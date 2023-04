Pakiet Mobilności i nowe obowiązki spedytorów

14 kwietnia 2023, 19:27

Nowe ustalenia Unii Europejskiej w związku z tak zwanym Pakietem Mobilności budzą spore kontrowersje w branży transportowej. Odkąd tylko zostały ogłoszone, są tematem wielu dyskusji. Pakiet w ostatnim czasie wpłynął też na pracę spedytorów. Co się zmieniło?

Czym jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to szereg rozporządzeń wprowadzonych odgórnie przez Parlament Europejski we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jednym z najistotniejszych punktów Pakietu Mobilności jest zmiana sposobu wynagradzania kierowców zawodowych. Kładzie również większy nacisk na odpowiednio długi odpoczynek kierowców pod groźbą kar za niestosowanie się do nowych regulacji. Wprowadzony zostaje również szereg rozwiązań gwarantujący sprawiedliwą konkurencję w branży transportowej. Pakiet zakłada też obowiązek zmiany tachografów na nowszą generację. Mimo iż wielu interesantów zwłaszcza na rynku polskim było przeciwko wprowadzaniu tych regulacji, ostatecznie weszły one w życie i są cały czas rozwijane.

Zgodnie z Pakietem Mobilności w pracy przewoźników musi zostać uwzględniona tak zwana przerwa tygodniowa. Kierowcy zawodowi uprawnieni są do tygodniowej przerwy raz na 4 tygodnie w miejscu zapewnionym przez pracodawcę albo w domu pracownika. Wprowadzono również możliwość wydłużenia czasu jazdy w ciągu dnia w przypadku, kiedy kierowca zmierza do miejsca zamieszkania lub miejsca tygodniowego odpoczynku.

Nowe obowiązki dla spedytorów

Spedytorzy, którzy zajmują się organizowaniem dostaw i przejazdów kierowców, również ponoszą odpowiedzialność za ewentualne złamanie nowych regulacji. Co więcej, koordynując usługi transportu muszą pamiętać o dodatkowych regulacjach obowiązujących w poszczególnych krajach Europy (np. stosowne licencje, zaświadczenia, kwestia obywatelstwa kierowców itd.)

Właśnie dlatego warto zdecydować się na rozwiązania telematyczne, które usprawnią komunikację na linii spedytor-kierowca. Jedną z pomocnych metod jest skorzystanie z nowoczesnych technologii, tj. system telematyczny Webfleet od Webfleet Solutions. Dzięki wprowadzeniu takiego systemu do firmy transportowej, spedytorzy i menedżerzy flot pojazdów są w stanie z łatwością kontrolować trasę i czas poruszania się każdego firmowego pojazdu. Posiadając tak dokładną wiedzę, można uniknąć niepotrzebnych kar. Ponadto system taki umożliwia szybki kontakt z każdym kierowcą w celu przekazania jakichkolwiek instrukcji.

Kary przy naruszeniu Pakietu Mobilności

Wysokość grzywny za złamanie którejś z regulacji Pakietu Mobilności zależy od rodzaju wykroczenia. Monitoring GPS czy aplikacja do zarządzania tachografem cyfrowym oferowane przez Webfleet ułatwią dostosowanie się do wymogów wprowadzonych przez pakiet. Niezależnie w której części Europy pracownik aktualnie się zatrzymuje, system ułatwi codzienną pracę kierowcy i spedytora, pozwalając uniknąć wysokich kar za przekroczenie czasu pracy.