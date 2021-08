Najtańszy kredyt gotówkowy - co powinniśmy wiedzieć?

wczoraj, 21:33

Kredyty gotówkowe cieszą się coraz większą popularnością, jednak czasem ciężko jest rozeznać się w szerokiej ofercie banków. Z pomocą przychodzi porównywarka kredytów, która pozwoli nam znaleźć najtańszy kredyt gotówkowy!

• Co oferuje ranking kredytów gotówkowych?

• Wymagania do uzyskania kredytu gotówkowego

• Najtańszy kredyt gotówkowy – w którym banku?

• Jak działa porównywarka kredytowa?

Ranking kredytów gotówkowych to przydatne narzędzie dla osób potrzebujących środków finansowych.

Co oferuje ranking kredytów gotówkowych?

W chwili obecnej banki umożliwiają składanie wniosku w szybki i wygodny sposób przez Internet. Jeśli chcemy odnaleźć tani kredyt gotówkowy, dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z porównywarki finansowej Czerwona-Skarbonka. Dzięki rankingowi kredytów gotówkowych dowiemy się o najpopularniejszych ofertach oraz w których bankach warto złożyć wniosek. Dodatkowo zestawienie przygotowano w oparciu wiarygodne i sprawdzone propozycje, okres spłaty, maksymalną kwotę kredytu, RRSO i oprocentowanie.

Wymagania do uzyskania kredytu gotówkowego

Zanim złożymy wniosek o kredyt gotówkowy, musimy upewnić się czy posiadamy właściwą zdolność kredytową. Przed udzieleniem kredytu bank musi mieć pewność, że jesteśmy zdolni do terminowego spłacania całej kwoty wraz z odsetkami.

Warunki, które musimy spełniać, by bank udzielił nam kredytu, to:

• Zdolność kredytowa. To inaczej zdolność do spłaty całości kredytu (kapitału oraz odsetek) w terminie ustalonym w umowie. Analiza zdolności kredytowej obejmuje weryfikację sytuacji finansowej klienta, która sprawdza uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania, a także obecne zadłużenie (np. aktualnie spłacany kredyt hipoteczny czy zadłużenie na karcie kredytowej).

• Historia kredytowa. Jest to po prostu wiarygodność kredytowa - historia spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań.

• Stałe zatrudnienie. Istotny wpływ na ocenę naszej wiarygodności odgrywają warunki zatrudnienia (również staż pracy), rodzaj wykonywanego zawodu, rodzaj zajmowanego stanowiska i rodzaj umowy.

• W trakcie analizy zdolności kredytowej, pod uwagę brane są także: stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, miejsce zamieszkania oraz nasz status mieszkaniowy.

• W przypadku, gdy bank uzna, że jesteśmy wiarygodni, a nasze dochody pozwalają na bezproblemowe spłacanie kredytu, wówczas możemy liczyć na wyższą maksymalną kwotę kredytu.

Najtańszy kredyt gotówkowy – w którym banku?

Jak wygląda proces ubiegania się o kredyt gotówkowy? Najpierw składa się wniosek online, po czym sprawdzana jest zdolność kredytowa. W tym miejscu niezwykle istotna jest kwestia terminowości w regulowaniu przeszłych i aktualnych zobowiązań. Już nawet małe opóźnienia w spłacie negatywnie wpływają na historię kredytową w BIK, a co za tym idzie - utrudnią weryfikację wniosku. Dlatego też osoby z dużymi problemami finansowymi mają znikome szanse na uzyskanie taniego kredytu.

Do grupy banków oferujących tanie kredyty gotówkowe z atrakcyjnym RRSO, bez obowiązkowego ubezpieczenia, bez prowizji i konieczności korzystania z innych produktów bankowych należą:

• Alior Bank

• Santander Bank Polska

• PKO BP

• Citi Handlowy

• BGŻ BNP Paribas

• Eurobank

• T-Mobile Usługi Bankowe

Jeśli zastanawiasz się jaki kredyt gotówkowy wybrać, to na te pytanie nie ma tylko jednej, słusznej odpowiedzi, bo tak jak w przypadku podejmowania innych zobowiązań finansowych, tak i w tym przypadku wskazana jest odpowiedzialność. Nie warto korzystać z oferty jedynie dlatego, że często widzimy jej reklamę w TV. Bywa, że warunki takiej oferty mogą być doskonałe tylko dla osób pasujących do wzorca instytucji opisanej w przykładzie reprezentatywnym.

Jak działa porównywarka kredytowa?

Musimy przyjąć pewne wytyczne, by mógł powstać pomocny ranking kredytów gotówkowych. Najważniejsze aspekty, które warto brać pod uwagę, to:

• możliwa długość spłaty,

• wysokość kredytu,

• oprocentowanie,

• RRSO,

• szansa na otrzymanie kredytu,

• częstotliwość wybierania danego produktu przez klientów.

Ranking kredytów gotówkowych dostępny na https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyty-gotowkowe/ jest często aktualizowany. Musimy pamiętać, że oferty i warunki produktów finansowych stale ulegają zmianom. Jest tak dlatego, że banki starają się dopasowywać do nowych wymagań rynku oraz potrzeb klientów.