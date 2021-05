Wyścigi konne podstawą sportów wirtualnych – co to jest i jak się je obstawia?

Piłka nożna jest obecnie dyscypliną, która stanowi fundament całej branży zakładów sportowych. Niemniej sama idea działalności bukmacherskiej wcale nie narodziła się na piłkarskich stadionach. Pierwsi profesjonalni bukmacherzy prowadzi bowiem swoje interesy na... hipodromach! To właśnie wyścigi konne zasługują na miano dyscypliny, dzięki której narodziły się współczesne zakłady sportowe. Dlatego bukmacherzy wykorzystali specyfikę gonitw do wprowadzenia na rynek kolejnej nowości, czyli sportów wirtualnych. Co trzeba o nich wiedzieć i w jaki sposób można je obstawiać?

Wirtualne sporty – nowość na rynku!

Nie tylko zakłady bukmacherskie narodziły się dzięki wyścigom konnym. Ta wyjątkowa dyscyplina pomogła również w wypromowaniu sportów wirtualnych. Czym one są? Ich idea opiera się na wykorzystaniu specjalnego algorytmu, który umożliwia przeprowadzanie symulacji o losowo generowanych wynikach. Innymi słowy, wirtualne sporty to po prostu elektroniczne symulacje normalnych meczów i wydarzeń sportowych.

Dlaczego akurat wyścigi konne zostały wybrane do przetestowania takich symulacji? Ponieważ specyfika tego sportu była stosunkowo łatwa do odtworzenia w cybernetycznym świecie. Samo obstawianie również nie przysporzyło graczom zbyt wielu trudności. Pierwsze zakłady polegały wyłącznie na wskazaniu zwycięzcy symulowanej gonitwy. Plusem takiego rozwiązania było uwolnienie graczy ze wszelkich ograniczeń spowodowanych narzuconym harmonogramem zawodów. Elektroniczne symulacje umożliwiają obstawianie gonitw dosłownie co kilka minut!

Choć wirtualne sporty wciąż uchodzą za nowość, już teraz wiadomo, że mogą one istotnie wpłynąć na przyszłość branży bukmacherskiej. Ich największą zaletą jest bowiem ogromna dostępność i możliwość gry niemalże przez 24 godziny na dobę. Pod tym względem przewyższają one wszystkie zakłady dotyczące rzeczywistych rozgrywek. Dlatego można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że bukmacherzy będą ciągle inwestować w rozwój takich algorytmów.

Jak typować wyścigi konne?

Wspomniane typowanie zwycięzcy wybranej gonitwy to tzw. zakład zwyczajny. Jest on podstawowym sposobem obstawiania rywalizacji na hipodromach. Oprócz niego gracze mogą również zagrać „dwójkę”, czyli zakład polegający na wskazaniu zwycięzcy gonitwy oraz zdobywcy drugiego miejsca. Analogiczna zasada obowiązuje przy zakładach nazywanych „trójkami” oraz „czwórkami”.

W tradycyjnym obstawianiu wyścigów konnych dużą popularnością cieszą się także zakłady wielogonitwowe. Jak sama nazwa wskazuje, polegają one na jednoczesnym wytypowaniu rezultatów kilku kolejnych gonitw. Taka metoda obstawiania jest nieco bardziej ryzykowna, ale za to gwarantuje wyższą wygraną przy poprawnych typach. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku wirtualnych sportów bukmacherzy często ograniczają swoje oferty do pojedynczych gonitw. Oczywiście w przyszłości taka sytuacja może ulec zmianie. Niemniej na ten moment gracze preferujący zakłady wielogonitwowe muszą ograniczyć się do typowania rzeczywistych zawodów.

Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. STS S.A. (dawniej Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o.) posiada zezwolenie wydane przez Ministra ds. Finansów Publicznych na urządzanie zakładów wzajemnych. Hazard związany jest z ryzykiem.