Plastikowa czy drewniana – co nauka mówi o bezpieczeństwie mikrobiologicznym deski do krojenia

8 czerwca 2026, 09:54

Każdy z nas ma w kuchni deskę do krojenia. Zwykle nie zastanawiamy się nad nią zbyt długo. Leży na stole, czeka na marchewkę albo pierś kurczaka i zazwyczaj kończy dzień pod strumieniem gorącej wody. A jednak przez ostatnie dekady ten niepozorny przedmiot był obiektem badań mikrobiologicznych, regulacji prawnych i gorących sporów w środowiskach zajmujących się bezpieczeństwem żywności. Okazuje się, że wybór między deskami drewnianą a plastikową to nie kwestia estetyki – to sprawa zdrowia publicznego.

Historia zaczyna się w latach 70. XX wieku, kiedy na rynku pojawiły się deski z tworzyw sztucznych. Szybko stały się one synonimem nowoczesności i higieny. Logika takiego sposobu myślenia była prosta: drewno jest porowate, wchłania płyny, a więc musi zatrzymywać bakterie. Plastik jest gładki, niechłonny, łatwy do wyczyszczenia. Wniosek nasuwał się sam – plastik jest bezpieczniejszy.

To przekonanie przyjęło się tak mocno, że w Stanach Zjednoczonych Departament Rolnictwa (USDA) zaczął otwarcie zalecać konsumentom używanie desek plastikowych zamiast drewnianych. Tymczasem nikt właściwie nie sprawdził, czy intuicja ma pokrycie w faktach.

Badania przeczą intuicji

Przełom nastąpił na początku lat 90. w Food Research Institute Uniwersytetu Wisconsin–Madison. Naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów, które wywróciły dotychczasowe przekonania do góry nogami. Badacze wycinali z nowych i używanych desek – zarówno plastikowych (z czterech różnych polimerów), jak i drewnianych (dziewięć gatunków twardego drewna) – bloczki o boku 5 cm. Następnie nakładali na ich powierzchnię bakterie Escherichia coli, Listeria monocytogenes oraz Salmonella typhimurium – drobnoustroje, które mogą trafić na deskę z surowego mięsa i wywołać poważne zatrucia pokarmowe.

Wyniki były zaskakujące. Nowe deski plastikowe rzeczywiście łatwo dawały się czyścić – bakterie spłukiwały się bez trudu. Jednak deski z wyraźnymi śladami po nożu okazały się prawdziwym mikrobiologicznym koszmarem. Bruzdki i szczeliny stworzone przez wielokrotne krojenie były niemal niemożliwe do wyczyszczenia ręcznie, szczególnie jeśli w ich wnętrzu osiadł tłuszcz drobiowy.

A drewno? Drewno zachowało się zupełnie inaczej, niż ktokolwiek się spodziewał. Bloczki drewniane wchłaniały bakterie w ciągu 3-10 minut i po tym czasie bakterii praktycznie nie dało się odzyskać z powierzchni. Co więcej, bakterie, które wniknęły w strukturę drewna, nie namnażały się tam i z czasem ginęły. Na plastiku natomiast – przy odpowiedniej wilgotności – spokojnie się rozmnażały przez całą noc.

Porównując wyniki badań z różnych warunków eksperymentalnych, naukowcy doszli do kilku kluczowych wniosków. Po pierwsze wilgotność robi różnicę. Bakterie na plastiku ginęły stosunkowo szybko, jeśli powierzchnia wysychała – ale w warunkach wysokiej wilgotności (typowych np. po umyciu deski i odłożeniu jej do szafy) potrafiły przeżyć całą noc, a nawet namnożyć się do astronomicznych liczb. Na drewnie sytuacja była odwrotna: drewno reguluje swoją wilgotność dzięki porowatej strukturze, co tworzy warunki niesprzyjające przeżyciu bakterii.

Tłuszcz to problem dla obu materiałów. Pokrycie powierzchni tłuszczem drobiowym zwiększało przeżywalność bakterii zarówno na drewnie, jak i na plastiku. Jednak kluczowa różnica pojawiała się po myciu: deski drewniane (nowe i używane) dawały się wyczyścić gorącą wodą z detergentem bez względu na gatunek drewna, wiek deski czy rodzaj bakterii. Na powierzchni używanych desek plastikowych z nacięciami po nożu bakterie były obecne nawet po dokładnym umyciu.

Kolejne badania pokazały jeszcze inną przewagę drewnianych desek. Okazało się, że drewniana deska poddana działaniu mikrofal przez 3-4 minuty przy pełnej mocy nagrzewa się do niemal 100°C, co skutecznie eliminuje bakterie zarówno z powierzchni, jak i z wnętrza drewna. Plastik jest z kolei niemal przeźroczysty dla mikrofal – 12 minut w mikrofalówce nie zmniejszało liczby bakterii w sposób statystycznie istotny. Oznacza to, że – jeśli już tak bardzo obawiamy się bakterii – drewnianą deskę możemy łatwo zdezynfekować.

