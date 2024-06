Bezpieczeństwo i prywatność przy terapii online a leczenie depresji

21 maja 2024, 20:59

W latach 80. i 90. XX w. sądzono, że wirusem HIV można się zarazić przez dotyk. Jeszcze w XIX w. podważano związek niewłaściwej higieny rąk i zwiększonego ryzyka infekcji. Obecnie wiele osób twierdzi, że depresja to efekt braku zajęć i roszczeniowego podejścia do życia. To nie ułatwia podejmowania decyzji o skorzystaniu z pomocy. Może pojawić się wstyd, strach przed odrzuceniem, lęki. Dlatego tak wartościowa okazuje się terapia depresji online. Zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ale też komfort i poczucie większej kontroli nad procesem terapeutycznym. W efekcie również i rezultaty takiego leczenia są trwalsze oraz wyraźniejsze.

Czy sesje online z terapeutą są bezpieczne?

Nie każdy smutek jest depresją. Nie każde poczucie bezsilności oznacza tę chorobę. Jeśli jednak dostrzegasz, że wyzwaniem ponad siły stało się kontrolowanie emocji, nie masz dość energii, aby podejmować aktywności, które dotychczas sprawiały Ci radość, a niemożność skupienia się na zadaniach odbija się poważnie na Twojej efektywności w pracy – to znak, że warto porozmawiać o swoich wyzwaniach z psychologiem lub psychoterapeutą.

Sesje w tradycyjnym modelu prowadzone są w gabinecie specjalisty. Te nowoczesne – przez internet. Możesz mieć pewność, że terapia depresji online jest bezpieczna. To ty ustalasz termin spotkania, godzinę, a także wybierasz specjalistę, którego kompetencje i doświadczenia uznasz za najodpowiedniejsze. Przed spotkaniem otrzymujesz link do pokoju online. Obecne w nim będą tylko dwie osoby – Ty i terapeuta.

Masz więc pewność, że będziesz pracować ze specjalistą, który wykorzysta wszelkie zasoby, aby Ci jak najlepiej pomóc.

Czy sesje psychologiczne online zapewniają komfort i prywatność?

Być może rozwija się u Ciebie depresja poporodowa. Może zmagasz się z chorobą po stracie bliskiej osoby. Albo powodem jest zwolnienie z pracy. W każdym z tych wypadków z całą pewnością wyzwaniem będzie zebranie w sobie sił i takie zorganizowanie dnia, aby wyjść z domu i odwiedzić psychologa w gabinecie. Mniej wysiłku i zaangażowania będzie wymagać sesja online.

Tak jak po złamaniu nogi nie zmusisz się do biegania, tak też leczenie depresji zacznij od stawiania małych kroków – w zaciszu własnego domu.

Terapia przez internet odbywa się w otoczeniu znajomych przedmiotów i zapachów. Nie wymaga od Ciebie organizowania dojazdu do gabinetu ani nawet zmiany ubrania. Możesz rozsiąść się w swoim ulubionym fotelu, z kubkiem kawy bądź herbaty i zacząć rozmawiać o tym, z czym się zmagasz. A jeśli zechcesz, to w każdej chwili możesz przerwać i kontynuować na następnej sesji. Te pierwsze spotkania mogą trwać zaledwie kwadrans, a i tak zauważysz z czasem, jak wiele w Twoim życiu zmienia się na lepsze.

Czy leczenie depresji przez internet jest skuteczne?

Masz prawo wątpić w skuteczność terapii online. Podobne obawy miało wielu terapeutów! Miało. Przełom przyniosły wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Zurychu. Podzielono wówczas 62 pacjentów cierpiących na depresję na grupę leczoną online oraz grupę odbywającą tradycyjną terapię. Dzięki sesjom w tradycyjnym modelu wyzdrowiało 47% osób. Natomiast dzięki terapii przez internet z depresji wyszło aż 57% pacjentów.

Leczenie depresji w nowoczesnym modelu jest więc nie tylko skuteczne, ale wręcz skuteczniejsze niż tradycyjne formuły.

Nie oznacza to jednak, że jeśli korzystasz z pomocy psychologa w gabinecie, to masz natychmiast przerwać terapię na rzecz sesji online. Każda tego typu pomoc przyniesie Ci wymierne korzyści. Potwierdzają to wyniki badań EZOP II – aż 85% osób uważa konsultacje z psychologiem i psychiatrą za bardzo lub znacznie pomocne, a tylko 15% korzystających z nich uważa je za wcale lub nieznacznie pomocne. Jeśli jednak dotąd powodem do odwlekania terapii były ograniczenia w dostępie do sesji w gabinecie (fizyczne, przestrzenne, organizacyjne) – to właśnie spotkania online mogą pomóc Ci stawiać pierwsze kroki w drodze ku odzyskaniu utraconej równowagi.