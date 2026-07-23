Walka o widoczność w sieci: Google, modele językowe i generatywne odpowiedzi AI

23 lipca 2026, 21:08

Przez lata Google miało niemal monopol na widoczność w sieci. Kto zajmował wysokie miejsca w wynikach, ten przejmował uwagę i ruch. Ta pozycja nadal jest bardzo silna – w czerwcu 2026 roku Google miało 89,26% udziału w polskim rynku wyszukiwarek.

Dziś jednak o uwagę użytkownika rywalizują również ChatGPT i inne narzędzia AI, które zamiast listy linków mogą podać gotową odpowiedź wraz ze źródłami. Widoczność nie kończy się więc już na pozycji w Google. Liczy się także to, czy marka, strona albo ekspert zostaną uznani za źródło warte przywołania.

Pozycjonowanie zmienia środowisko, ale nie swój cel

Samo słowo „pozycjonowanie” nie narodziło się wraz z Google. W marketingu od dawna oznaczało pracę nad tym, jakie miejsce marka zajmuje w świadomości odbiorców, z czym się kojarzy i czym różni się od konkurencji. Dopiero rozwój wyszukiwarek sprawił, że termin zaczął być powszechnie łączony z pozycją strony w wynikach organicznych.

Semcore ujmuje pozycjonowanie szerzej – jako działanie związane z „kształtowaniem oferty i wizerunku produktu, marki lub firmy”, tak aby wyróżnić je na tle konkurencji. Zmienia się więc przestrzeń, w której marka zabiega o uwagę, ale nie podstawowy cel tych działań.

Kiedyś była to półka sklepowa, reklama prasowa albo miejsce w pamięci klienta. Później najważniejszym polem rywalizacji stały się wyniki Google. Dziś dochodzą do nich mapy, platformy sprzedażowe, YouTube oraz odpowiedzi generowane przez modele językowe.

Czytaj dalej: Pozycjonowanie – definicja w słowniku Semcore

Jak zwiększyć szansę na obecność w AI Overviews?

AI Overviews tworzą kolejne miejsce, w którym strona może zdobyć widoczność. Przy części zapytań użytkownik najpierw zobaczy wygenerowane podsumowanie wraz z odnośnikami do wykorzystanych źródeł, a dopiero później klasyczne wyniki.

W badaniu Xu, Iqbala i Montgomery’ego z 2026 roku AI Overviews pojawiały się przy 13,7% z 55 393 analizowanych zapytań. W przypadku wyszukiwań sformułowanych jako pytania odsetek wyniósł 64,7%.

Dla właścicieli stron oznacza to kolejne wyzwanie: treść powinna być przygotowana tak, aby Google mogło ją odnaleźć, zrozumieć i wykorzystać jako źródło odpowiedzi. Nie potrzeba do tego osobnych znaczników ani plików tworzonych wyłącznie z myślą o AI Overviews. Nadal liczą się podstawy SEO: dostępność strony dla robotów, indeksacja, przejrzysta struktura, logiczne linkowanie oraz aktualne i użyteczne treści.

Nie ma jednego formatu, który gwarantuje obecność w wygenerowanym podsumowaniu. Strona może być więc widoczna w Google na dwa sposoby: jako klasyczny wynik prowadzący do serwisu albo jako źródło wykorzystane w odpowiedzi. Ten drugi efekt trudniej zmierzyć, ale staje się kolejnym obszarem walki o uwagę użytkownika.

ChatGPT, Gemini i Perplexity zmieniają sposób szukania informacji

AI Overviews zmieniają sposób prezentowania wyników w samym Google. Równolegle coraz więcej pytań trafia jednak bezpośrednio do ChatGPT, Gemini, Perplexity czy Copilota. Narzędzia te mogą przeszukać internet, połączyć informacje z kilku źródeł i podać użytkownikowi gotową odpowiedź zamiast tradycyjnej listy linków.

W takim środowisku samo powtarzanie fraz nie wystarcza. Większą wartość mają informacje, które można łatwo zrozumieć i wykorzystać: konkretne definicje, porównania, dane, przykłady, ograniczenia oraz jasno wskazane źródło wiedzy. Ważne staje się również to, czy w internecie da się jednoznacznie powiązać daną specjalizację z konkretną firmą albo ekspertem.

W tym miejscu pojawia się pozycjonowanie w LLM. Nie zastępuje ono klasycznego SEO, lecz rozszerza pracę nad widocznością o odpowiedzi generowane przez modele językowe. Obejmuje uporządkowanie treści, obecności marki i sygnałów jej wiarygodności, aby zwiększyć szansę, że zostanie rozpoznana jako źródło pasujące do pytania użytkownika.

Co może stać się źródłem odpowiedzi

Strona, która chce być widoczna w nowym modelu wyszukiwania, musi robić więcej niż powtarzać popularne hasła. Powinna jasno wyjaśniać pojęcia, pokazywać doświadczenie, odpowiadać na konkretne pytania i dawać informacje możliwe do sprawdzenia.

Dobrze działają treści, które mają wyraźną strukturę. Najłatwiej wykorzystać w odpowiedzi fragmenty, które zawierają:

definicję pojęcia i zakres jego użycia,

przykład pokazujący mechanizm,

ograniczenia, wyjątki albo ryzyka,

następny krok dla osoby, która chce podjąć decyzję.

Jeśli firma opisuje usługę, powinna pokazać, dla kogo jest przeznaczona, kiedy ma sens i czym różni się od alternatyw. Jeśli publikuje poradnik, musi dodać coś więcej niż streszczenie pierwszych wyników z Google.

Znaczenie mają też sygnały poza samą stroną: wzmianki w mediach, linki z sensownych publikacji, profile ekspertów, opinie, dane firmy, spójność nazw i specjalizacji. Model językowy może nie „myśleć” jak człowiek, ale nadal korzysta z informacji, które w sieci tworzą obraz wiarygodności.

Od miejsca w rankingu do obecności w odpowiedzi

Największa zmiana dotyczy tego, że użytkownik może uzyskać odpowiedź bez przechodzenia na stronę. Dla serwisów informacyjnych, blogów eksperckich i sklepów oznacza to trudniejszą grę. Treść nadal musi istnieć, ale samo jej opublikowanie nie gwarantuje ruchu. Część wartości może zostać wykorzystana w odpowiedzi, zanim użytkownik zobaczy źródło.

Nie znaczy to, że strony przestają mieć sens. Wręcz przeciwnie: bez dobrze przygotowanych stron systemy nie mają czego cytować, streszczać ani porównywać. Zmienia się jednak cel. Widoczność to już nie tylko pozycja w rankingu, ale też obecność w odpowiedzi, rozpoznawalność marki i zdolność do dostarczania informacji, której nie da się łatwo zastąpić ogólnikami.

Firmy, które traktują SEO jak techniczną checklistę, będą miały coraz trudniej. Te, które potrafią połączyć strukturę strony, wiedzę ekspercką, dane, reputację i język zrozumiały dla użytkownika, zyskują więcej punktów styku. W Google, w modelach językowych i wszędzie tam, gdzie algorytm próbuje zdecydować, komu warto oddać głos.

Źródła danych:

StatCounter, Search Engine Market Share Poland, czerwiec 2026;

Google Search Central, „AI features and your website”;

Xu, Iqbal, Montgomery, „Measuring Google AI Overviews”, 2026.