Drewno nie sprzyja bakteriom

Jednak pierwsze opisane tutaj badania pozostawiły po sobie intrygujące pytanie: dlaczego w ogóle drewno tak działa? Czy bakterie po prostu wnikają głębiej i tam giną, czy też drewno aktywnie je zabija? Badacze z Wisconsin przeprowadzili szereg eksperymentów, by to sprawdzić. Okazało się, że bakterie rzeczywiście wnikają w strukturę drewna – konfokalna mikroskopia laserowa pokazała komórki E. coli na głębokości co najmniej 15 µm w naczyniach z drewna klonowego. Jednak nie giną natychmiast. W pierwszych godzinach po wniknięciu część z nich pozostaje żywa. Mimo to nie da się ich odzyskać z powierzchni deski, co z praktycznego punktu widzenia oznacza brak ryzyka przeniesienia na żywność.

Późniejszy przegląd literatury naukowej opracowany w 2016 roku rzucił więcej światła na ten mechanizm. Drewno zawiera setki związków – fenole, lignany, garbniki, stilbeny, flawonoidy i terpenoidy – które mogą wykazywać działanie antybakteryjne. Co ważne, substancje te nie rozpuszczają się łatwo w wodzie, co tłumaczy, dlaczego wielokrotne mycie gorącą wodą nie pozbawia drewna jego właściwości. Naukowcy wykazali, że poszczególne gatunki drewna różnią się intensywnością działania antybakteryjnego, a orzech czarny (american black walnut) okazał się szczególnie skuteczny wobec Salmonella typhimurium.

W 2025 roku uczeni z Freie Universität Berlin opublikowali wyniki badań porównujących profesjonalne deski klonowe (certyfikowane przez NSF – amerykańską National Sanitation Foundation) z deskami z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Wyniki ponownie wskazują na przewagę drewna. Po dwóch godzinach od nałożenia i bez mycia deski ilość E. coli na deskach klonowych osiągała granicę wykrywalności. Na deskach HDPE ten sam wynik osiągano dopiero po ponad ośmiu godzinach.

Staphylococcus aureus – bakteria Gram-dodatnia, bardziej odporna na wysychanie – zachowywała się inaczej. Na wszystkich typach desek pozostawała wykrywalna przez 24 godziny. Jednak deski drewniane wykazywały znacznie niższe stężenia tej bakterii niż plastikowe, szczególnie w przypadku desek na których nie pozostawiono resztek żywności. Co więcej, deski drewniane bez resztek żywności były jedynymi, na których po ponad 4 godzinach S. aureus zbliżały się do granicy wykrywalności. Również w testach, podczas których na desce zostawały resztki żywności, ilość S. aureus była najmniejsza na deskach drewnianych.

Warto też tutaj wspomnieć o artykule z 2016 roku, którego autorzy zebrali wyniki ponad 80 badań dotyczących drewna jako materiału mającego kontakt z żywnością. Wynika z niego, że porowatość drewna – długo uważana za jego największą wadę – może być w rzeczywistości jego zaletą. Szorstka lub porowata powierzchnia drewna tworzy warunki niesprzyjające przeżyciu bakterii, reguluje wilgotność i sprzyja szybkiemu wysychaniu.

Co ważne, żaden z przeanalizowanych przypadków zatrucia pokarmowego nie był powiązany z prawidłowym użytkowaniem drewna w kontakcie z żywnością. Drewno jest z powodzeniem stosowane od tysiącleci – w beczkach do dojrzewania wina, na deskach do dojrzewania serów, w pojemnikach do fermentacji – i przy zachowaniu właściwych praktyk higienicznych nie stanowi zagrożenia.

Co więc wybrać?

Nauka nie daje jednak prostej odpowiedzi, na pytanie, jaką deskę wybrać. Można jednak wyciągnąć kilka praktycznych wniosków.

Nowa deska plastikowa jest łatwa do czyszczenia i higienicznie neutralna – dopóki jest nowa. Z każdym cięciem nożem staje się coraz trudniejsza do odkażenia, a nacięcia mogą stać się siedliskiem bakterii niemal niemożliwym do wyczyszczenia ręcznie. Zmywarka poradzi sobie z używaną deską plastikową lepiej niż ręczne mycie.

Drewniana deska z twardego drewna (klon, buk, dąb) wykazuje naturalne właściwości antybakteryjne, wchłania bakterie w głąb, skąd nie mogą zanieczyścić żywności i gdzie giną, a ponadto łatwo daje się umyć gorącą wodą z detergentem. Nie nadaje się do zmywarki (rozkleja się i wypacza), ale można ją odkazić w mikrofalówce. Kluczowe jest regularne olejowanie i wymiana, gdy pojawią się głębokie uszkodzenia.

Tak czy inaczej – najważniejsze jest mycie deski po każdym kontakcie z surowym mięsem, drobiem lub rybą, zanim użyjemy jej do krojenia produktów spożywanych na surowo. I chyba to jest prawdziwa lekcja płynąca z dekad badań: deska sama w sobie nie jest ani zbawieniem, ani przekleństwem. Kluczowe są nawyki tego, kto jej używa.

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