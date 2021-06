Nasze zwyczaje żywieniowe – co lubimy zamawiać na wynos?

14 czerwca 2021, 21:09

Gdy przyciska nasz głód, a w danej chwili zupełnie nie po drodze nam z wyjściem do restauracji, a też gotowanie to nie jest coś, czego koniecznie chcemy, zostaje nam najczęściej zamówienie na wynos. Co wtedy robimy? Bierzemy telefon do ręki albo komputer i zamawiamy jedzenie online. Takie rozwiązanie sprawia, że potrawy szybko i sprawnie oraz w krótkim czasie lądują u nas domu. Jakie są więc nasze ulubione wybory?

Pizza królową polskich stołów

Okazuje się, że w naszym kraju niepodzielnie rządzi od wielu już lat i dzieli pizza. Szczególnie przepadamy za takim włoskim plackiem, na którym jest duża ilość szynki, sera, grzybów oraz sosu. Dlatego nie budzi zdziwienia fakt, że w ścisłej czołówce są takie pozycje jak pepperoni, hawajska, margherita oraz capricciosa. Lubimy również nieco urozmaicać ten klasyk rodem z Italii, a więc często domawiamy dodatkowe sosy, ale też idziemy na całość zamawiając pizzę z połowami o dwóch różnych smakach. Gdy jednak najdzie nas ochota, możemy spróbować zamówić coś nowego, choćby w KFC. 4 smaki świata to znakomite kurczaki występujące w czterech różnych odsłonach, dzięki czemu na kulinarną nudę zdecydowanie nie można tu narzekać.

Szybka uczta na talerzu

Kuchnia włoska to jedno, ale oczywiście nie można zapomnieć o innych faworytach, do których rzecz jasna należą dania kuchni amerykańskiej. Nie dziwi, że wśród tych potraw niezmiennie palmę pierwszeństwa dzierży weteran wszelkich podsumowań – klasyczny burger. Oprócz amerykańskich dań upodobaliśmy sobie też kebaby, które od lat stanowią pokaźną część wszystkich zamówień dokonywanych telefonicznie lub online.

Tradycja nie wychodzi z mody

Co jeszcze sobie upodobaliśmy? To oczywiście Azja we wszystkich swoich bogatych odcieniach, w tym takie pyszności jak 4 smaki świata KFC, a poza tym rodzime przysmaki, które nadal robią furorę, a wśród nich oczywiście wiodą prym nieśmiertelne ruskie pierogi oraz kotlety schabowe, mielone, żurek oraz barszcz.

Rynek wciąż się rozwija

Ostatni rok mocno wpłynął na nasze kulinarne wybory, a zamówienia na wynos przez różne aplikacje mocno zyskały na popularności. Jednak ostatecznie to zamówienia telefoniczne wciąż są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rynek zamówień na wynos. Obecnie mamy mnóstwo stron, na których możemy szybko zorientować się w menu interesującej nas restauracji, a potem dokonać szybkiego wyboru. Prognozy jasno pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat prawie połowa zamówień będzie składana internetowo, a jeżeli weźmiemy pod uwagę statystyki demograficzne, to osoby składające zamówienia przeważnie mają powyżej dwudziestu lat i wybierają one potrawy przede wszystkim dla siebie i innych domowników. Ciekawostką jest fakt, że prawie piętnaście procent Polaków nigdy w życiu nie zamówiło jedzenia typu fast food.