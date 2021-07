Wszywka alkoholowa a walka z uzależnieniem

30 czerwca 2021, 21:05

Walka z uzależnieniem od alkoholu nie jest prosta, dlatego należy wykorzystać w niej wszelkie dostępne środki. Jeszcze kilkanaście lat temu duże zastosowanie w terapii miała wszywka alkoholowa. Okazuje się, że także dzisiaj jest to metoda, która może znacznie ułatwić chorym drogę do trzeźwości. Masz wątpliwości odnośnie wszywki alkoholowej? Rozwiejemy je w poniższym artykule!

Na czym polega działanie wszywki alkoholowej?

Wszywką nazywany jałowe tabletki, które przeznaczone są do podskórnej implantacji. Umieszczone podpowięziowo w mięśniu, wydzielają stopniowo substancję aktywną do ustroju przez najbliższe kilka miesięcy. W przypadku wszywki alkoholowej lekiem jest esperal – związek hamujący aktywność dehydrogenazy alkoholowej. Enzym ten jest jednym z najważniejszych składowych metabolizmu alkoholu, ponieważ uczestniczy w eliminacji jego szkodliwego metabolitu, czyli aldehydu octowego. W przypadku wszywki alkoholowej inhibicja tego enzymu jest tak silna, że wypicie nawet niewielkiej dawki alkoholu powoduje szereg nieprzyjemnych objawów, takich jak:

• zaczerwienienie twarzy;

• uderzenia gorąca;

• zwiększona potliwość;

• ból i zawroty głowy;

• mdłości i wymioty;

• lęk i niepokój;

• przyspieszona praca serca.

Wszywka alkoholowa zaliczana jest do metod awersyjnych. Oznacza to, że wymusza na uzależnionej osobie abstynencję, poprzez strach przed złym samopoczuciem. Należy więc pamiętać, że wszywka z esperalem nie leczy choroby alkoholowej, ale może znacznie ułatwić terapię, a zwłaszcza jej pierwsze miesiące.

Co warto wiedzieć o implantacji wszywki alkoholowej?

Wszywanie esperalu to niewielki zabieg chirurgicznego, który jest przeprowadzany przez specjalistę chirurga. Lekarz jest odpowiedzialny za wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań oraz za prawidłowe wyliczenie dawki esperalu, by jego działanie było optymalne, lecz pozbawione działań niepożądanych. Sam zabieg jest praktycznie bezbolesny, ponieważ przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym. Chirurg robi niewielkie nacięcie, zazwyczaj w okolicy pośladka, w którym umieszcza tabletki esperalu. Rana zostaje następnie zaszyta i zaopatrzona.

Niekiedy można usłyszeć informacje o samodzielnym wyciągnięciu wszywki alkoholowej przez chorą osobę. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ nietrudno wtedy o zainfekowanie rany niebezpiecznymi drobnoustrojami. Samej wszywki nie trzeba wyciągać – jej działanie ustępuje całkowicie po około 12 miesiącach.

KacDoktor – specjaliści od odtrucia alkoholowego i wszywania esperalu

Potrzebujesz pomocy w walce z nałogiem? Zgłoś się do KacDoktora! Jest to firma oferująca odtrucia alkoholowe i implantację wszywki w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Jej kadra składa się z doświadczonych medyków, dzięki czemu zyskasz pewność, że Twoje zdrowie jest w dobrych rękach.

Specjaliści zwykle przed implantacją wszywki doradzają wykonanie odtrucia alkoholowego. Procedura ta nie tylko wypłukuje resztki alkoholu i jego metabolitów z organizmu chorej osoby, ale przede wszystkim zapobiega wystąpieniu objawów zespołu odstawiennego. Dodatkowo, odpowiednio dobrane preparaty przyspieszą regenerację całego organizmu oraz uzupełnią niedobory witamin i minerałów.

Gdzie można skorzystać z usług KacDoktora? Okazuje się, że pomoc może uzyskać nie tylko w specjalistycznym gabinecie, ale także w zaciszu własnego domu. Wystarczy zadzwonić i ustalić szczegóły wizyty, a specjalista dojedzie pod wskazany adres. Dużym udogodnieniem jest fakt, że usługi KacDoktora dostępne są całodobowo, w każdy dzień tygodnia.

Nie musisz już zmagać się z chorobą alkoholową w pojedynkę – wszywka alkoholowa ułatwi Ci utrzymanie abstynencji i walkę o trzeźwość!