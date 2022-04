Jak wyłączyć blokadę premium w telefonie?

11 kwietnia 2022, 09:54

Usługi premium to dodatkowo płatne połączenia oraz wiadomości SMS i MMS. Większość osób blokuje je, aby nie generować wyższych rachunków. Zdarza się jednak, że chcemy z nich skorzystać. W jaki sposób odblokować usługi premium w swoim telefonie?

Co to są usługi premium w telefonie?

Korzystanie z usług premium przez telefon bywa przydatne, ale służy głównie rozrywce. To dodatkowo płatne usługi, dlatego część operatorów blokuje je, aby chronić swoich abonentów przed niezamierzonym powiększeniem rachunku. Opłaty za usługi premium są różne, ale często okazują się bardzo wysokie, blokady mają więc sens. Szczególnie gdy z telefonu korzysta dziecko lub nastolatek.

W tej grupie mieszczą się zarówno treści dla dorosłych, jak i horoskopy czy prognozy pogody. Ponadto z numerów premium korzystają organizacje pozarządowe tworzące zbiórki na cele charytatywne. Mogą to być nie tylko połączenia głosowe lub wideo, lecz także SMS-y i MMS-y.

W przypadku abonamentu opłaty naliczane są osobno do rachunku. Jak to działa, gdy ma się urządzenie na kartę? Jeśli korzystasz z telefonu z kartą przedpłaconą, wówczas każde uruchomienie usługi premium pomniejsza limit środków o kwotę, którą nalicza firma świadcząca usługi premium. Nierozważne korzystanie z tego typu opcji w każdym przypadku może spowodować duże wydatki.

Jak zdjąć blokadę premium?

Czasami niemal każdy chce skorzystać z dodatkowo płatnych usług w swoim telefonie. Chociażby po to, by wesprzeć zbiórkę na cele dobroczynne. Wiesz już, na czym polega blokada premium, jak wyłączyć ją w swoim telefonie? To bardzo proste – wystarczy skontaktować się z biurem obsługi klienta swojego operatora. To dobry, choć w przypadku niektórych telefonii czasochłonny sposób.

Niektórzy operatorzy oferują swoim klientom profesjonalny Help Desk i aplikacje mobilne. Ta forma załatwiania spraw związanych z korzystaniem z telefonu jest coraz popularniejsza. Aplikacje operatorów pozwalają na kontrolowanie rachunków, uruchamianie promocji czy nowych pakietów lub (w przypadku niektórych telefonów na kartę) podpięcia karty płatniczej, by nie biegać do kiosku po doładowanie. Za pośrednictwem aplikacji możesz również wyłączyć blokadę premium i uruchomić ją ponownie.

Czym są limity premium?

Blokada premium polega na całkowitym zablokowaniu dostępu do płatnych usług w telefonie. Limit z kolei pozwala zaplanować maksymalną ilość środków, jakie mogą być wykorzystane na usługi premium w danym okresie rozliczeniowym.

Ze względu na przypadki, gdy usługi premium wygenerowały astronomiczne rachunki, powstała specjalna dyrektywa unijna. Funkcjonuje stała blokada na mocy dyrektywy PSD II – kwota naliczona za usługi premium w telefonie nie może przekraczać 1274,94 zł. Operatorzy dają również możliwość ustawienia indywidualnego limitu na usługi Premium, np. w wysokości 100 zł miesięcznie.