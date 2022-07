Co to jest i do czego służy wykrojnik w drukarni?

20 lipca 2022, 23:18

Aby odpowiednio zrealizować dane zlecenie, firmy poligraficzne wykorzystują wiele różnych narzędzi i urządzeń. Wbrew pozorom nie są to tylko drukarki. Przy wielu projektach konieczne jest chociażby wycięcie konkretnego wzoru z papieru, tektury czy folii. Stosuje się do tego specjalny wykrojnik. Warto wiedzieć, czym jest to narzędzie i przy produkcji jakich materiałów najczęściej się je wykorzystuje.

Czym jest wykrojnik?

Wykrojnik jest bardzo ważnym narzędziem, które wykorzystuje się w poligrafii. Mówiąc najogólniej, służy on przede wszystkim do wycinania określonego kształtu z danego arkusza (papierowego, kartonowego czy wykonanego z materiału syntetycznego), który najczęściej jest zadrukowany. Z kolei stosując specjalistyczną nomenklaturę, wykrojnik pozwala na wykonywanie czynności introligatorskiej, jaką jest sztancowanie. Mianem tym nazywa się po prostu wykrawanie i nadawanie materiałom odpowiedniej, zewnętrznej formy

Warto przy tym wiedzieć, że wykrojnik może pełnić też inną funkcję. Czasami używa się go w celu bigowania oraz perforowania, czyli wycinania otworów.

Jak wygląda wykrojnik i w jaki sposób się go używa do sztancowania?

W pewnym sensie wykrojnik można porównać do matrycy wyposażonej w tnące ostrza, które nazywa się niekiedy listwami. Gdy przyciśnie się je do powierzchni danego materiału, pozwalają na wycięcie w nim odpowiadającego im kształtu. Każdy wykrojnik umożliwia bowiem osiągnięcie innego efektu, w zależności od tego, jak został przygotowany.

Podczas stosowania wykrojnika jego ostrze jest ustawione prostopadle do danej powierzchni, a następnie w nią wtłaczane. Przebija ją wówczas na wylot. Tego typu narzędzie nadaje się też do wykonania rowkowania. Działanie to polega na wygniataniu określonych linii.

Zaletą wykrojnika jest to, że pozwala on na uzyskanie efektów, których nie można by było osiągnąć poprzez zastosowanie tradycyjnej gilotyny drukarskiej. Innymi słowy, umożliwia on nadawanie materiałom różnych i finezyjnych kształtów. Jest przy tym narzędziem wielokrotnego użytku.

Do jakich projektów przyda się wykrojnik?

Wykrojnik przydaje się do realizacji wielu zleceń. Przede wszystkim umożliwia wycinanie składanych opakowań z kartonu, naklejek, etykiet samoprzylepnych, wielostronicowych kalendarzy, firmowych teczek czy notesów. Przydaje się także podczas przygotowywania materiałów marketingowych, takich jak katalogi reklamowe oraz ulotki.

Jaki jest koszt wykrojnika?

Przedsiębiorstwa poligraficzne mają zazwyczaj na stanie wiele gotowych wykrojników. Czasami są to setki, a nawet tysiące narzędzi, spośród których klient może bezpłatnie wybrać to, które odpowiada mu najbardziej w przypadku realizacji danego projektu. Nie wszystkie firmy dają jednak dostęp do tak szerokiego wyboru gotowych wykrojników. Czasami również klienci mają nietuzinkowe pomysły. Wówczas wiele profesjonalnych drukarni oferuje możliwość przygotowania nowego wykrojnika na specjalne zamówienie. Trzeba oczywiście uiścić za to dodatkową opłatę. Koszt wykonania wykrojnika zależy od danej firmy, a także tego, do czego ma on zostać przygotowany. Cena może więc wahać się od około 400 do nawet 1000 zł.