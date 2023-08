Domowe maski na włosy – jak je zrobić? (art. spons.)

wczoraj, 10:07

Wizyta w salonie fryzjerskim jest nie tylko czasochłonna, ale i potrafi sporo kosztować. Jeśli więc nie jest nam straszne popularne DIY, możemy stworzyć własne małe SPA i spróbować domowych sposobów na poprawę stanu swoich włosów. Jak zrobić maski? Co będzie nam to tego potrzebne?

Co może być potrzebne?

Dokładne przepisy na domowe maski z łatwością znajdziemy na blogach internetowych poświęconych pielęgnacji włosów. Warto zweryfikować uzyskane informacje z jednego miejsca z innymi źródłami – w ten sposób zyskamy więcej pewności, że wybrana mieszkanka zadziała. Można również wzorować się na tym, co w swoich składach prezentują naturalne maski do włosów. Poza tym odpowiednim źródłem wiedzy mogą być też tzw. włosomaniaczki, które często dzielą się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych. Warto w każdym przypadku pamiętać, że poszczególne maski mogą nie sprawdzić się w naszym przypadku. Wiele zależy od porowatości włosów i ich potrzeb dotyczących PEH, czyli protein, emolientów i humektantów. Jest to jednak dosyć indywidualna sprawa. Czerpiąc inspiracje z internetu, warto najpierw określić swój typ włosów oraz wymagania.

Do domowej maski wspomagającej wzmocnienie włosów przyda się tłoczony na zimno olej kokosowy, do którego dodamy kilka kropel olejku eterycznego i miód. Taką mieszankę nałożymy na noc. Jeśli zależy nam na nawilżeniu, jednym z lepszych rozwiązań będzie sięgnięcie po aloes. Wystarczy dodać do niego łyżkę wybranego oleju, aby stworzyć prostą maskę. Do popularnych składników takich mikstur należy też jajko. Uznawane jest za skuteczną pomoc przy walce z łupieżem, a dodatkowo poprawia kondycję włosów. Domowa maska z jajkiem będzie składać się również z oliwy z oliwek.

Do domowych maseczek wykorzystywane są również: jogurt naturalny, mleko kokosowe, drożdże, sok z cytryny, awokado oraz różne olejki, np. z migdałów, ale także wiele więcej. Jak widać, wybór jest spory, wystarczy określić, na jakim efekcie nam zależy i sprawdzić, czy mamy wszystkie składniki pod ręką. Warto też wiedzieć, że domowe maski nakładamy najczęściej na wilgotne włosy, a następnie dokładnie spłukujemy podczas mycia głowy.

Zalety – czy warto zrobić domowe maski do włosów?

Jedną z głównych zalet domowych masek jest to, że najczęściej do ich zrobienia wykorzystuje się wyłącznie naturalne składniki. Możemy samodzielnie dopasować poszczególne mieszanki do własnych potrzeb i unikać tych, które nie działają na nas najlepiej. Nie nakładamy więc szkodliwych substancji, martwiąc się o to, czy końcowy efekt będzie tego wart. Nawet jeśli domowa maska nie zadziała na nasze włosy, będziemy mieć więcej pewności, że dodatkowo ich nie uszkodziliśmy w żaden sposób, ponieważ naturalne składniki nie wyrządzają znacznej krzywdy. Należy przy tym jednak pamiętać, żeby nie przesadzać w drugą stronę – codzienne nakładanie mikstur DIY również nie okaże się korzystne. Zazwyczaj wystarczy zrobienie takiej maski do włosów raz na tydzień.

Kolejnym plusem jest oszczędność pieniędzy. Prawdopodobnie składniki potrzebne do przygotowania domowej maski znajdziemy już w naszej kuchni. Dodatkowa wycieczka do sklepu będzie więc zbędna, a koszt takiej mieszanki okaże się zapewne niewielki – może wynieść nawet kilkanaście groszy, jeśli sięgniemy po najprostsze składniki codziennego użytku. Poza tym zrobienie domowej maski do włosów zajmuje zazwyczaj tylko kilka chwil.