Co musisz wiedzieć o recepcie online?

13 czerwca 2022, 19:02

W naszym kraju recepty elektroniczne wprowadzono w 2019 roku. Zbiegło się to z pandemią COVID-19. Od tego czasu e-recepty niemal całkowicie wyparły swoje papierowe odpowiedniki. Dlatego dziś chcielibyśmy przybliżyć to, czym one są i dlaczego tak dobrze sprawdziły się w świecie medycyny.

Czym jest e-recepta?

Zacznijmy może od tego, że ich główna rola nie różni się niczym względem dawnych papierowych wersji. Recepta online ma umożliwić nam nabycie leku w aptece. Aktualnie nawet w przychodniach lekarze zapisują je nam w formacie elektronicznym, ponieważ jest to znacznie przystępniejsze rozwiązanie.

Co również istotne, możemy je zdobyć drogą internetową, na przykład recepta online tanio na erecept.pl. Każda recepta zawiera: nazwę leku, jego cenę, sposób dawkowania, datę ważności oraz dane osoby, która ją wystawiła.

Gdy zarejestrujemy się na Internetowe Konto Pacjenta, to e-receptę otrzymamy na naszego maila lub w wiadomości SMS. W naszym profilu znajdziemy również informacje dotyczące historii naszych recept, zwolnień, a także dokumentację medyczną. Możemy także udostępnić nasze konto lekarzom, dzięki czemu będą oni bardziej świadomi tego, co może nam dolegać lub jaki lek mogą nam podać, aby nie wywołał on niepożądanych reakcji.

Zalety e-recepty

Spośród atutów tego dokumentu z pewnością warto wymienić jego czytelność. Wersja papierowa bywała bowiem problematyczna. Chyba wszyscy w swoim życiu mieliśmy okazję zobaczyć, jak nieczytelne potrafi być lekarskie pismo. Wówczas farmaceuta mógł dać nam zły lek, ponieważ wydawało mu się, że co innego jest napisane na kartce. Zdarzało się również, że to nam recepta uległa zniszczeniu i musieliśmy ponownie udawać się do lekarza.

Teraz z łatwością sprawdzimy dawkowanie, a do tego możemy też oszczędzić czas. Wszystko za sprawą stron internetowych, które oferują wystawianie recept. Dawniej byliśmy zmuszeni stać w kolejce do lekarza. Oczywiście pamiętajmy o tym, że jeśli czujemy się źle, to dobrze jest zostać zbadanym przez specjalistę. Dlatego choć wystawianie recept drogą elektroniczną jest świetnym rozwiązaniem, to są sytuacje, gdy jednak kontakt z lekarzem na żywo jest naprawdę wskazany.

Warto wspomnieć o tym, że receptę elektroniczną, w odróżnieniu od jej wersji papierowej, można dzielić. Dawniej wszystkie leki z recepty musieliśmy kupić w tej samej aptece, co nie zawsze było wygodne. Dziś sytuacja wygląda już zgoła inaczej, co jest kolejnym pójściem na rękę pacjentowi.

Należy również wspomnieć o kwestiach administracyjnych. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że wielu lekarzy aż 2/3 swojego czasu pracy poświęca na czynności związane z dokumentacją. To pokazuje, ile dobrego może wnieść cyfryzacja. Im więcej procesów będzie uproszczonych, tym więcej czasu lekarze będą mogli poświęcić pacjentowi.

Dlatego liczymy na to, że w przyszłości uda się przenieść więcej rozwiązań do internetu. Bowiem dzięki niemu medycyna może się rozwijać, na czym zyskują pacjenci, lekarze oraz farmaceuci.