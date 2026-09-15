Pracownie Kompas Jutra – jak zaplanować zakupy, aby szkoła naprawdę skorzystała z programu?

15 września 2026, 17:25

Program Pracownie Kompas Jutra daje szkołom podstawowym możliwość zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przyrodniczych oraz praktyczno-technicznych. Dofinansowanie może wynosić od 10 do 30 tys. zł, dlatego dla wielu placówek będzie to największa od kilku lat okazja do unowocześnienia szkolnych pracowni. Samo otrzymanie środków nie gwarantuje jednak sukcesu. Kluczowe jest rozsądne zaplanowanie zakupów, ponieważ wyposażenie powinno służyć uczniom przez wiele lat i być wykorzystywane podczas codziennych zajęć.





Zacznij od rozmowy z nauczycielami

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest przygotowywanie listy zakupów bez konsultacji z osobami, które będą korzystać z wyposażenia. To nauczyciele najlepiej wiedzą, jakie doświadczenia chcieliby prowadzić podczas lekcji i czego obecnie brakuje w pracowni.

Warto przygotować krótką listę potrzeb każdego nauczyciela prowadzącego zajęcia z przyrody lub zajęcia praktyczno-techniczne. Często okazuje się, że zamiast jednego drogiego urządzenia większą wartość dla szkoły będzie miało uzupełnienie podstawowego wyposażenia, z którego korzysta cała klasa.





Kupuj pomoce, które będą wykorzystywane przez cały rok

Przy ograniczonym budżecie warto postawić na pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas wielu tematów lekcyjnych. Mikroskopy, preparaty, modele biologiczne, globusy, zestawy laboratoryjne czy szkło laboratoryjne znajdują zastosowanie na dziesiątkach lekcji w ciągu roku szkolnego.

Podobnie jest z wyposażeniem pracowni praktyczno-technicznych. Stoły warsztatowe, imadła, podstawowe narzędzia oraz zestawy do wykonywania ćwiczeń pozwalają prowadzić zajęcia praktyczne niezależnie od omawianego działu. Dzięki temu zakupione wyposażenie nie będzie stało na półce, lecz stanie się codziennym narzędziem pracy.





Nie wybieraj najtańszych produktów

Cena ma znaczenie, ale nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Szkolne pomoce dydaktyczne są intensywnie użytkowane przez wiele roczników uczniów. Warto zwrócić uwagę na jakość wykonania, trwałość materiałów oraz możliwość łatwego uzupełnienia wyposażenia w przyszłości.

Tańszy model mikroskopu lub zestawu laboratoryjnego może okazać się dobrym rozwiązaniem, jednak tylko wtedy, gdy spełnia wymagania nauczycieli i pozwala przeprowadzać doświadczenia zgodnie z programem nauczania.





Pomyśl o pracy całej klasy

Nowoczesna edukacja opiera się na aktywnym uczestnictwie uczniów. Oznacza to, że podczas zajęć powinni oni samodzielnie wykonywać doświadczenia, obserwacje czy ćwiczenia techniczne.

Z tego względu często lepszym rozwiązaniem będzie zakup kilku kompletów podstawowych pomocy niż jednego bardzo drogiego urządzenia, z którego jednocześnie może korzystać wyłącznie nauczyciel. Im więcej uczniów bierze aktywny udział w zajęciach, tym większa skuteczność nauczania i łatwiejsze przyswajanie wiedzy.





Zostaw część budżetu na wyposażenie uzupełniające

Podczas planowania zakupów łatwo skupić się na największych elementach wyposażenia. Tymczasem o funkcjonalności pracowni często decydują drobne akcesoria.

Probówki, menzurki, pęsety, okulary ochronne, fartuchy laboratoryjne, organizery czy pojemniki do przechowywania pomocy dydaktycznych nie są kosztowne, ale bez nich prowadzenie wielu doświadczeń staje się znacznie trudniejsze.

Kompletna pracownia to nie tylko duże urządzenia, lecz także dziesiątki drobnych elementów wykorzystywanych podczas codziennej pracy.





Wybierz dostawcę, który specjalizuje się w wyposażaniu szkół

Przy większych zakupach warto korzystać z oferty firm, które od lat zajmują się wyposażaniem placówek oświatowych. Dzięki temu łatwiej skompletować całe zamówienie i mieć pewność, że oferowane produkty odpowiadają potrzebom szkół oraz wymaganiom programu.

Na stronie poświęconej programowi Pracownie Kompas Jutra można znaleźć szeroki wybór pomocy dydaktycznych, modeli edukacyjnych, wyposażenia laboratoryjnego oraz sprzętu do pracowni praktyczno-technicznych. Zgromadzenie produktów w jednym miejscu ułatwia przygotowanie zamówienia i porównanie różnych rozwiązań.





Nie planuj zakupów wyłącznie na obecny rok szkolny

Wyposażenie kupowane w ramach programu powinno służyć przez wiele lat. Dlatego warto zastanowić się nie tylko nad bieżącymi potrzebami, ale również nad tym, jak będzie wyglądała praca szkoły za kilka lat.

Dobrym rozwiązaniem jest wybór uniwersalnych pomocy dydaktycznych, które można wykorzystywać podczas realizacji wielu tematów oraz na różnych etapach nauczania. Takie zakupy zapewniają największe korzyści zarówno uczniom, jak i nauczycielom.





Dobrze przygotowana lista zakupów to połowa sukcesu

Program Pracownie Kompas Jutra daje szkołom dużą swobodę w wyborze wyposażenia. To ogromna zaleta, ale jednocześnie odpowiedzialność. Im lepiej zostaną przeanalizowane potrzeby nauczycieli i uczniów, tym większe będą korzyści z wykorzystania otrzymanego dofinansowania.

Przemyślane zakupy pozwolą stworzyć pracownię, która stanie się miejscem prowadzenia doświadczeń, obserwacji i zajęć praktycznych, a nie jedynie pomieszczeniem z nowym sprzętem. To właśnie odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne sprawiają, że uczniowie uczą się przez działanie, rozwijają ciekawość świata i zdobywają umiejętności, które pozostaną z nimi na długo po zakończeniu szkoły podstawowej.