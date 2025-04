Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w 2025 roku

16 kwietnia 2025, 20:47

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwala rozwijać się karierze każdego inżyniera, architekta lub technika budowlanego. Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2025 roku będą przeprowadzane według harmonogramu ustalonego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) oraz Izby Architektów RP. W naszym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat terminów, wymagań oraz procedur związanych z egzaminami na uprawnienia budowlane w nadchodzącym roku. Sprawdzone materiały na egzamin nt. uprawnień budowlanych znajdziesz na stronie https://uprawnienia-budowlane.pl/

Uprawnienia budowlane pozwalają na samodzielne pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta. Dzięki nim możesz:

prowadzić własną działalność gospodarczą w branży budowlanej,

zwiększyć swoją wartość na rynku pracy,

uzyskać możliwość podpisywania projektów i dokumentacji technicznej.

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w 2025 roku

W 2025 roku egzaminy na uprawnienia budowlane będą odbywać się w kilku sesjach. Poniżej przedstawiamy przewidywane terminy:

Egzaminy pisemne:

I sesja: marzec 2025 (zgłoszenia do końca stycznia 2025), II sesja: czerwiec 2025 (zgłoszenia do końca kwietnia 2025), III sesja: wrzesień 2025 (zgłoszenia do końca lipca 2025), IV sesja: grudzień 2025 (zgłoszenia do końca października 2025).

Egzaminy ustne:

I sesja: kwiecień–maj 2025, II sesja: lipiec–sierpień 2025, III sesja: październik–listopad 2025, IV sesja: styczeń–luty 2026.

Dokładne daty zostaną ogłoszone na stronach PIIB oraz Izby Architektów RP.

Jak zarejestrować się na egzamin?

Aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, należy:

sprawdzić wymagania – minimalny staż pracy oraz wykształcenie: zazwyczaj wymagane jest ukończenie studiów wyższych lub technikum budowlanego, zgromadzić odpowiednie dokumenty – dyplom, zaświadczenia o praktyce, potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, złożyć wniosek przez platformę elektroniczną PIIB lub w siedzibie izby, opłacić egzamin – koszt wynosi od 1000 do 2000 zł w zależności od specjalizacji.

Jak przygotować się do egzaminu?

Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Mamy kilka wskazówek, jak się przygotować do egzaminu:

Przestudiuj ustawę Prawo budowlane. Rozwiązuj testy z poprzednich lat. Ucz się norm i przepisów BHP. Przygotuj się do części ustnej.

Co po zdaniu egzaminu?

Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz świadectwo uprawnień budowlanych, które należy zarejestrować w odpowiedniej izbie. Od tego momentu możesz m.in. prowadzić samodzielną działalność w budownictwie, pełnić funkcję kierownika budowy oraz składać projekty do urzędów.

Egzaminy na uprawnienia budowlane w 2025 roku odbędą się w czterech sesjach. Kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie i terminowe zgłoszenie. Pamiętaj, że uprawnienia budowlane to nie tylko formalność, lecz także potwierdzenie Twoich kompetencji w branży budowlanej. Śledź oficjalne strony PIIB i Izby Architektów RP, aby na bieżąco aktualizować informacje o terminach i wymaganiach. Czasami na stronach tych organizacji może pojawić się zakres zagadnień lub arkusz z ubiegłego roku. Powodzenia na egzaminie!