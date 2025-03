Procedura rejestracji marki. Na kogo można zrobić zgłoszenie?

W świecie, gdzie nazwy takie jak Coca-Cola czy Apple rządzą nie tylko rynkiem, ale i naszą świadomością, łatwo można odnieść wrażenie, że znaki towarowe są domeną tylko gigantów. Większość z nas na co dzień styka się z produktami tych globalnych korporacji, a ich logo stały się niemal synonimami swoich kategorii produktowych. Jednak czy rzeczywiście to tylko one mają wyłączność na posiadanie znaku towarowego? Kto jeszcze może stać się właścicielem tego cennego narzędzia ochrony własności intelektualnej? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Dlaczego warto postawić na formalną ochronę?

Znak towarowy to unikatowy symbol, np. nazwa lub logo, które służą do identyfikacji produktów lub usług jednej firmy i odróżnienia ich od produktów lub usług innych firm. W znaku towarowym może zawierać się również kombinacja elementów słownych, wizualnych oraz kolorystycznych, które tworzą rozpoznawalny i unikatowy „obraz” danej marki.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego ma fundamentalne znaczenie w prowadzeniu biznesu. Przede wszystkim stanowi on narzędzie do ochrony własności intelektualnej, zabezpieczając przed nieuczciwą konkurencją oraz naśladowaniem. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą budować silną i rozpoznawalną markę, która zyskuje zaufanie klientów.

Ponadto, znak towarowy ma znaczący wpływ na wartość firmy. W momencie, gdy marka jest silna i rozpoznawalna, może stanowić znaczący atut, na przykład przy sprzedaży przedsiębiorstwa czy pozyskiwaniu inwestorów. Posiadanie zastrzeżonego znaku towarowego to również gwarancja, że firma ma wyłączność na jego używanie w określonym obszarze geograficznym, co w praktyce otwiera drogę do ekspansji i rozwoju na szerszą skalę.

W kontekście marketingowym, znak towarowy jest nieodłącznym elementem strategii budowania marki, umożliwiającym kreowanie pozytywnego wizerunku i lojalności klientów. W dobie cyfryzacji i ogromnej konkurencji na rynku, znak towarowy stanowi klucz do sukcesu, umożliwiając przedsiębiorstwu wyróżnienie się na tle konkurencji.

Czy marka jest tylko dla firm?

Rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest procesem otwartym nie tylko dla wielkich korporacji, ale także dla szerokiego spektrum podmiotów. Kto może ubiegać się o zastrzeżenie znaku towarowego?

Po pierwsze, każda osoba fizyczna, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie, ma prawo do zarejestrowania znaku towarowego. Obejmuje to również obcokrajowców, co pokazuje, że system ten jest otwarty i dostępny dla przedsiębiorców z różnych zakątków świata.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) także mogą skorzystać z tego prawa. Dodatkowo, spółki cywilne, będące połączeniem co najmniej dwóch osób fizycznych, również mogą ubiegać się o rejestrację znaku towarowego.

Poza tym, różnego rodzaju osoby prawne mają także możliwość rejestracji znaku towarowego. Wśród nich znajdują się spółki kapitałowe, co otwiera drzwi dla różnych przedsiębiorstw biznesowych, aby zabezpieczyć swoje znaki handlowe.

Znacznie szersze spektrum możliwości pojawia się, gdy spojrzymy na instytucje publiczne i nie tylko, które mają to prawo. Mowa tu o jednostkach samorządu terytorialnego, uczelniach, fundacjach, a nawet związkach zawodowych i partiach politycznych.

Nie można zapomnieć także o organach administracji rządowej oraz państwowych jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale działają w imieniu Skarbu Państwa. Także one mogą zarejestrować znak towarowy, co stanowi narzędzie w budowaniu i ochronie wizerunku różnych instytucji państwowych.

Zgłaszać znak na firmę czy prywatnie?

Rejestracja znaku towarowego jest decyzją strategiczną. Można to zrobić, rejestrując znak towarowy na osobę fizyczną lub firmę. Oto pięć argumentów za każdym z tych podejść.

