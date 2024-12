Co robić, gdy awaria samochodu zaskoczy cię w trasie? (art. spons.)

17 grudnia 2024, 13:58

Słyszysz nieprzyjemny dźwięk, czujesz dziwny zapach. Kontrolki migoczą jak oszalałe, albo widzisz, że dym wydobywa się spod maski. Niestety, każdy kierowca kiedyś doświadczy jakiegoś rodzaju usterki na drodze – niezależnie od jej skali, dobrze być przygotowanym na każdą okoliczność!

Bez paniki – oto pierwsze kroki

Uratuje cię spokój – również w przypadku awarii samochodu. Panika, stres czy nadmierna złość może tylko utrudnić racjonalne myślenie, co wydłuży proces naprawy usterki i wywoła nieprzyjemne emocje.

Przede wszystkim ważne jest bezpieczeństwo twoje i pasażerów – zjedź w pierwsze możliwe miejsce, na którym możesz bezpiecznie stanąć, nawet jeżeli jest to zatoka autobusowa albo teren prywatny.

Następnie koniecznie włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości 30-100m od pojazdu (na terenie zabudowanym). Pamiętaj, że twoje światła muszą być absolutnie sprawne! Zobacz, ile wynosi obecnie mandat za ich brak – co w sytuacji awarii będzie dodatkowym stresem: https://unilink.pl/porady/mandat-za-brak-swiatel-zaboli-kierowce.

Pamiętaj również, by przy wysiadaniu zachować najwyższą ostrożność, najlepiej, żeby wszyscy pasażerowie mieli na sobie kamizelki odblaskowe.

Co robić, nim wezwiesz pomoc?

Spróbuj najpierw samodzielnie zbadać, co mogło się wydarzyć – być może to tylko brak paliwa albo drobna usterka zdatna do naprawienia w kilka chwil. Uwaga – nie mówimy o sytuacji, gdy spod maski wydobywa się dym albo, co gorsza, samochód płonie! Chodzi o małe awarie niestwarzające zagrożenia dla kierowcy i pasażerów.

Następnie zadzwoń do swojego ubezpieczyciela – jeżeli jesteś na etapie wyboru bądź zmiany towarzystwa, zajrzyj do lokalnej multiagencji ubezpieczeniowej, celem zapoznania się z aktualną ofertą: https://unilink.pl/placowki/unilink-ubezpieczenia-radom-malczewskiego.

Ubezpieczyciel będzie potrzebował informacji o zdarzeniu, w tym dokładnej lokalizacji jeżeli potrzebujesz lawety (dobrze jest więc podać swoje miejsce pobytu, używając współrzędnych z mapy online), a także numeru assistance i ogólnego opisu usterki.

Dobre ubezpieczenie to dobra pomoc – w zależności od polisy, możesz otrzymać więc holowanie, samochód zastępczy, a nawet zakwaterowanie w przypadkach, których nie da się inaczej rozwiązać. To często również zwrot kosztów naprawy, pamiętaj jednak, by skrupulatnie zbierać całą dokumentację na każdym etapie.

Jak uchronić się przed usterkami?

Złotej metody po prostu nie ma – możesz jednak minimalizować ryzyko poprzez regularne przeglądy techniczne i stosowanie się do uwag mechaników czy innych ekspertów, którzy poznali stan twojego auta.

Prewencja to również odpowiednia konserwacja każdego układu w samochodzie, w tym na przykład świateł – sprawdź, jak zrobić to szybko i skutecznie, co znacznie podniesie twoje bezpieczeństwo na drodze: https://unilink.pl/porady/jak-ustawic-swiatla-w-samochodzie. Trzymamy kciuki za bezpieczną jazdę!