Lexmark MC3224DWE - jaki toner wybrać i jak sprawdzić jego stan? (art. spons.)

wczoraj, 15:47

Nowoczesne drukarki laserowe wyróżniają się efektywnością, jakością wydruku oraz możliwością wykonywania wielu zadań. W ich przypadku konieczna jest cykliczna wymiana tonera. Wybór odpowiedniego produktu jest istotny, ponieważ bezpośrednio przekłada się na pracę urządzenia. Jednym z popularniejszych modeli jest Lexmark mc3224dwe. Jaki toner wybrać?

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Lexmark mc3224dwe to popularna drukarka, która cieszy się uznaniem przede wszystkim w ramach zastosowań biurowych. Jest to związane z jej wszechstronnością oraz szybkością druku, która sięga nawet 22 kartek na minutę. To nie wszystko, ponieważ model posiada także funkcje skanera i kserokopiarki. Jednocześnie intensywna eksploatacja (szczególnie w przypadku użytku biurowego) wymaga częstych zmian tonerów, czyli kartridży wypełnionych sproszkowanym tuszem.

Lexmark mc3224dwe - jak sprawdzić stan tonera?

Wymiana tonera powinna mieć miejsce w odpowiednim czasie - zbyt wczesna wymiana jest po prostu nieopłacalna, dlatego warto wykorzystać kartridż w pełni. Wiele osób nie kupuje również kolejnych produktów “na górkę”, więc warto w odpowiednim momencie poznać aktualny poziom tonera, by uniknąć niechcianych przerw w pracy. Można to zrobić na przykład z poziomu panelu sterowania (w systemie Windows). Wystarczy otworzyć sekcję Urządzenia i Drukarki, a następnie wejść we właściwości, gdzie powinna znaleźć się pożądana informacja.

Należy pamiętać, że urządzenie to drukuje także w kolorze, dlatego poszczególne wkłady mogą się zużyć w różnym czasie. Prostym sposobem na poznanie, czy toner do Lexmark mc3224dwe się nie kończy, jest wydruk tzw. strony testowej. Może to być dowolny plik, byle znajdowały się na nim kolory: czarny, niebieski, żółty i magenta. Braki w konkretnych kolorach będą wyróżniały się zmienionym odcieniem lub wyjątkową bladością czy przerywanymi liniami.

Przydatną informacją jest także wydajność tonerów - mając świadomość, że oryginalne kartridże są w stanie zapewnić wydrukowanie 1500 stron, można ocenić, w którym momencie wkład się wyczerpie. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to informacja poglądowa.

Lexmark mc3224dwe - jaki toner wybrać?

Na rynku można znaleźć przede wszystkim tonery oryginalne, jak i zamienniki. Zdecydowanie najbezpieczniejszym wyborem jest skorzystanie z tych pierwszych. Jest to związane z faktem, że producent przykłada szczególną wagę do swoich produktów, dzięki czemu nie tylko jakość druku jest na możliwie najwyższym poziomie, ale bezpieczeństwo urządzenia. Może się bowiem okazać, że wybierając kuszące wyjątkowo niskimi cenami tonery, urządzenie ulegnie usterce. Wątpliwej jakości produkty zamienne będą także oferować gorszą jakość wydruku.

Oczywiście, ryzyko nie jest wysokie, a praktycznie żadne, jeżeli korzysta się ze sprawdzonych zamienników. Muszą pochodzić z pewnego źródła! Wtedy nie tylko oszczędzi się na eksploatacji urządzenia, ale też będzie miało pewność jego właściwej pracy.

Lexmark mc3224dwe - toner tylko z pewnego źródła

Przede wszystkim polecamy zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców. Może się okazać, że modele dostępne na aukcjach internetowych, mimo swojej nazwy i zapewnień sprzedawcy będą zamiennikami “udającymi” kartridże oryginalne. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe Lexmark mc3224dwe na pewno będzie dobrze działać, jeśli wybierzesz oryginalny toner lub zamiennik z oferty tuszmarkt.pl.

Wspomniany sklep specjalizuje się w sprzedaży atramentów oraz tonerów - zarówno oryginalnych, jak i zamienników. Wszystkie produkty są sprowadzane od pewnych dystrybutorów, którzy współpracują z marką od wielu lat. Dzięki temu można mieć pewność zaopatrzenia się w wysokiej klasy kartridże. Jako ciekawostkę można dodać, że klienci sklepu mogą liczyć na atrakcyjne ceny, a także stosunkowo szybki czas realizacji zamówień. W ofercie firmy znajdziesz także papiery różnych gatunków i akcesoria do konserwacji drukarek.