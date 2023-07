Jak zadbać o auto premium? Jakie możliwości daje autodetailing?

wczoraj, 22:39

Po zakupie auta premium warto zadbać o jego ochronę, pielęgnację i stylizację. O zabezpieczeniu samochodu dobrze jest pomyśleć w dłuższej perspektywie. Usługi auto detailing sprawią, że twój pojazd zawsze będzie wyglądał wyjątkowo, a jego perfekcyjny stan utrzyma się przez bardzo długi czas. Możesz zadbać nie tylko o zabezpieczenie lakieru czy wygląd felg. Do dyspozycji masz także profesjonalne usługi tuningu. Z aktywnym wydechem możesz z kolei osiągnąć wyjątkowy dźwięk pracy silnika.

Czym jest autodetailing?

Detailing samochodowy obejmuje usługi kompleksowej pielęgnacji i odnawiania wyglądu samochodu. Car detailing służy trosce o perfekcyjny wygląd auta przez możliwie długi czas. Pozwala także przywrócić mu wygląd jak najbliższy pierwotnemu stanowi. Usługi obejmują zarówno zabezpieczenie zewnętrznej powłoki pojazdu, jak i detailing wnętrza. Zadbaj o to, jak auto wygląda, a przez długi czas będziesz cieszyć się samochodem, który nie tylko zwraca uwagę, lecz także jest profesjonalnie zabezpieczony przed uszkodzeniami i chroniony przed wpływem czynników zewnętrznych. Polerowanie lakieru, zabezpieczenie tapicerki, dokładne czyszczenie wnętrza i wiele innych działań sprawi, że przez długi czas auto zachowa swoją wartość. Jeśli twój samochód nie przypomina już pojazdu, który wyjechał z salonu, możesz także zainwestować w usługę jego renowacji i w ten sposób przywrócić mu perfekcyjny wygląd.

Auto spa i lista usług auto detailingu

Autodetailing obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z pielęgnacją, renowacją i stylizacją samochodów. To nie tylko szczegółowe czyszczenie, konserwacja i poprawa estetyki zarówno wnętrza, jak i zewnętrza pojazdu, lecz także niepowtarzalne usługi stylizacji, które pozwalają dostosować wygląd samochodu do twoich oczekiwań.

Wysoki poziom ochrony

Twój samochód może zachować nienaganny wygląd na długi czas. Profesjonalny detailing samochodu zabezpieczający zewnętrze, jak i wnętrze samochodu pomoże ci to osiągnąć. Do wyboru masz takie rozwiązania jak:

powłoka ceramiczna — bezbarwna warstwa ściśle wiążąca się z powierzchnią lakieru bez wnikania w jego strukturę; rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć lakier przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi nawet na 5 lat — chroni lakier przed promieniowaniem słonecznym, przeciwdziała przyleganiu różnego rodzaju zanieczyszczeń do lakieru, a ponadto nadaje kolorowi dodatkowej głębi, dając wrażenie, jakby samochód oblano płynnym szkłem;

bezbarwna folia ochronna na samochód — zabezpiecza karoserię przed szeregiem drobnych, ale nieuniknionych uszkodzeń;

zabezpieczenie felg — nałożenie powłoki ceramicznej na felgi nadaje im wyjątkowego blasku oraz chroni je przed zanieczyszczeniami;

niewidzialna wycieraczka — specjalna powłoka hydrofobowa, która odpycha cząsteczki wody, dzięki czemu nie osadzają się one na powierzchni szyby;

zabezpieczenie elementów plastikowych — sposób na ochronę plastikowych elementów nadwozia, który sprawia, że ich mycie może być znacznie rzadsze, a jednocześnie jest znacznie łatwiejsze.

Profesjonalna pielęgnacja

Korekta lakieru lub jego odpowiednie zabezpieczenie, to jeszcze nie wszystko. Warstwo zadbać o regularne czyszczenie samochodu. Mycie detalingowe pomoże ci zadbać o perfekcyjny wygląd samochodu w środku i na zewnątrz, co przełoży się także na komfort jazdy:

mycie detailingowe to wieloetapowe czyszczenie karoserii wykonywane z wykorzystaniem profesjonalnych kosmetyków o odpowiednio dobranym pH;

czyszczenie wnętrza samochodu — czyszczenie i mycie tapicerki samochodowej; w zakres usługi wchodzi także zabezpieczenie poszczególnych elementów przed plamami, zniszczeniami, przetarciami i przebarwieniami z wykorzystaniem trwałych, ale niewidocznych powłok ochronnych.

Stylizacja na miarę oczekiwań

Twój samochód nie musi mieć typowego koloru czy wykończenia lakieru. Dzięki kolorowym foliom i innym rozwiązaniom możesz go dopasować do własnego gustu i oczekiwań. Do wyboru masz usługi:

przyciemniania szyb;

nałożenia folii z efektami specjalnymi (co pozwoli np. zamienić lśniący lakier na wyrafinowany mat czy szykowną satynę);

nałożenia kolorowej folii i zmiany barwy lakieru.

Auto detailing i możliwości tuningu

Autodetailing to jednak nie tylko działania służące ochronie lakieru, to nie tylko pranie tapicerki i zabezpieczanie poszczególnych elementów we wnętrzu samochodu. Poza usługą tradycyjnie rozumianego auto detailingu można też zainwestować w oryginalne części tuningowe wysokiej jakości, które pozwalają dopasować parametry samochodu do twoich oczekiwań i potrzeb.

Aktywny wydech — jak zadbać o rasowy dźwięk silnika?

W nowoczesnych autach premium producenci stawiają na połączenie dużej mocy silnika i możliwie cichej jego pracy. Czy można jednak zadbać o rasowy dźwięk silnika? Rozwiązaniem jest aktywny wydech, który pozwala osiągnąć bardzo realistyczne brzmienie silnika. Magistrala CAN pojazdu umożliwia modułowi Bluetooth odczytywanie kluczowych dla samochodu parametrów takich jak prędkość obrotowa czy obciążenie silnika, a także położenie pedału gazu. Informacje zbierane są w czasie rzeczywistym i przekazywane do modułu dźwiękowego, który sprawia, że niezależnie od tego, czy jeździsz Dieslem, samochodem z silnikiem benzynowym lub elektrycznym, możesz cieszyć się wyjątkowym brzmieniem pracy silnika. Sportowy dźwięk wydechu pozwala ci zachować kontrolę nad brzmieniem silnika bezpośrednio za pomocą samochodu. Nie musisz korzystać z dodatkowego pilota czy sięgać po telefon. Dzięki zaawansowanej aplikacji na Android i iOS możesz dostosować brzmienie do własnych preferencji, a następnie szybko i wygodnie zapisać je w module Bluetooth.