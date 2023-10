Czy konsolidacja chwilówek pomaga w ucieczce z pętli zadłużenia?

19 października 2023, 21:42

Chwilówki mogą być bezpiecznymi i użytecznymi produktami finansowymi… jeśli jednak sytuacja finansowa dłużnika nagle się pogorszy, nietrudno o wpadnięcie z ich powodu w pętlę zadłużenia, z której trudno się wydostać. W takiej sytuacji warto rozważyć konsolidację chwilówek.

Jak w praktyce działa łączenie chwilówek?

Zyskująca w ostatnich latach na popularności konsolidacja chwilówek pełni dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze, łączy posiadane zobowiązania w jedną całość. Dzięki temu łatwiej jest planować domowy budżet i zadbać o to, aby na czas dokonać niezbędnych płatności. Po drugie, zamienia chwilówki, a więc z zasady zobowiązania krótkoterminowe i nieratalne, na tradycyjne zobowiązanie spłacane w częściach rozłożonych w czasie.

Krótki okres spłaty jest często największą przeszkodą na drodze do spłaty chwilówki. Z reguły wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu dni. Kiedy zbliża się jego koniec, dłużnik może zdecydować się na zaciągnięcie kolejnych chwilówek na spłatę poprzednich, jedynie nieznacznie odsuwając w czasie płatność i zwiększając wysokość zadłużenia.

W ramach konsolidacji chwilówek bieżące długi są spłacane w całości, więc dotychczasowi wierzyciele nie mogą już wysuwać w związku z nimi żadnych roszczeń. W zamian powstaje jedno zobowiązanie ratalne. Nawet bardzo wysoka kwota kredytu nie musi oznaczać problemów z terminową spłatą, jeśli jej zwrot zostanie rozłożony na odpowiednio długi okres, dlatego pożyczki i kredyty ratalne charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa i pewności.

W zależności od okoliczności nowy kredytodawca lub pożyczkodawca przekaże swoim poprzednikom środki samodzielnie, bądź przeleje je na konto klienta, który sam dokona niezbędnych rozliczeń. Dokładne warunki konsolidacji i jej przebieg są zawsze indywidualnie uzgadniane z każdym kredytobiorcą, tak, aby najlepiej odpowiadały jego unikalnej sytuacji.

Czy warto konsolidować pożyczki krótkoterminowe?

Pętla zadłużenia wynikająca z problemów ze spłatą chwilówek może wiązać się z zadłużeniem rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych, a niekiedy nawet wyższym. Z każdym kolejnym dniem i kolejną chwilówką zaciągniętą na spłatę poprzedniej narastają odsetki i inne opłaty.

Jednocześnie z uwagi na wspomniany niezwykle krótki okres spłaty tego typu pożyczek, trudno jest uzyskać odpowiednio wysoką kwotę, aby móc na własną rękę spłacić je w całości i pozbyć się zadłużenia. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wpadnięcie w pętlę zadłużenia może być spowodowane niefortunnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak choroba lub utrata pracy.

Konsolidacja chwilówek pozwala oddalić od siebie widmo zaciągania kolejnych chwilówek w celu przedłużenia okresu spłaty o zaledwie kilka tygodni, a nawet opóźnienia w spłacie i problemów z komornikiem. Zobowiązanie ratalne zaciągane w ramach konsolidacji zazwyczaj charakteryzuje się długim maksymalnym okresem spłaty. Kredytobiorca może więc dopasować go do swoich preferencji i możliwości finansowych, tak aby ostatecznie uzyskać niską, bezproblemową do spłacania w wyznaczonym terminie ratę.

Dłużnik może odetchnąć i odzyskać wolność finansową. Zrzucenie z barków ciężaru nadmiernego zadłużenia pozwoli uniknąć takich uciążliwości, jak naliczanie odsetek za opóźnienie, wpisy na listę dłużników, a także liczne listy, połączenia telefoniczne oraz wizyty windykatorów.

Gdzie najlepiej przeprowadzić konsolidację chwilówek?

Każdy dłużnik może różnić się między innymi w zakresie tego, ile chwilówek posiada, w jakich instytucjach i na jakie kwoty. W poszczególnych przypadkach odmienne są także sytuacje finansowe kredytobiorców. Ciężko w związku z tym jednoznacznie wskazać, jaka instytucja zaoferuje najlepsze warunki konsolidacji.

Do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że konsolidacja wiąże się dla instytucji finansowych ze sporym ryzykiem. Klienci poważnie zadłużeni chwilówkami charakteryzują się zazwyczaj niską zdolnością kredytową, miewają także negatywne wpisy w BIK-u. Pozyskanie przez nich kredytu konsolidacyjnego, a zwłaszcza na korzystnych warunkach, wymaga więc pomocy specjalistów.

Doświadczeni doradcy Habza Finanse dokładnie analizują sytuację klienta i szukają dla niego najlepszego możliwego rozwiązania. Pomagają także w załatwieniu wszelkich formalności i przejmują na siebie zadanie prowadzenia negocjacji z potencjalnym kredytodawcą. Dzięki temu można być pewnym, że połączy się chwilówki bezpiecznie, bezstresowo i bez przepłacania.