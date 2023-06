Czego nie wiesz o tenisie ziemnym? Poznaj 5 ciekawostek

wczoraj, 08:56

Tenis ziemny, uważany często za sport dżentelmenów, nieustannie przyciąga rzesze fanów na korty oraz przed telewizory. Istnieje jednak sporo nieznanych faktów, które mogą zaskoczyć nawet największych fanów "białego sportu". Oto 5 ciekawostek dotyczących tenisa ziemnego, o których mogłeś nie wiedzieć.

1. Złoty Wielki Szlem

Każdy, kto interesuje się tenisem ziemnym, słyszał o Wielkim Szlemie. To nic innego jak odniesienie do zawodników, którzy zdołali w przeciągu roku kalendarzowego osiągnąć sukces w czterech najbardziej prestiżowych turniejach. Natomiast niewiele osób mogło wiedzieć, że istnieje także Złoty Wielki Szlem. Aby móc tytułować się jego zdobywcą, należy nie tylko wygrać cztery główne turnieje, ale również zdobyć złoty medal olimpijski. Do tej pory tylko jeden zawodnik, Andre Agassi w 1996 roku i jedna zawodniczka, Steffi Graf w 1988 roku, osiągnęli ten niezwykły wyczyn.

2. Najdłuższy mecz w historii tenisa

Mecze tenisa ziemnego potrafią dostarczyć emocji na długie godziny i doskonale wiedzą o tym fani odwiedzający korty oraz zasiadający przed telewizorem, aby śledzić pojedynki tenisowe. Prawdziwy rekord padł jednak podczas turnieju Wimbledonu w 2010 roku. Pojedynek między Johnem Isnerem a Nicolasem Mahutem trwał ponad 11 godzin. Cały mecz trwał 11 godzin i 5 minut! Został rozegrany w ciągu trzech dni, a końcowy set zakończył się wynikiem 70-68.

3. Nawierzchnia kortu może znacząco wpłynąć na rozgrywkę

Czy wiesz, że wyposażenie kortów tenisowych a w szczególności ich nawierzchnia, może mieć kluczowe znaczenie dla rozgrywki? Dla przykładu trawiaste korty tak charakterystyczne dla Wimbledonu sprzyjają zawodnikom szybkim i grającym agresywnie. Ceglane korty natomiast działają w przeciwną stronę. Spowalniają grę, faworyzując defensywnych tenisistów. Ostatni typ kortów stanowią korty twarde. Te nastawione są z kolei na równowagę pomiędzy atrybutami.

4. Piłki tenisowe nie zawsze były żółte

Śledząc poczynania profesjonalnych tenisistów i tenisistek, można zauważyć, że piłki tenisowe mają kolor fluorescencyjnie żółty. Jednak znane na obecnie piłki nie zawsze miały taki wygląd. Na początku historii tego sportu, były one koloru białego. Zmiana nastąpiła w 1972 roku i była podyktowana chęcią poprawienia ich widoczności na korcie. Znane dziś żółte piłki tenisowe o charakterystycznym zielonym zabarwieniu są bardziej komfortowe nie tylko dla samych zawodników, ale także dla obserwatorów śledzących ich poczynania.

5. Najszybszy zarejestrowany serwis

Dobry serwis to jeden z kluczy do zwycięstwa, jeśli chodzi o tenis ziemny. Niektórzy z tenisistów są prawdziwymi mistrzami tego zagrania, potrafiąc posyłać piłkę z niesamowitą prędkością. Oficjalnym rekordem uznawanym przez ATP jest ten należący do Johna Isnera. Amerykański tenisista zaserwował piłkę z prędkością 253 kilometrów na godzinę. Nieoficjalny rekord należy jednak do australijskiego zawodnika, Samuela Grotha. Udało mu się posłać piłkę z zawrotną prędkością 263,7 km/h, tym samym wykonując najszybszy zarejestrowany serwis w historii tenisa.