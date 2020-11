Wybieramy drzwi zewnętrzne. Poznaj podstawowe kryteria ich wyboru (art. spons.)

29 października 2020, 21:14

Wybór drzwi zewnętrznych to decyzja na długie lata. Dlatego musi być podjęta w sposób przemyślany i świadomy. Zobacz, czym się kierować, kupując drzwi zewnętrzne do swojego domu lub mieszkania. Na co warto zwrócić uwagę, aby dawały domownikom poczucie bezpieczeństwa i spokoju?

Kryterium numer 1: bezpieczeństwo

Na rynku dostępny jest duży wybór drzwi antywłamaniowych. Na bezpieczeństwie swoim i domowników nie warto oszczędzać. Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe wykonane są z wysokogatunkowej stali, wypełnionej pianką poliuretanową, styropianem lub wełną mineralną. Muszą również posiadać co najmniej trzy zawiasy ze wzmocnionej stali. Ościeżnica powinna być zamontowana i zamurowana na tyle głęboko, aby nie było możliwe jej podważenie przez włamywaczy. Warto również pamiętać o zakupie wysokiej klasy klamek na stałe połączonych z szyldem, które zapewniają najlepszą ochronę. Na rynku dostępne są drzwi o podwyższonej odporności na włamanie o klasie 1 i 2, ale również drzwi antywłamaniowe o klasie 3 i 4, które gwarantują dodatkowo odporność na włamanie za pomocą elektronarzędzi.

Kryterium numer 2: właściwości termiczne

Drzwi stalowe dobrze przewodzą ciepło, dlatego nie mogłyby być odpowiednim rozwiązaniem bez zastosowania dodatkowego ich wypełnienia. Z tego też powodu skrzydła drzwiowe zawierają m.in. piankę poliuretanową, która podnosi ich właściwości termiczne, sprzyjając zatrzymaniu ciepła w czterech ścianach. Na rynku istnieje spory wybór drzwi energooszczędnych o podwyższonych parametrach cieplnych, które są przeznaczone przede wszystkim do domów pasywnych.

Kryterium numer 3: stylistyka i kolorystyka drzwi

Drzwi zewnętrzne to ważny element wizualny domu. Powinien zatem pasować zarówno do stolarki okiennej, ale też dachu i elewacji. W przypadku nowoczesnych projektów, bazujących na dużych przeszkleniach i zimnej kolorystyce, najlepszym wyborem mogą okazać się drzwi w kolorze antracytowym. Natomiast w przypadku budownictwa tradycyjnego ładne efekty wizualne dają skrzydła drzwiowe w okleinie przypominającej drewno – zarówno w jasnej, jak i ciemniejszej kolorystyce.

Kryterium numer 4: rodzaj drzwi zewnętrznych

W zależności od projektu całego budynku i wielkości wiatrołapu można zdecydować się na drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe. W każdym przypadku kolejny proces decyzyjny odbywa się wokół wyboru skrzydeł pełnych lub w pewnym stopniu przeszklonych. Bogatą ofertę każdego z tych rodzajów znajdziesz w sklepie Merkury Market.