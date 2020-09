Dla kogo przeznaczone są kredyty konsolidacyjne? (art. spons.)

12 sierpnia 2020, 14:00

Kredyty konsolidacyjne ostatnimi czasy stały się bardzo popularne. Wpływ ma na to z pewnością wiele czynników, jednak niewątpliwie w wielu przypadkach tego rodzaju opcje mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Jeżeli rozważamy tego rodzaju dodatkowe źródła finansowania, należy jednak mieć świadomość tego, czym tak właściwie jest kredyt konsolidacyjny i dla kogo jest on przeznaczony.

Dodatkowo, jak w przypadku każdego zobowiązania o charakterze finansowym, musimy wiedzieć, że do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego niezbędne jest szczegółowe zgłębienie tematu, zrobienie rzetelnego rozeznania na rynku w tym obszarze, a także dokładna analiza własnej sytuacji oraz parametrów dostępnych propozycji. Tego rodzaju procesy i działania bez wątpienia mogą okazać się bardzo wymagające i pochłonąć wiele czasu. Niemniej jednak są one bardzo ważne.

Wiele osób bagatelizuje te aspekty, tymczasem jest to postawa skrajnie nieodpowiedzialna. W kwestiach finansów nie można pozostawiać spraw przypadkowi i chociaż zawsze istnieje pewnego rodzaju ryzyko, trzeba być przygotowanym na wszystkie ewentualności, aby w miarę możliwości być w stanie uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń oraz przykrych konsekwencji nieprzemyślanych działań w sferze swojego budżetu.

Czy kredyt konsolidacyjny może być dobrym pomysłem?

Odpowiadając na to pytanie, z pewnością można uznać, że kredyt konsolidacyjny owszem, może być dobrym pomysłem. Wiele jednak zależy tutaj od szczegółów konkretnego przypadku, a także kwestii dopasowania odpowiedniej oferty, jeśli taka akurat jest dostępna. Choć propozycji z tego obszaru na rynku jest całkiem sporo, może okazać się, że żadna z nich nie będzie w stu procentach odpowiadała naszym oczekiwaniom. W takim przypadku lepiej zrezygnować, ponieważ zobowiązania ponad nasze siły i nieprzynoszące wymiernych korzyści należy uznać za bezsensowne i niewarte naszego zachodu.

Na samym początku należy jednak wyjaśnić, czym dokładnie jest kredyt konsolidacyjny. Otóż polega on na tym, że uzyskujemy od banku określoną sumę pieniędzy na pokrycie naszych aktualnych zobowiązań. Wśród należności, które można w ten sposób uregulować, wymienić można chociażby kredyty gotówkowe, które również są dosyć popularnym rozwiązaniem w ostatnich latach. Konkretny zakres możliwości zależy tutaj jednak od samej oferty kredytu konsolidacyjnego. To między innymi dlatego należy uważnie przestudiować wszystkie parametry dostępnych propozycji, które z określonych powodów wzbudzają nasze zainteresowanie.

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest zatem dla osób, które na swoim koncie mają już zobowiązania bankowe. Można w ten sposób połączyć kilka z nich w jedno. Spłacając bowiem kilka długów przy pomocy kredytu konsolidacyjnego, stajemy się dłużnikami tego banku, który nam go udzielił. To często bardzo wygodna opcja dla tych, którzy nie chcą dłużej co miesiąc pilnować kilku różnych terminów płatności oraz kwot do uregulowania. Zdecydowanie jednak nie powinno to być jedyne kryterium decydujące o wyborze takiej opcji.

Jeśli rozglądamy się za kredytem konsolidacyjnym,niewątpliwie kluczową rolę odgrywa tutaj stosunek warunków, na których spłacamy nasze dotychczasowe zobowiązania do parametrów dostępnych dla nas ofert dotyczących wspomnianego połączenia zadłużeń. Z tego właśnie powodu czeka nas z pewnością wiele pracy dotyczącej porównywania poszczególnych aspektów naszej sytuacji finansowej oraz dostępnych propozycji. Niewątpliwie należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak chociażby:

• oprocentowanie,

• koszty dodatkowe okres kredytowania,

• nasze możliwości budżetowe.

Odsetki związane z różnego rodzaju kredytami dla wielu osób odgrywają główną rolę w procesie decyzyjnym. Owszem, jest to z pewnością ważny element oferty. Należy jednak pamiętać o tym, że oprocentowanie to jedynie pewien składnik całkowitych kosztów kredytu, które musimy ponieść w związku z jego zaciągnięciem. To z kolei sprawia, że trzeba uważnie przyjrzeć się wszelkim dodatkowym sumom, które będziemy zobowiązani uiścić na rzecz banku. Na koszty całkowite wpływa również okres kredytowania – w końcu im jest on dłuższy, tym więcej odsetek pojawia się do uregulowania.

Kolejną kwestią są nasze możliwości finansowe. Nie możemy brać na siebie zobowiązań niekorzystnych, a także takich, które przekraczają nasz budżet. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę również ryzyko związane z nieprzewidzianymi sytuacjami. Wszystko może się przecież zdarzyć i trzeba być przygotowanym na wszelkie ewentualności. Wszelkie obliczenia powinny uwzględniać pewien zapas finansowy, abyśmy mieli świadomość tego, że nie zaplanowaliśmy swoich zobowiązań tak, że nasz budżet ledwie się dopina, ale w taki sposób, abyśmy mieli określone pole manewru. Z pewnością może to być spore wyzwanie, ale takie kalkulacje należy sporządzać skrupulatnie i w sposób rozsądny.

Kredyty konsolidacyjne przeznaczone są dla osób, które poszukują możliwości modyfikacji swojej sytuacji dotyczącej posiadanych zadłużeń bankowych. Znalezienie dopasowanej oferty wymaga jednak dużego zaangażowania i wnikliwej analizy szczegółów.