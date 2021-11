Jak zacząć przygodę z krav magą?

26 października 2021, 22:37

Krav maga, choć bywa postrzegana jako widowiskowy sport, w istocie jest nowoczesnym systemem walki, który służy skutecznej samoobronie. Z pewnością wielu z nas widziało walkę wręcz, która została błyskawicznie zakończona jednym lub dwoma ruchami. Krav magę może trenować każdy, treningi wymagają jednak zaangażowania i wytrzymałości – zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Ciężka praca na macie pod okiem doświadczonego trenera szybko owocuje jednak siłą, odpornością i niebywałym refleksem. Na czym polega krav maga i od czego zacząć przygodę z tą sztuką walki?

Krav maga – co warto wiedzieć?

Początki krav magi sięgają lat 30. XX wieku i wiążą się z urodzonym w Budapeszcie Imim Lichtenfeldem, który jest uważany za ojca tej sztuki walki. W czasach okupacji faszystowskiej zorganizował w Czechosłowacji drużyny samoobrony, które strzegły żydowskich dzielnic. Lata doświadczenia i setki stoczonych na ulicach walk, również z użyciem broni białej i broni palnej, dały mu podstawy do opracowania własnego systemu samoobrony. Nazwa sztuki walki – krav maga – wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza walkę wręcz, choć każdy, kto miał okazję być na treningu krav magi przyzna, że praca ramionami to tylko część tego złożonego systemu walki. Do Polski krav maga dotarła w połowie lat 90. XX w. Choć dzisiaj dużo częściej krav maga rozpatrywana jest w kontekście sportów walki takich jak boks, karate czy taekwondo, historia jej powstania i rozwoju pokazuje, o ile bliżej jej do praktycznej sztuki samoobrony.

Krav maga – podstawy systemu walki

W przypadku tej sztuki walki nie ma mowy o współzawodnictwie pomiędzy zawodnikami – tak charakterystycznym dla sportów walki. Krav maga to system wyraźnie ukierunkowany na praktyczne zastosowanie w codziennych sytuacjach zagrożenia, w których najczęściej nie przestrzega się zasad fair play. Ten system samoobrony wykorzystuje elementy sztuk walki takich jak chociażby:

• boks

• judo

• ju jitsu

• muay thai

• zapasy.

Techniki krav magi ukierunkowane są więc na pozbawienie napastnika broni, jeśli ten takową dysponuje, lub na natychmiastowe i skuteczne odparcie jego ataku. Bazują na podstawowych ludzkich odruchach i mogą tymczasowo lub na stałe uszkodzić przeciwnika. Najczęściej uderzenia stosuje się w najczulsze miejsca – okolice twarzy i głowy, brzucha, krocza i stawy, a także wszystkie miejsca, które w momencie ataku u napastnika są nieosłonięte. W systemie krav magi należy wyjść z założenia, że w walce z często silniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem skuteczna obrona zależy przede wszystkim od wykorzystania jego słabości.

Krav maga – zasady

W zależności od intensywności ataku, a także szczegółowych okoliczności i sytuacji, w której atak ma miejsce system krav magi wyróżnia czterostopniową gradację postępowania w sytuacjach zagrożenia. To prosty i treściwy kodeks postępowania odpowiedni dla każdego, kto poczuje się przyparty do muru i zmuszony w obronie swojej i swoich bliskich użyć siły.

Pozostałe zasady tej sztuki walki mówią m.in. o tym, by zawsze maksymalnie skrócić czas trwania starcia i w tym celu w walce zadawać przeciwnikowi jak największe szkody w jak najkrótszym czasie. Poza tym reguły traktują również o tym, by za wszelką cenę bronić swoich bliskich oraz by zawsze przestrzegać prawa kraju, w którym aktualnie się znajdujemy.

Jak wygląda trening krav magi?

Podczas treningów tej hybrydowej sztuki walki kładzie się zdecydowany nacisk na wykorzystanie wszystkich technik w praktyce. To co odróżnia sesje krav magi od innych treningów to występowanie treningów zadaniowych lub sytuacyjnych. Mają one jak najbardziej przypominać sytuacje, które mogą wydarzyć się w rzeczywistości, nierzadko więc wykorzystuje się w tym celu atrapy broni białej lub palnej. Każdy trening krav maga będzie się oczywiście nieco różnił w zależności od instruktora i stosowanych przez niego metod, jednak w każdym przypadku wystąpią jego podstawowe elementy:

• intensywna rozgrzewka

• prezentacja konkretnych technik

• ćwiczenie i utrwalenie technik

• ogólnorozwojowe ćwiczenia wzmacniające organizm.

W niektórych odmianach tej sztuki walki już od pierwszych treningów istotnymi elementami programu treningowego są walki sparingowe. Od samego początku przygotowują one adeptów do faktycznych starć w najróżniejszych okolicznościach.

