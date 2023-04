Wszystko co warto wiedzieć o roletach zewnętrznych

Rolety zewnętrzne to coraz częściej spotykane rozwiązanie nie tylko w nowoczesnych budynkach, ale także w tych starszych. Stanowią one doskonałe uzupełnienie okien, zapewniając nie tylko estetykę, ale również komfort i funkcjonalność. W poniższym artykule przyjrzymy się temu, czym charakteryzują się rolety zewnętrzne, jakie są ich rodzaje, jakie pełnią funkcje oraz jak przebiega ich montaż.

Czym charakteryzują się rolety zewnętrzne?

Rolety zewnętrzne, jak sama nazwa wskazuje, są montowane na zewnątrz budynków. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed słońcem, ciepłem, zimnem, hałasem oraz niepożądanymi spojrzeniami. Rolety zewnętrzne są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak aluminium lub PCV, co gwarantuje ich trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Warto również dodać, że rolety zewnętrzne są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, co pozwala na idealne dopasowanie do elewacji budynku. W przeciwieństwie do rolet wewnętrznych te zewnętrzne są często wyposażone w systemy napędowe, takie jak silniki elektryczne, które umożliwiają wygodne ich użytkowanie.

Rodzaje rolet zewnętrznych

Rolety zewnętrzne występują w kilku podstawowych rodzajach, różniących się przede wszystkim sposobem montażu i konstrukcją. Do najpopularniejszych z całą pewnością można zaliczyć rolety podtynkowe. Te są montowane w specjalnych skrzynkach, które są osadzone w ścianie, tuż nad oknem. Dzięki temu rolety te są niewidoczne, gdy są podniesione, a ich skrzynki tworzą jednolitą powierzchnię z elewacją. Montaż tego rodzaju rolet wymaga jednak większej ingerencji w konstrukcję budynku.

Na szczególną uwagę zasługują również rolety nadstawne. Propozycja wyposażenia montowana jest bezpośrednio na fasadzie budynku, nad oknem. Ich zaletą jest prostota montażu, gdyż nie ma potrzeby ingerencji w konstrukcję ściany. Wadą natomiast jest to, że nie tworzą one jednolitej powierzchni z elewacją. Wśród licznych propozycji można znaleźć również rolety zintegrowane z oknem, które są montowane razem z oknem, co sprawia, że stanowią jednolitą całość. Dzięki temu nie wpływają na wygląd elewacji i są bardzo estetyczne. Montaż tego rodzaju rolet jest bardziej skomplikowany, gdyż wymaga koordynacji z etapem instalacji okien.

Funkcje rolet zewnętrznych

Poszczególne rolety zewnętrzne elektryczne pełnią wiele funkcji, które wpływają na komfort użytkowania pomieszczeń. Pierwszym, jaki można wymienić, jest właściwa ochrona przed słońcem i ciepłem. Rolety zewnętrzne skutecznie zatrzymują promienie słoneczne, dzięki czemu pomieszczenia nie nagrzewają się nadmiernie. To istotne zwłaszcza w sezonie letnim, gdy wysokie temperatury mogą być uciążliwe. Ze względu an funkcję izolacyjną rolety zewnętrzne stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed utratą ciepła, co pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania budynków w okresie jesienno zimowym.

Rolety zewnętrzne mogą stanowić doskonałe wygłuszenie akustyczne pomieszczeń. Zamknięte rolety zewnętrzne skutecznie tłumią hałas z zewnątrz, co jest szczególnie ważne w przypadku domów położonych przy ruchliwych ulicach. Co więcej, uniemożliwiają wgląd do wnętrza pomieszczeń, zapewniając ochronę przed niepożądanymi spojrzeniami. Warto pamiętać również o najważniejszym, czyli zabezpieczeniu antywłamaniowemu.

Montaż rolet zewnętrznych

Montaż rolet zewnętrznych zależy od rodzaju rolety oraz indywidualnych cech budynku. W przypadku rolet nadstawnych i przesuwnych montaż jest stosunkowo prosty i nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku. Rolety podtynkowe i zintegrowane z oknem wymagają natomiast większych prac budowlanych. Niezależnie od rodzaju rolet, montaż powinien być przeprowadzany przez doświadczonego fachowca, który zapewni prawidłowe osadzenie rolet i ich prawidłowe działanie. Warto również zwrócić uwagę na jakość użytych materiałów oraz wybrać rolety z atestami i certyfikatami, co gwarantuje ich trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Przed montażem rolet zewnętrznych konieczne jest dokładne wymierzenie okien oraz ustalenie, czy istnieją jakiekolwiek przeszkody, które mogą utrudnić montaż (np. rynny, wystające elementy budynku). W przypadku rolet zintegrowanych z oknem należy również skonsultować się z producentem okien, aby uniknąć ewentualnych problemów z kompatybilnością. Ważnym aspektem montażu rolet zewnętrznych jest również wybór odpowiedniego systemu napędowego. Rolety mogą być obsługiwane ręcznie, za pomocą taśmy, sznurka lub korby, lub za pomocą silnika elektrycznego, który umożliwia sterowanie za pomocą pilota, aplikacji na smartfona, czy też integracji z systemem automatyki domowej. Wybór odpowiedniego systemu zależy od indywidualnych preferencji oraz budżetu.

Doboru rolet zewnętrznych warto poświęcić odpowiednią ilość czasu, aby dopasować je zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. Przed podjęciem decyzji warto porównać różne rodzaje rolet, sprawdzić ich parametry techniczne, a także zasięgnąć opinii fachowców. Pamiętajmy również, że prawidłowy montaż rolet zewnętrznych jest kluczowy dla ich długotrwałego i bezproblemowego działania.