Rejestracja na osobę fizyczną

Bez potrzeby zakładania firmy — Jako osoba prywatna, nie musisz przechodzić przez formalności związane z zakładaniem firmy, aby zarejestrować znak towarowy. Własność marki zanim powstanie — Nawet jeśli Twoja marka dopiero ma powstać, możesz zabezpieczyć swoje prawa do niej, zanim jeszcze rozpoczniesz działalność. Aport znaku towarowego do spółki — Posiadając znak towarowy, możesz wnieść go jako aport do spółki, co może być cennym wkładem w jej wartość. Możliwość udzielania licencji — Jako właściciel znaku towarowego masz prawo udzielania licencji na jego używanie, co może być źródłem dochodu. Ochrona przed zajęciem przez komornika — Jeśli znak towarowy nie jest zarejestrowany na firmę, komornik nie może zająć go w ramach egzekucji długów firmy.

Rejestracja na firmę

Zwiększenie wartości firmy — Znaki towarowe są aktywami, które mogą znacząco zwiększyć wartość firmy, szczególnie w przypadku jej sprzedaży. Łatwość egzekwowania praw — Firma ma formalną legitymację do egzekwowania swoich praw, co ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku naruszeń. Możliwość licytacji w przypadku bankructwa — W trudnych momentach, zarejestrowany znak towarowy może zostać wystawiony na licytację, aby pokryć część długów firmy. Narzędzie w negocjacjach i transakcjach finansowych — Zarejestrowany znak towarowy może być używany jako atut w negocjacjach handlowych oraz jako zabezpieczenie w transakcjach finansowych. Dostęp do dofinansowania — Tylko firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, co może znacznie obniżyć koszty związane z tym procesem.

Każda z opcji ma swoje plusy, dlatego wybór zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i planów na przyszłość związanych z danym znakiem towarowym.

Czy prawo ochronne może być na kilka osób?

Właścicielem znaku towarowego może być kilka podmiotów – zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Choć taka koncepcja może przynieść pewne korzyści, jak podział kosztów czy połączenie zasobów, niesie za sobą również pewne wyzwania.

Gdy kilka stron jest zaangażowanych w posiadanie i zarządzanie marką, kluczowe jest, aby określić ich wzajemne prawa i obowiązki. Z tego powodu sporządzenie umowy jest nie tylko zalecane, ale w przypadku zgłaszania znaku towarowego w Polsce do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest to wymagane. Brak takiego dokumentu nie tylko przedłuży procedurę zgłoszeniową, ale może także skomplikować ewentualne przyszłe spory dotyczące marki.

Taka umowa powinna regulować między innymi:

Odpowiedzialność za przedłużenie ochrony — umowa powinna precyzyjnie określać, który z właścicieli będzie odpowiedzialny za wszelkie formalności związane z przedłużeniem okresu ochrony znaku towarowego. Zasady korzystania ze znaku — bardzo ważnym elementem jest określenie, w jaki sposób współwłaściciele mogą korzystać ze znaku towarowego, aby unikać późniejszych konfliktów i nieporozumień. Działania w przypadku naruszenia znaku — umowa powinna zawierać zapisy dotyczące procedury reagowania na ewentualne naruszenia praw do znaku, w tym wskazanie, kto będzie miał kompetencje do podejmowania konkretnych działań prawnych. Zasady związane z ewentualnym zakończeniem współwłaścicielstwa — umowa powinna regulować procedurę związaną z możliwością zakończenia współwłaścicielstwa, wskazując, na jakich zasadach mogłoby do tego dojść.

Aby zapewnić, że wszelkie aspekty są odpowiednio uwzględnione i aby uniknąć potencjalnych przeszkód w procesie zgłoszeniowym, skorzystaj z usług rzecznika patentowego. Specjalista ten posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby pomóc w przygotowaniu właściwej treści umowy oraz poprowadzić całe postępowanie przed urzędem patentowym.

Pamiętaj, że prawidłowo przygotowana umowa to nie tylko spełnienie formalności, ale przede wszystkim narzędzie, które chroni interesy wszystkich właścicieli znaku towarowego, zapewniając spokój i pewność w zakresie korzystania z tego cennego aktywa.