Efekty trenowania krav magi

Regularne sesje treningowe krav magi to nie tylko ćwiczenie ciała, ale także budowanie mentalnej odporności oraz wytrzymałości. Pamiętajmy, że ćwiczenia na macie same w sobie są jedynie formą przygotowania do starć w codziennych sytuacjach zagrożenia. Wyrobienie odpowiedniej odporności fizycznej, a tym bardziej psychicznej jest więc kluczową kwestią w tym przypadku. Podstawowym aspektem, na który wyraźnie wpływa trenowanie krav magi nie jest więc wydolność krążeniowo-oddechowa, jak chociażby w przypadku boksu. Dużo bardziej ćwiczymy wspomnianą wytrzymałość i odporność, a poza tym refleks i szybkość reakcji, precyzję ruchu i techniki oraz siłę dynamiczną i umiejętność przewidywania ruchów napastnika.

Krav maga a inne sztuki walki

Zwłaszcza ci, którzy mają w planach rozpocząć przygodę z krav magą zastanawiają się zapewne, jak wypada ona na tle innych sztuk walki. Dyscyplinę sportową, jakkolwiek brutalna by nie była, określają w końcu pewne formalne ramy – system reguł i przepisów, kategorie wiekowe i wagowe, niedozwolone chwyty i wreszcie funkcja sędziego, który nadzoruje przebieg walki. W przypadku krav magi te zasady właściwie nie obowiązują. Podczas ulicznych starć najczęściej trudno o przestrzeganie zasad fair-play. Najważniejsze jest więc jak najszybsze odparcie ataku przeciwnika, uniemożliwienie mu kontynuowania natarcia i oddalenie się do bezpiecznej strefy. W przypadku krav maga vs boks druga dyscyplina z pewnością zawsze będzie wypadać jako ta bardziej dystyngowana i klasyczna, a także związana z wieloma zakazami i przepisami, których zawodnicy powinni przestrzegać.

Porównanie krav maga vs kickboxing wydaje się nieco bardziej trafne. Kickboxing to dyscyplina polegająca na wykorzystaniu nie tylko technik boksowania, ale również kopnięć, co zbliżałoby ją do walki ulicznej. Pamiętajmy jednak, że i boks, i kickboxing, a także muay thai czy nawet MMA (z ang. mixed martial arts) to sporty walki, a techniki krav maga mają przygotować nas do realnego zagrożenia nie na ringu, a na ulicy.

Strój do krav magi

Również w tym kontekście trudno jest ustalić optymalny strój dla tego systemu samoobrony. W niebezpiecznej sytuacji możemy się bowiem znaleźć w każdym momencie, nawet będąc ubranym w garnitur lub sukienkę wieczorową. Nieprzewidywalny scenariusz sytuacji, na jakie ma przygotować nas krav maga, wiąże się z założeniem, że w przypadku ulicznego starcia najważniejsze to wyjść cało z opresji, niezależnie od okoliczności. Nikt nie skupia się tutaj na dobraniu jak najlepszego stroju na odpieranie ataku w sytuacji zagrożenia. Jeśli jednak uczęszczasz na zajęcia krav magi, z pewnością chcesz uczynić je jak najbardziej komfortowymi. W takim razie jakie buty do krav maga okażą się najlepsze? Te, które są wygodne. Świetnie sprawdzą się wszystkie buty sportowe męskie, które są oddychające i mają miękką i elastyczną podeszwę. Krav maga to wykorzystanie całego ciała, dlatego też wygodne obuwie to podstawa owocnych treningów. Dobrze również by sportowa odzież męska, którą zdecydujesz się wybrać na trening nie krępowała ruchów i odprowadzała wilgoć na zewnątrz.

Krav maga dla początkujących – od czego zacząć?

Właściwie dla kogo krav maga okaże się rodzajem aktywności fizycznej, która łączy przyjemne z pożytecznym? To system samoobrony dobry dla wszystkich, którzy w sytuacjach zagrożenia czują słabość i bezsilność. Techniki krav maga to sprytne i umiejętne wykorzystanie całego swojego ciała, a także przedmiotów znajdujących się w pobliżu, by unieszkodliwić napastnika. To, jak długo trzeba trenować krav maga, by pewniej poczuć się w rzeczywistej podbramkowej sytuacji, zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania i mobilizacji, a także od umiejętności i charyzmy trenera. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy warto trenować krav magę, po prostu wybierz się na pierwszy trening. W pobliżu swojego miejsca zamieszkania znajdź klub, który oferuje regularne zajęcia i zapisz się. Trening pod okiem doświadczonego instruktora to zdecydowanie najlepsza rzecz dla początkującego zawodnika.