Strona firmowa. Jak wybrać odpowiedni hosting?

12 lipca 2024, 14:38

Strona firmowa musi być wydajna i bezpieczna. Te zalety łączy w sobie pakiet hostingu Pro od OVHcloud. Poznajcie to rozwiązanie dla witryn o średnim i dużym ruchu.

Firmowa strona to centrum wszystkich działań promocyjnych online. By przyniosły one oczekiwane skutki, powinniście zadbać o to, by witryna była w pełni funkcjonalna. Ta cecha z kolei zależy nie tylko od projektu strony, ale też sprawności serwera. A to na pewno wystarczający powód, żeby do wyboru dostawcy hostingu podejść z dużą starannością. Jeśli szukacie skalowalnych i niezawodnych usług, koniecznie sprawdźcie ofertę przygotowaną przez OVHcloud.

Strona firmowa z OVHcloud – od domeny po hosting

Pierwszy krok do zbudowania rozpoznawalności online to rejestracja odpowiedniej domeny. W OVHcloud możecie wybierać wśród wielu rozszerzeń – np. .COM, .PL, .CLOUD, .TECH, .DEV, .EARTH, .BIZ i .XYZ. Bez problemu stworzycie więc adres idealnie dopasowany do specyfiki działalności waszej firmy.

Rejestrując domenę w OVHcloud, możecie też skorzystać z darmowych usług dodatkowych, takich jak adres e-mail ze skrzynką o pojemności 5 GB. OVHcloud dba o wasze bezpieczeństwo, oferując ochronę przed atakami na serwer DNS dzięki domyślnej opcji DNSSEC oraz przed nieautoryzowanym transferem domeny. Łatwe przekierowywanie oraz zarządzanie subdomenami i kontami e-mail w panelu klienta umożliwia zaś usługa DNS Management.

OVHcloud. Hosting dopasowany do waszych potrzeb

Przy wyborze oferty powinniście zwrócić uwagę nie tylko na to, by serwer zapewniał niezawodne działanie serwisu, ale też na cenę. Zbyt rozbudowany pakiet niepotrzebnie obciąży wasz budżet, a z większości oferowanych w jego ramach funkcji nigdy nie skorzystacie. OVHcloud daje wam możliwość możliwość jednego z czterech pakietów:

Personal : adresowany do użytkowników rozpoczynających swoją pracę w sieci. Doskonale sprawdzi się podczas tworzenia pierwszej witryny lub bloga;

: adresowany do użytkowników rozpoczynających swoją pracę w sieci. Doskonale sprawdzi się podczas tworzenia pierwszej witryny lub bloga; Pro : dostosowany do specyfiki profesjonalnych witryn;

: dostosowany do specyfiki profesjonalnych witryn; Performance : dla projektów multisite i sklepów internetowych;

: dla projektów multisite i sklepów internetowych; Cloud Web: do projektów obejmujących tworzenie stron www.

OVHcloud Pro. Pakiet idealny dla przedsiębiorców.

W przypadku strony firmowej najlepszym wyborem zwykle okazuje się pakiet Pro. To wynajem serwera dostosowany do potrzeb rozwijających się stron firmowych o średnim i dużym ruchu. Serwery są szybkie i niezawodne, zapewniając płynne ładowanie stron oraz działanie aplikacji. Brak opóźnień lub usterek przekłada się z kolei na lepsze doświadczenia użytkowników i wyższą konwersję.

Pakiet Pro oferuje większą przestrzeń dyskową i więcej zasobów systemowych w porównaniu do podstawowych pakietów hostingowych. W jego ramach otrzymacie wystarczającą ilość miejsca na wszystkie pliki, bazy danych i aplikacje. Większa ilość zasobów systemowych umożliwia też obsługę większego ruchu na stronie bez utraty wydajności.

Bezpieczeństwo danych jest jednym z waszych priorytetów. Dlatego pakiet Pro od OVHcloud wzbogacony został o zaawansowane funkcje bezpieczeństwa takie jak darmowy certyfikat SSL, ochrona przed atakami na serwer DNS czy automatyczne tworzenie kopii zapasowych.

Swoim użytkownikom OVHcloud gwarantuje łatwe zarządzanie hostingiem za pomocą intuicyjnego panelu administracyjnego. Pakiet Pro jest też w pełni skalowalny, dzięki czemu możecie bez problemu zwiększyć zasoby w miarę wzrostu swojej strony internetowej i zapotrzebowania na większą moc obliczeniową. W przypadku problemów technicznych lub wątpliwości, możecie liczyć na pomoc ze strony zespołu ekspertów OVHcloud.

Pakiet Pro od OVHcloud to hosting, które łączy w sobie wysoką wydajność, niezawodność i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Dzięki intuicyjnemu zarządzaniu, wsparciu technicznemu i możliwości rozszerzenia, możecie skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesu, bez konieczności tracenia czasu na obsługę strony firmowej.