Jakie soczewki progresywne kupić?

wczoraj, 12:23

Soczewki kontaktowe to popularna metoda korekcji wielu zaburzeń widzenia powszechnie nazywanych wadami wzroku. Mogą z nich korzystać pacjenci borykający się z rozmaitymi dolegliwościami, przede wszystkim krótko- i nadwzrocznością, prezbiopią i astygmatyzmem. Każda pomoc optyczna, a więc zarówno soczewki, jak i okulary, musi być indywidualnie dobrana do osoby, która ma z niej korzystać. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, czym należy kierować się przy wyborze soczewek progresywnych, czyli takich przeznaczonych do korygowania starczowzroczności. Podpowiemy też, na które produkty dostępne obecnie na rynku warto zwrócić szczególną uwagę.

Dobór soczewek kontaktowych

Noszenie soczewek pozwala raz na zawsze zapomnieć o tradycyjnych okularach. Prawidłowo dopasowane soczewki po założeniu są praktycznie niewyczuwalne, przez co gwarantują komfort podczas codziennego użytkowania. Szkła kontaktowe nie ograniczają pola widzenia, zapewniając wyraźny obraz we wszystkich kierunkach. Największą zaletą soczewek jest to, że nie przeszkadzają w codziennej aktywności. W przeciwieństwie do okularów, które mogą zsunąć się z nosa i upaść na ziemię, dobrze dopasowane soczewki zawsze pozostają w tym samym miejscu. Co więcej, odpowiednio dobrane szkła kontaktowe mogą pomóc również w korekcji bardzo wysokich wad wzroku, pozostając przy tym zupełnie niewidocznymi dla innych osób. W celu doboru soczewek kontaktowych powinniśmy udać się do specjalisty. Tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami z zakresu diagnozowania wad wzroku oraz dobierania pomocy optycznych jest w stanie prawidłowo dopasować szkła kontaktowe. Wbrew powszechnemu przekonaniu doborem soczewek zajmują się nie lekarze okuliści, lecz optometryści. Osoby chcące zostać użytkownikami szkieł kontaktowych powinny pamiętać, że soczewek pod żadnym pozorem nie należy dobierać samodzielne. Noszenie nieprawidłowo dopasowanych soczewek może stać się przyczyną pogłębienia istniejącej wady wzroku, jak również doprowadzić do trwałych zaburzeń wzroku.

Korekcja wady wzroku soczewkami progresywnymi

Istnieje wiele różnych typów soczewek korekcyjnych. Jednym z kryteriów podziału szkieł kontaktowych jest rodzaj wady wzroku, do której są przeznaczone. Do korygowania krótko- i nadwzroczności służą soczewki sferyczne. Wyrównywanie astygmatyzmu jest możliwe dzięki szkłom torycznymi, czyli soczewkom z cylindrami. Natomiast osoby cierpiące z powodu prezbiopii powinny używać soczewek progresywnych (inaczej: multifokalnych). Starczowzroczność jest dolegliwością występującą u osób starszych, która jest związana z utratą naturalnej elastyczności soczewki oka. Mniej elastyczna soczewka wykazuje gorszą akomodację, czyli dostosowywanie się do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od obserwatora. Dzięki soczewkom multifokalnym osoby borykające się ze starczowzrocznością nie muszą używać dwóch par okularów: jednych do czytania i drugich do patrzenia z daleka. Technologia szkieł progresywnych pozwala całkowicie wyeliminować konieczność noszenia okularów korekcyjnych. Soczewki multifokalne zapewniają doskonałą ostrość widzenia zarówno do dali, jak i do bliży. Jest to możliwe dzięki ich specjalnej konstrukcji: na powierzchni soczewek progresywnych znajdują się różne obszary korekcyjne służące niwelowaniu dwóch różnych problemów ze wzrokiem. Dzięki temu w soczewkach progresywnych zawsze widzimy wyraźnie – niezależnie od tego, czy czytamy książkę, czy patrzymy w dal.

Ranking soczewek progresywnych 2021

Niewątpliwą zaletą soczewek multifokalnych jest pewnego rodzaju uniwersalność. Osoby korzystające z takiego rozwiązania nie muszą kupować dwóch różnych rodzajów soczewek, dzięki czemu nie wydają jednorazowo dużej kwoty pieniędzy.