Jak dbać o sneakersy? Poradnik czyszczenia

22 sierpnia 2021, 20:45

Sneakersy to od kilku lat najmodniejsze buty na co dzień. Jeżeli będziesz odpowiednio pielęgnować swoją ukochaną parę sportowych butów, zostanie z Tobą na dłużej niż jeden sezon. Czy wiesz, jakie są najważniejsze zasady czyszczenia sneakersów damskich?

Jak czyścić różne rodzaje sneakersów dla kobiet?

Sneakersy damskie niejedno mają imię. Możesz wybrać gładkie białe buty albo ciemną parę, z łatwością wypatrzysz również wzorzyste lub wielokolorowe modele. W Twojej szafce na buty może gościć para tekstylna, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, a nawet z naturalnej skóry licowej lub zamszowej. Każda z nich wymaga innej pielęgnacji. Jednak niezależnie od materiału i kolorystyki pewne zasady czyszczenia sneakersów dla kobiet pozostają niezmienne. To przede wszystkim pielęgnowanie obuwia zgodnie z zaleceniami producenta, zakaz prania butów w pralce oraz czyszczenie nie tylko cholewki, lecz także podeszwy.

Poznaj 5 zasad dbania o damskie sneakersy

Po pierwsze, nie pierz butów w pralce. Wysoka temperatura i środki chemiczne, których używasz do prania ubrań, mogą sprawić, że klej spajający cholewkę z podeszwą straci swoje właściwości. Wysoka temperatura prania, uderzanie butów o bęben pralki i środki piorące nie pozostają także bez wpływu na cholewkę. O ile pozwala na to producent, lepiej wypierz swoje sneakersy ręcznie w letniej wodzie.

Po drugie, wybierz odpowiednie środki czyszczące i impregnujące oraz sposób pielęgnacji. Właściwe preparaty znajdziesz w dobrych sklepach z obuwiem. Pamiętaj, że do czyszczenia skóry naturalnej możesz używać np. pasty, która pozwoli zachować piękny kolor cholewki na dłużej. Zupełnie innej pielęgnacji wymagają damskie sneakersy z zamszu. Delikatna skóra zamszowa powinna być czyszczona za pomocą specjalnej szczoteczki do zamszu oraz środków do pielęgnacji zamszu i nubuku. A może postawiłaś na sneakersy ze sztucznej skóry? W takim razie do czyszczenia ukochanej pary zawsze używaj środków do butów z tworzyw sztucznych.

Po trzecie, nie zapominaj o czyszczeniu podeszwy. Podeszwa to nie tylko ta część buta, która dotyka chodnika czy ziemi w lesie. Zewnętrzna część podeszwy bardzo często stanowi o charakterze sneakersów damskich. Prosta, klasyczna podeszwa w białym kolorze łatwo się brudzi, dlatego warto systematycznie czyścić ją ściereczką lub niewielką szczoteczką. Trudniejsze zabrudzenia powinna usunąć soda oczyszczona albo mydło, możesz też sięgnąć po pastę do zębów. Uważaj jednak, aby środek, którego używasz, nie dotknął cholewki. Futurystyczne podeszwy o skomplikowanej strukturze są trudniejsze do wyczyszczenia. Jeżeli jesteś fanką nowoczesnych sneakersów dla kobiet, sięgnij po małe szczoteczki o różnych kształtach. Możesz wybrać chociażby szczoteczki do czyszczenia ząbków najmłodszych dzieci i szczoteczki do czyszczenia smoczków w butelkach dla niemowląt.

Po czwarte, dbaj o zapach i prawidłowe zapięcie butów. To dwie kwestie, o których rzadko myślimy, zastanawiając się, jak dbać o sneakersy. Wkładki zapachowe do butów są najprostszym rozwiązaniem pierwszego problemu. W przypadku drugiego najbardziej kłopotliwe są damskie sneakersy na rzepy. Z czasem do rzepów zaczynają przyklejać się różne drobinki, a buty nie trzymają się stopy jak dawniej. Warto sięgnąć wtedy po silną taśmę klejącą i wyczyścić nią zabrudzony rzep. Zabrudzone sznurowadła możesz z kolei wyczyścić ręcznie mydłem.

Po piąte, pamiętaj o czyszczeniu obuwia na bieżąco. Deszcz to największy wróg sneakersów, zwłaszcza gdy uwielbiasz jasne buty albo pary wykonane z zamszu. W pochmurny dzień zawsze tuż po powrocie do domu wyczyść zabłoconą cholewkę zgodnie z zasadami dotyczącymi pielęgnacji materiału, z którego została wykonana. Potem pozwól butom wyschnąć w ciepłym i przewiewnym miejscu, ale z dala od kaloryfera.

