5 nieoczywistych faktów o ubezpieczeniu NNW: co naprawdę musisz wiedzieć o tym rodzaju polisy?

12 września 2023, 09:54

Polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków często jest wybierana jako dodatkowa opcja w czasie ubezpieczania OC samochodu. Ze względu na korzyści kryjące się za propozycją, takie jak np. odszkodowania za uszczerbki na zdrowiu lub nawet śmierć, wiele osób traktuje ją jako niezbędną usługę, bez której żaden nowy pojazd nie może być ubezpieczony. Z tego też względu warto zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami związanymi z NNW.

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie NNW to skrót od "Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków." Jest to rodzaj ubezpieczenia osobistego, które oferuje ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwego wypadku, który może prowadzić do różnych rodzajów obrażeń ciała, a nawet śmierci. Głównym celem ubezpieczenia NNW jest zapewnienie wsparcia finansowego osobom lub ich rodzinom w sytuacji, gdy doznają obrażeń lub ponoszą koszty leczenia związane z pojawiającymi się negatywnymi wydarzeniami.

Jedną z dobrych propozycji ubezpieczenia jest samochodowa polisa NNW z Warta.pl, która proponuje oprócz standardowej opcji również możliwość dodania dodatkowej rozszerzonej ochrony.

Co należy wiedzieć o NNW?

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ważny rodzaj ubezpieczenia cechujący się kilkoma podstawowymi informacjami, które należy wiedzieć, aby móc wybrać korzystną ofertę. Przed przystąpieniem do NNW należy przede wszystkim zwrócić uwagę na proponowany zakres ochrony (np. różne rodzaje obrażeń, w tym złamania, oparzenia, urazy głowy, utratę kończyn, trwałe uszkodzenia narządów i inne obrażenia fizyczne), wysokość odszkodowania, rodzaje wypadków (np. drogowych), wielkość składki oraz jej formę (np. miesięczna, roczna), warunki polisy (sprawdzić, czy polisa nie zawiera wyłączeń lub ograniczeń, które mogą wpłynąć na skorzystanie z odszkodowania), okres ochrony, beneficjentów w przypadku śmierci, a także dodatkowe świadczenia.

Jakie jest 5 nieoczywistych faktów o ubezpieczeniu NNW samochodu?

Nieoczywiste fakty dotyczące ubezpieczenia NNW w kontekście ubezpieczenia samochodu to m.in.:

Możliwa ochrona przed złamaniami w czasie wysiadania. Ubezpieczenie NNW w ramach ubezpieczenia samochodu może w niektórych firmach zapewnić ochronę nie tylko podczas podróży samochodem, ale także w czasie wysiadania z niego. Ubezpieczenie pasażerów. NNW może również chronić pasażerów w pojeździe w przypadku wypadku. Ochrona przed wypadkiem w czasie postoju. Niektóre polisy NNW w ramach ubezpieczenia samochodu mogą oferować ochronę przed wypadkami w czasie postoju. Obowiązek zgłaszania wypadku. W przypadku wypadku lub obrażeń, które kwalifikują się do ubiegania się o odszkodowanie z polisy NNW, ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić wypadek swojemu ubezpieczycielowi. Zaniedbanie tego obowiązku może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Koszty medyczne i rehabilitacja. Ubezpieczenie NNW w ramach ubezpieczenia samochodu może pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji w przypadku obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym.

Należy pamiętać, że warunki i zakres ochrony NNW w ramach ubezpieczenia samochodu mogą różnić się w zależności od ubezpieczyciela oraz rodzaju i poziomu polisy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami oferty i zrozumieć, co jest objęte ochroną oraz jakie są ewentualne ograniczenia lub wyłączenia.