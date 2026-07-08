Jaki program do jednoosobowego gabinetu lekarskiego wybrać. Ranking

8 lipca 2026, 19:57

Szukasz programu dla jednoosobowej praktyki lekarskiej? Sprawdź porównanie systemów medycznych oraz wskazówki, jak wybrać najlepszy program.



Najlepszy program dla jednoosobowej praktyki lekarskiej to przede wszystkim stabilny system chmurowy, który oferuje mnogość funkcji dostępnych w jednym, łatwym w obsłudze narzędziu. Dzięki takiemu rozwiązaniu czynności administracyjne i logistyczne nie zajmują dużo czasu, co pozwoli lekarzowi skupić się na pacjentach. Wśród polecanych rozwiązań wymieniane są m.in. Lekarz PLUS, Medfile i Mediporta.

W naszym rankingu najlepszych programów dla jednoosobowych praktyk lekarskich kluczowe pozycje zajmują:

Lekarz PLUS – uznawany za najbardziej intuicyjny i opłacalny system m.in. dla małych gabinetów.

– uznawany za najbardziej intuicyjny i opłacalny system m.in. dla małych gabinetów. Medfile – popularne narzędzie z dużą liczbą funkcji;

– popularne narzędzie z dużą liczbą funkcji; Mediporta – oprogramowanie dla prywatnych gabinetów i placówek posiadających kontrakty z NFZ.

– oprogramowanie dla prywatnych gabinetów i placówek posiadających kontrakty z NFZ. ZnanyLekarz – wybierany przez lekarzy stawiających głównie na marketing i pozyskiwanie nowych pacjentów z zewnętrznego portalu.





Najlepsze programy dla jednoosobowej praktyki lekarskiej – TOP 4





1. Lekarz PLUS – optymalny wybór dla samodzielnego lekarza

Program dla małych gabinetów lekarskich Lekarz PLUS został zaprojektowany z myślą o lekarzach, którzy nie chcą tracić czasu na skomplikowane wdrożenie i potrzebują narzędzia działającego od razu po uruchomieniu w przeglądarce. Jego główne atuty to:

łatwa obsługa – wygodne zarządzanie rejestracjami pacjentów oraz prosta obsługa wizyt (m.in. wystawienie e-recepty lub e-skierowania), w której wystarczy zaledwie kilka kliknięć.

– wygodne zarządzanie rejestracjami pacjentów oraz prosta obsługa wizyt (m.in. wystawienie e-recepty lub e-skierowania), w której wystarczy zaledwie kilka kliknięć. przejrzyste koszty – program nie pobiera żadnych prowizji od rejestracji pacjentów przez internet.

– program nie pobiera żadnych prowizji od rejestracji pacjentów przez internet. powiadomienia SMS, które ograniczą liczbę nieodbytych wizyt.

które ograniczą liczbę nieodbytych wizyt. własna strona www – przydatne narzędzie do promowania gabinetu w sieci i pozyskiwania nowych pacjentów,

– przydatne narzędzie do promowania gabinetu w sieci i pozyskiwania nowych pacjentów, dopasowanie do różnych specjalizacji – program sprawdzi się u dermatologów, kardiologów, pediatrów, ortopedów, stomatologów, psychiatrów czy endokrynologów.

Lekarz PLUS należy do najbardziej polecanych rozwiązań dla jednoosobowych gabinetów z uwagi na intuicyjne działanie, możliwość pracy w chmurze na dowolnym urządzeniu oraz rozwiązania przyspieszające codzienną pracę (m.in. baza leków Pharmindex, szablony wizyt, raportowanie zdarzeń medycznych). System doskonale sprawdzi się również w większych placówkach, przychodniach i klinikach.





2. Medfile – rozbudowana telemedycyna

Medfile to rozbudowana platforma medyczna, która sprawdza się m.in. w prywatnych gabinetach. Jej zalety to:

rozbudowany moduł telemedycyny (e-Wizyty);

kalendarz wizyt z wieloma funkcjami,

sprawne prowadzenie dokumentacji medycznej.

Medfile jest propozycją wartą rozważenia, zwłaszcza że w razie potrzeby można rozbudować ją o kolejne moduły.





3. Mediporta – moduły rozliczeniowe z NFZ

Mediporta to wszechstronny system chmurowy stworzony z myślą m.in. o małych gabinetach, przychodniach i większych placówkach wielospecjalistycznych.

Jego główne zalety to:

moduły rozliczeniowe z Narodowym Funduszem Zdrowia

generowanie raportów statystycznych,

praca w chmurze,

współpraca z drukarkami fiskalnymi.

Oprogramowanie będzie odpowiednie dla lekarzy różnych specjalizacji jako narzędzie wspierające pracę gabinetu.





4. ZnanyLekarz – platforma do pozyskiwania pacjentów i rejestracji online

ZnanyLekarz łączy system rejestracji z najpopularniejszym portalem opinii o lekarzach w Polsce. Z perspektywy samodzielnego lekarza platforma oferuje:

szybki dostęp do pacjentów szukających pomocy medycznej w internecie;

zweryfikowane recenzje od innych pacjentów,

automatyczne powiadomienia SMS i e-mail.

ZnanyLekarz to dobre narzędzie do rejestracji pacjentów, które sprawdzi się przede wszystkim w prywatnym gabinecie jako uzupełnienie bardziej rozbudowanego systemu do zarządzania dokumentacją medyczną.





FAQ – najczęściej zadawane pytania o programy dla jednoosobowych praktyk lekarskich





Jaki program dla jednoosobowej praktyki lekarskiej jest najlepszy

Wybór odpowiedniego programu zależy od indywidualnych potrzeb lekarza. Często wybierane są Lekarz PLUS, Medfile oraz ZnanyLekarz.





Czy lekarz prowadzący prywatny gabinet musi korzystać z EDM

Tak. Dokumentacja medyczna prowadzona jest obecnie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.





Czy warto wdrożyć rejestrację online

Tak. Coraz więcej pacjentów oczekuje możliwości zapisania się na wizytę przez internet bez konieczności wykonywania telefonu.





Jakie funkcje są najważniejsze dla małego gabinetu

Działanie w chmurze, wygodny terminarz wizyt, szybka obsługa pacjentów oraz automatyczne przypomnienia SMS.