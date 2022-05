5 porad, jak wybrać najlepsze męskie buty sportowe

wczoraj, 15:55

Wyjście na siłownię, wieczorny spacer ze znajomymi, a może zabiegany dzień w pracy? Do wszystkich tych aktywności potrzebne nam są wygodne i stylowe buty sportowe. Dla większości z nas tego rodzaju obuwie stanowi codzienny wybór, czy to na trening, czy też do szkoły bądź na siłownię. Buty sportowe męskie powinny cechować się zatem dużą trwałością i odpornością na zabrudzenia. Nie można zapomnieć również o wygodzie i lekkości. Poznajmy kilka wartościowych wskazówek, na które warto zwrócić uwagę, wybierając sportowe obuwie na co dzień lub na siłownię.

5 wskazówek przy wyborze butów sportowych

Dobierz but do aktywności

Buty sportowe sprawdzają się świetnie zarówno na co dzień, jak i typowo podczas treningu. Rzadko jednak jeden model może być wykorzystywany do każdego rodzaju aktywności. Obuwie sportowe na co dzień cechuje się nieco innym wyglądem. Najważniejsze są tutaj styl, kształt i ciekawe wzornictwo. Buty na siłownię powinny cechować się sztywną podeszwą, gwarantującą dobrą stabilizację. Buty do biegania to natomiast zupełnie osoby, obszerny temat, obejmujący wybór podeszwy odpowiadającej rodzajowi stopy, odpowiedniej stabilizacji kostki czy też dropu i gładkiego bądź agresywnego bieżnika.

Zwracaj uwagę na podeszwę

Podeszwa odpowiada za odpowiednią przyczepność do podłoża. W mieście czy pracy zazwyczaj nie stanowi to problemu. W takich sytuacjach śmiało możemy wybierać obuwie z zupełnie gładkim bieżnikiem. Jeśli natomiast nasze buty chcemy ubierać na spacery po lesie lub długie, wakacyjne wędrówki w zróżnicowanym terenie, warto zainwestować w buty o podeszwie z wypustkami lub chropowatej. Zapewni nam ona nie tylko większą wygodę i komfort chodzenia, ale również bezpieczeństwo.

Unikaj szwów na cholewce

Cholewką nazywamy całą górną część buta, czyli prościej mówiąc, właściwie wszystko poza podeszwą. Jej odpowiednie zszycie odpowiada za komfort naszej skóry i zapobiega obtarciom. Jest to co prawda bardzo indywidualne, niemniej jednak każdy szew wewnątrz cholewki może stanowić potencjalne źródło zranień. Jest to szczególnie ważne w przypadku butów do biegania, nordic walkingu czy długich spacerów.

Dobrze przemyśl rozmiar buta

Warto pamiętać, że rozmiar buta sportowego powinien być nieco większy niż tego do chodzenia na co dzień. Obuwie na siłownię powinno być „za duże” o około pół rozmiaru. Buty do biegania należy dobrać bardzo indywidualnie. Często zdarza się, że tutaj potrzebne są modele większe nawet o 1-2 rozmiary od tych noszonych na co dzień.

Amortyzacja butów ma znaczenie

Wszyscy pamiętamy o odpowiedniej amortyzacji wybierając obuwie do biegania. Jednak buty męskie sportowe do codziennego użytku również powinny być wyposażone w piankę, która sprawia, że każdy krok staje się bardziej sprężysty, a nasze stawy są odciążone, a przez to zdrowsze na dłużej.

Gdzie kupić buty sportowe? – sklepy stacjonarne i online

Chociaż sprzedaż butów online rozwija się w niesamowitym tempie, buty sportowe na trening nadal chętniej kupowane są w sklepach stacjonarnych. Rzeczywiście dopasowanie modelu osobiście to najpewniejsza opcja, dająca gwarancje wygody i komfortu podczas późniejszych treningów. Z tego względu szczególnie pierwsze buty sportowe warto kupić stacjonarnie. Jeśli posiadamy już konkretne preferencje i wiemy, jakiego rodzaju modele pasują naszym stopom, śmiało możemy decydować się na zakupy internetowe. Znane sieci obuwnicze, do których należy CCC, posiadają szeroką ofertę obuwia sportowego męskiego wielu różnych producentów. Są one dostępne zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych.