Postaw na luz - odkryj najmodniejsze streetwearowe stylizacje

15 kwietnia 2022, 13:02

Nieuporządkowana i ekscentryczna – moda uliczna to synonim codziennego luzu i maksymalnej wygody. Jak tworzyć streetwearowe zestawy w stylu, który wymyka się schematom? Czytaj dalej i odkryj najlepsze inspiracje dla niej i dla niego!

Streetwear czyli sposób na wyrażenie siebie. Poznaj zasady i inspiracje dla niej i dla niego

Streetwear to w dużym uproszczeniu – brak zasad. Nie należy jednak nadużywać stylizacyjnej wolności i z wyczuciem nosić to, co lubisz i w codziennych zestawach przemycać ważną część swojej osobowości. Zrobisz to, sięgając po ulubioną bluzę, ozdabiając znoszone jeansy naszywką z wizerunkiem ulubionego artysty albo sięgając po oryginalny model obuwia. Sneakersy, trampki i tenisówki, które współgrają z miejskim luzem, znajdziesz np. tutaj https://www.eobuwie.com.pl/vans.html/. Modele proponowane przez VANS z powodzeniem wpiszą się również w Twój styl.

Streetwear w męskim stylu – zasady ubioru i modne inspiracje dla niego

Chociaż styl streetwearowy jest utożsamiany z luzem i swobodą łączenia poszczególnych elementów garderoby, należy pamiętać, że on również kieruje się swoimi prawami. Sprawdź, jakie zasady rządzą na ulicy i wpisz się w jej klimat.

1. Postaw na luz, czyli zrezygnuj z marynarek, casualowych spodni i koszul i sięgnij po joggery, oversizowe i obszerne t-shirty i bluzy. Zadbaj, żeby Twoje zestawy cechowała spójna kolorystyka, stawiaj na akcenty, a całość uzupełniaj wygodnymi sneakersami – również za kostkę. W chłodniejsze dni, koniecznie pamiętaj o kurtce. Denimowa katana, nieco dłuższa bomberka albo kurtka typu oversize z kapturem.

2. Wybieraj nieszablonowe fasony i ciekawe połączenia kolorystyczne, stawiaj na wzory, które zwracają uwagę i nie bój się neonowych akcentów. Pamiętaj jednak, że łatwo jest przesadzić – jeśli decydujesz się na ciekawą bluzę, włóż jednobarwne spodnie. Jeśli decydujesz się na basicowe połączenie, zaskocz dodatkiem – np. sneakersami z ciekawą grafiką.

3. Łącz pozornie niepasujące do siebie kolory i elementy garderoby – czerwień z różem, joggery z tenisówkami typu slip-on, dres z jeansową kataną – pomysłów jest naprawdę mnóstwo.

Streetwear w damskim stylu – zasady ubioru i stylowe inspiracje dla niej

Nikt nie powiedział, że streetwear jest tylko dla mężczyzn – na luz i swobodę ubioru mogą pozwolić sobie również panie. Chociaż możesz czerpać z zasad, które obowiązują mężczyzn, warto znać także inne wskazówki, które okażą się przydatne w tworzeniu kolejnych zestawów:

1. Wybieraj uniwersalne części garderoby, czyli takie, które sprawdzą się w różnych połączeniach. Jedną z takich propozycji jest trencz inspirowany klasyką. Model o lekko obszernym kroju z powodzeniem połączysz zarówno z dresem, jak również – spodniami typy mom.

2. Stawiaj na dodatki, zwłaszcza jeśli decydujesz się na streetwearowy zestaw w stylu basic. Wówczas doskonałym wyborem okaże się plecak z naszywkami, dostępny np. tutaj: https://www.eobuwie.com.pl/torebki/plecaki.html.

3. Wybieraj jakość – buty, ubrania i dodatki powinny pochodzić z kolekcji znanych marek. Zwłaszcza jeśli zależy Ci, żeby gotowe stylizacje zwracały uwagę estetyką i były jasnym sygnałem, że wiesz, co dobrze prezentuje się na ulicy.