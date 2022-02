Sprzęt fotograficzny - jak go przechowywać i jak dbać? Sprawdź!

23 lutego 2022, 17:56

Zadbanie o swój sprzęt fotograficzny to podstawa jego prawidłowego funkcjonowania. Aparaty, obiektywy i inne akcesoria powinny być chronione nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi, ale także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli zastanawiasz się czy robisz wszystko dobrze, jeśli chodzi o przechowywanie i konserwację sprzętu, zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu!

Sprzęt fotograficzny - przechowywanie i higiena

Podstawową kwestią jest prawidłowe przechowywanie i higiena sprzętu fotograficznego. Do wnętrza obiektywu nie powinien przedostawać się kurz ani inne zanieczyszczenia. Ponadto, istotna jest wilgotność panująca w pomieszczeniu, w którym przechowujesz sprzęt. Aparat przechowywany w miejscach o dużej wilgotności może być narażony na zagrzybienie, które trudno jest usunąć. Sprzęt fotograficzny przechowywany w standardowych domowych warunkach zachowa swoją dobrą kondycję. Do najważniejszych założeń należą ułożenie sprzętu w miejscach, które nie są nasłonecznione i okazjonalne czyszczenie go z kurzu. Niektóre aparaty nie są uszczelnione, co może powodować gromadzenie się drobinek brudu we wnętrzu korpusu. Elektronika powinna być czyszczona przy użyciu profesjonalnych akcesoriów stworzonych do tego celu. Powszechnie używane są np. chusteczki z mikrofibry, gruszki z wentylkiem, pędzelki czy też płyny czyszczące do obiektywów.

Kilka zasad dotyczących przechowywania sprzętu

• przechowuj sprzęt ze zdjętym obiektywem, jeśli posiadasz przykrywkę korpusu oraz tylną przykrywkę obiektywu,

• w innym przypadku przechowuj korpus z założonym obiektywem,

• wyjmij akumulator z korpusu na czas przechowywania,

• możesz używać hermetycznego pojemnika z włożonym wewnątrz środkiem osuszającym,

• możesz także używać higrometru w celu kontrolowania wilgotności w pojemniku

• stosowanie żelu krzemionkowego pochłania wilgoć i minimalizuje ryzyko przeniknięcia jej do wnętrza sprzętu - przydaje się to zwłaszcza w zimie, kiedy wnosisz sprzęt do domu i jest on narażony na różnicę temperatur.

Plecak na sprzęt fotograficzny

Odpowiedni plecak fotograficzny da Ci gwarancję bezpieczeństwa. Aparaty przewożone i przechowywane w zwykłych torbach lub miejskich plecakach są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jeśli poruszasz się ze sprzętem po miejscach, gdzie łatwo zanieczyścić aparat np. po plaży, to szczelny plecak z odpowiednimi przegródkami będzie niezastąpiony. Dobra organizacja przestrzeni w plecaku sprawi, że będziesz mógł szybko wyciągnąć odpowiedni obiektyw czy inne akcesoria. Wybierając odpowiedni plecak na sprzęt fotograficzny zwróć uwagę na wielkość i mobilność dostępnych przegródek, łatwość ich otwierania oraz materiały, z których został wykonany. Jeśli sporo podróżujesz wraz ze sprzętem, możesz zdecydować się na plecak wodoodporny, szybkoschnące plecy albo produkt z dodatkową kieszenią na laptopa. Na rynku jest wiele rodzajów dobrych jakościowo plecaków, dzięki którym będziesz mógł wygodnie przemieszczać się z elektroniką.