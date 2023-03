Rzeczy, które warto wiedzieć o procesorach komputerowych

22 marca 2023, 17:33

Procesory z roku na rok biją kolejne rekordy wydajności. Jeśli więc planujemy zakup nowego lub upgrade dotychczasowego sprzętu komputerowego, warto wiedzieć, jak wygląda aktualna oferta oraz czym różnią się najpopularniejsze modele. Oto wszystkie podstawowe informacje, które trzeba wiedzieć o procesorach!

Czym jest i jak działa procesor? – Sprawdzamy AMD Ryzen 5 5600

By zająć się szczegółową specyfikacją najczęściej używanych procesorów, warto zastanowić się czym w zasadzie jest procesor i jakie spełnia funkcje. Procesory, zwane też CPU (Central Processing Unit) są w istocie niewielkim, lecz kluczowym komponentem każdego komputera, gdyż to właśnie w jego obrębie wykonywana jest znaczna część wszystkich obliczeń otrzymywanych z innych podzespołów. Przetworzone dane i polecenia (których część jest zapisywana na podręcznej pamięci procesora) trafiają następnie do odpowiednich pamięci i podzespołów wykonujących resztę pracy.

Procesor zatem nie tylko przetwarza dane, ale i koordynuje pracę innych elementów w komputerze. Im większa wydajność procesora, tym sprzęt lepiej będzie sobie radził ze złożonymi zadaniami np. obróbką grafiki lub grami komputerowymi.

Znając już podstawy, można zastanowić się nad wyborem odpowiedniego modelu. Od lat na rynku dominują dwie firmy: Intel i AMD. Obie posiadają zagorzałych zwolenników, obie też oferują świetną jakość i są popularnym wyborem wśród graczy. Dla tych ostatnich polecany jest na przykład model Intel Core i5-12400F o świetnym stosunku możliwości do ceny. Z kolei ze strony AMD cenionym odpowiednikiem będzie przykładowo AMD Ryzen 5 5600.

Parametry procesora – na co zwrócić uwagę?

Czym się kierować przy zakupie procesora? To zależy od wielu czynników, ale najważniejsze będzie codzienne zastosowanie komputera, wedle którego dobierzemy potrzebne nam parametry procesora. Najważniejszymi z nich są:

Liczba rdzeni – oczywiście zasadniczo im więcej, tym lepiej, gdyż odpowiadają one za szybkość działań i możliwość pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie. Co prawda procesory różnią się od siebie dodatkowo architekturą układów i ilością wątków przypadających na rdzeń, jednak dla użytkownika "niedzielnego", który gra sporadycznie w gry i wykonuje proste prace biurowe, nie są to szczegóły zbyt istotne.

Taktowanie – podawane zwykle w gigahercach (GHz), wpływa na ilość poleceń wykonywanych w każdej sekundzie pracy układu. Warto mieć na uwadze, że współczesne procesory posiadają tzw. bazowe taktowanie procesora, którego używają podczas normalnej pracy, ale mogą także korzystać z trybu turbo, który znacznie zwiększa ten parametr podczas bardziej obciążających zadań.

Pamięć podręczna cache – to nic innego, niż wbudowana w procesor niewielka pamięć, której używa on, by mieć szybszy dostęp do potencjalnie użytecznych danych, skracając tym samym czas potrzebny na wykonywanie obliczeń. Rozróżnia się 3 poziomy pamięci: L1, L2 i L3, a każdy kolejny będzie miał większą pojemność i dłuższy czas potrzebny na dostęp do niego.

Socket – czyli rodzaj gniazda, którym procesor łączy się z płytą główną. Wiedza, czy procesor jest kompatybilny z danym socketem jest ważna przy samodzielnym składaniu komputera lub jego upgradzie.

Poza powyższymi procesory różnią się parametrem TDP, czyli poziomem emitowanego podczas pracy ciepła, co może mieć wpływ na potrzebę zakupu mocniejszego układu chłodzenia. Jest on jednakże w praktyce różnie rozumiany przez Intel i AMD, a przy tym mało istotny dla przeciętnego użytkownika.

Jak znaleźć idealny procesor?

Biorąc pod uwagę powyższe cechy, można już bardziej świadomie porównywać możliwości różnych modeli. Oczywiście najważniejszym pytaniem, które trzeba zadać sobie na początku, jest to, do jakich zadań będzie używany komputer. Prace biurowe, multimedia i starsze gry nie będą potrzebowały aż tak mocnych procesorów, jak najnowsze gry na najwyższych ustawieniach graficznych.