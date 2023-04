Przygotowanie skóry do depilacji. Poznaj praktyczne wskazówki! (art. spons.)

wczoraj, 21:57

Niezależnie od techniki depilacji, na którą się zdecydujesz, Twoja skóra będzie potrzebować odpowiedniego przygotowania. Zarówno depilacja maszynką, kremem, pastą cukrową czy woskiem wymaga właściwego zadbania o skórę - oczywiście przed i po zabiegu. Jakie kroki pielęgnacyjne warto podjąć, aby uniknąć podrażnienia czy uszkodzenia skóry? Postaramy się rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości. Mamy dla Ciebie przydatne wskazówki i porady pielęgnacyjne. Czytaj dalej!

Skuteczna depilacja - jak zacząć?

Najlepszym sposobem na skuteczną depilację jest oczywiście dobranie takiej metody, która będzie dla Ciebie najwygodniejsza i najbezpieczniejsza. Możesz zdecydować się na różne metody, w zależności od własnych upodobań, dostępnego czasu czy budżetu. W tym artykule nie będziemy skupiać się jednak na depilacji laserowej, gdyż jest ona wykonywana w gabinetach kosmetycznych. Nasze wskazówki będą natomiast dotyczyć przygotowania skóry do takiej depilacji, którą możesz wykonać sama w domowym zaciszu. Jaki rodzaj depilacji można łatwo i bezpiecznie wykonać w domu? Oczywiście depilację za pomocą:

maszynki do golenia;

kremów do depilacji;

depilatora elektrycznego;

pasty cukrowej;

wosku do depilacji.

Sposobów na domową depilację skóry jest wiele. I z pewnością wiele z tych metod już przetestowałaś, a może nawet masz swoją ulubioną. Warto wypróbować kilka z nich na własnej skórze, aby znaleźć taką, która będzie dla Ciebie najlepsza. Jednak te próby nigdy nie powinny prowadzić do uszkodzenia czy podrażnienia skóry. Dlatego właśnie tak ważne jest odpowiednie jej przygotowanie do zabiegu oraz pielęgnacja pozabiegowa.

Pamiętaj również o tym, że nie każda metoda depilacji będzie odpowiednia dla Twojej skóry. Jeśli masz niski próg bólu, a Twoja skóra jest skłonna do podrażnień - wówczas odradzamy depilację woskiem, a polecamy depilację chemiczną, czyli z pomocą specjalnego kremu (zobacz na https://www.cocolita.pl/kremy-do-depilacji). Natomiast jeśli posiadasz skórę naczynkową (popękane naczynka, pajączki czy żylaki na nogach) wówczas zrezygnuj z elektrycznego depilatora na rzecz delikatniejszej maszynki czy dedykowanego kremu.

Oceń stan swojej skóry przed depilacją

Bardzo ważnym krokiem w przygotowaniu skóry do depilacji jest dokładne ocenienie jest stanu i kondycji. Dlaczego to takie ważne? Przyjrzenie się swojej skórze przed depilacją pozwala na uniknięcie niepotrzebnych podrażnień i bólu. Jeśli na Twoje skórze występują zaczerwienienia, krostki, drobne ranki czy inne uszkodzenia - przełóż zabieg depilacji na później. Każde uszkodzenie bariery skórnej jest bowiem przeciwwskazaniem do depilacji, niezależnie od metody. Nigdy nie pozwól na to, aby krem do depilacji dostał się np.: do rany na skórze. Jeśli masz strupki na skórze - nie usuwaj wówczas włosków z tego obszaru. Zapobiegniesz w ten sposób nie tylko dodatkowemu podrażnieniu, ale również ewentualnemu zakażeniu ran. Zawsze na pierwszym miejscu stawiaj zdrowie swojej skóry. Zabieg depilacji nie powinien na nią negatywnie wpływać.

Przygotowanie skóry do depilacji - podstawowe zasady

Po wyborze odpowiedniej metody i ocenieniu kondycji skóry możesz rozpocząć etap przygotowania skóry do depilacji. Jeśli zdecydujesz się na depilację maszynką wykonaj peeling skóry w tych obszarach, które będziesz depilować. Jednak nie rób tego bezpośrednio przed zabiegiem usuwania niechcianych włosków, maszynka może wtedy za bardzo podrażnić naskórek. Depilacja maszynką należy do najczęściej wybieranych metod usuwania owłosienia ze względu na oszczędność czasu. Należy jednak pamiętać o tym, że po depilacji maszynką włosy stosunkowo szybko odrastają. Ale można je potem ponownie ekspresowo usunąć ;)

Wskazówka: Zrób peeling skóry na 2-3 dni przed zabiegiem depilacji. Peeling dokładnie oczyści skórę, usunie nagromadzony martwy naskórek oraz lekko uniesie włoski, co ułatwi Ci depilację maszynką.

Natomiast jeśli wybierzesz depilację chemiczną, pamiętaj o wykonaniu próby uczuleniowej. Kremy do depilacji są kosmetykami bezpiecznymi dla skóry, ale ze względu na swoje silne działanie mogą prowadzić do reakcji alergicznej. Jak zatem poprawnie zrobić próbę uczuleniową danego produktu?

Wskazówka: nanieś niewielką ilość produktu na skórę (w okolicy nadgarstka), w potem obserwuj czy nie pojawia się zaczerwienienie lub wysypka. Jeśli reakcja alergiczna nie występuje, możesz nałożyć krem na partię ciała, którą chcesz wydepilować.

Krem nałożony na skórę wnika do łodygi włosa i rozpuszcza w nim keratynę, która stanowi jego główny składnik budulcowy. Usuwanie niechcianych włosków kremem jest więc bezbolesne i przynosi o wiele dłuższe efekty. Skóra pozostaje gładka nawet do 2 tygodni, a włoski odrastają słabsze. Kremy nie prowadzą do mechanicznego uszkodzenia skóry, co może mieć miejsce przy innych metodach depilacji. Kremy to również bardzo uniwersalne produkty, które sprawdzą się w depilacji praktycznie każdej partii ciała (twarz, pachy, ręce, nogi czy okolice bikini).

Wskazówka: przed depilacją kremem warto wziąć kąpiel w ciepłej wodzie, która dodatkowo zmiękczy włoski. Jednak do tej kąpieli nie dodawaj żadnych olejków, bo pozostawiają one tłustą warstwę na skórze. A to może w dalszym etapie utrudnić depilację kremem.

Czy należy nawilżać skórę przed depilacją?

Powszechnie już wiadomo, że skórę po zabiegu depilacji należy dobrze nawilżyć. Pomaga to ukoić wszelkie podrażnienia oraz zapobiega nadmiernemu przesuszeniu skóry. Czy jednak warto też zastosować balsam nawilżający tuż przed depilacją? Odradzamy stosowanie nawilżających kosmetyków przed zabiegiem depilacji. Dlaczego? Skóra, z której chcemy usunąć owłosienie powinna być dokładnie oczyszczona i osuszona. Każda tłusta warstwa na skórze (krem, balsam, olejek) utrudnia depilację, zwłaszcza jeśli wybierzemy metodę chemiczną. Negatywnie na skuteczność depilacji mogą też wpłynąć takie czynniki jak: sebum, pot, resztki kosmetyków czy nadmiar martwego naskórka. Dlatego zawsze oczyszczaj i osuszaj skórę przed depilacją. A po zabiegu możesz już do woli nawilżać i natłuszczać skórę, co z pewnością przyniesie jej ukojenie.