczesnemu gadżetowi odbieranie i odrzucanie połączeń będzie jeszcze łatwiejsze. Istnieje możliwość ustawienia powiadomień o połączeniach i wiadomościach. Huawei Watch 3 Pro to też liczne funkcje informacyjne, takie jak alarm wibracyjny, budzik, prognoza pogody czy stoper.

Oba smartwatche dostępne online na Ceneo.pl

Smartwatch Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro można kupić online bez konieczności wychodzenia z domu. Warto w tym celu odwiedzić stronę Ceneo.pl. Znajduje się tam opcja porównywania cen tego samego produktu w różnych sklepach. Dzięki temu można mieć pewność, że wybierze się najbardziej korzystną ofertę. Na Ceneo.pl z łatwością można również przeczytać zaufane opinie klientów, którzy zdecydowali się na zakup smartwatch’y marki Huawei. Cena Huawei Watch 3 to około 1700 zł. Natomiast nowszy model Pro można kupić już za niecałe 2000 zł.