Jak zmienić prawnika i jak wybrać nowego specjalistę? (art. spons.)

wczoraj, 09:40

Wybór adwokata nie powinien być przypadkowy. Co jednak w sytuacji, gdy chcesz zmienić prawnika w trakcie trwania sprawy, bo masz z nim utrudniony kontakt lub nie dostrzegasz postępu w procesie? Jak zmienić prawnika i jak wybrać nowego specjalistę? Wyjaśniamy!

Jak zmienić prawnika w trakcie sprawy?

Nie każdy z prawników świadczy skuteczne porady prawne. Jeśli masz wątpliwości co do specjalisty, który prowadzi Twoją sprawę, zawsze możesz wymówić z nim umowę. Jak to zrobić?

Procedura zmiany prawnika i proces przeniesienia akt wcale nie jest skomplikowany. Na samym początku musisz zdecydować, kto będzie Cię reprezentować przed sądem po zmianie prawnika. Pomoc prawna - Legavi.pl – tam znajdziesz kancelarie prawne w Twoim regionie. Po dokonaniu wyboru nowego prawnika Twoja rola się kończy. Nowy prawnik wystosuje wniosek o akta swojemu poprzednikowi, a ten ma obowiązek je jak najszybciej przekazać.

Przekazanie akt następuje zawsze po załatwieniu wszelkich opłat. Więc jeśli między Tobą a poprzednim prawnikiem są nieuregulowane koszty, to jak najprędzej musisz je opłacić.

Czy można zmienić adwokata przydzielonego z urzędu?

Otrzymałeś adwokata z urzędu, lecz obawiasz się, że nie jest on wystarczająco przygotowany do przeprowadzenia Twojej sprawy i chciałbyś go zmienić? Nie jest to proste.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu postępowania cywilnego ustanowienie radcy prawnego bądź adwokata przez sąd jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego. Tylko z ważnych przyczyn adwokat lub radca prawny może wnosić o zwolnienie od obowiązku zastępowania strony w procesie. W przypadku zgody sądu Okręgowa Rada Adwokacka lub Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych wyznaczy innego adwokata, lub radcę prawnego.

Niestety, przepis ten nie przewiduje możliwości zmiany pełnomocnika na wniosek strony. Jeśli otrzymałeś adwokata z urzędu, nie możesz go zmienić. Możesz jedynie wypowiedzieć mu pełnomocnictwo procesowe i oświadczyć, że będziesz działał samodzielnie.

Jak wybrać nowego prawnika?

Zastanawiasz się, po czym poznać dobrego prawnika? Osoba ta powinna wykazywać się cierpliwością, dyplomacją i umiejętnością uważnego słuchania. Pewność dobrej reprezentacji przed sądem uzyskasz dopiero po wnikliwej rozmowie ze specjalistą. Ważne jest, aby prawnik przemawiał prostym i zrozumiałym językiem. W ten sposób wytłumaczy Ci wszelkie niejasności kodeksu prawnego, abyś był dobrze przygotowany do rozprawy.

Kolejnym sposobem na znalezienie dobrego prawnika są rekomendację rodziny i znajomych. Być może Twoi najbliżsi w ostatnim czasie korzystali z usług kancelarii prawnej, którą z ręką na sercu mogą Ci polecić.

Coraz więcej kancelarii prawnych ma utworzone strony internetowe. Możesz więc przeczytać opinie krążące o danym prawniku w sieci. To nie wszystko – na stronie kancelarii prawnej możesz przeczytać opis jej działalności, w czym się dokładnie specjalizuje i co ją wyróżnia na tle innych firm. Nie bez znaczenia jest również liczba wygranych spraw oraz staż pracy.