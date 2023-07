Czym jest zapalenie przyzębia?

20 lipca 2023, 08:37

Zapalenie przyzębia, zwyczajowo nazywane paradontozą, to choroba infekcyjna tkanek przyzębia. Towarzyszą jej m.in. krwawienie, zaczerwienienie i obrzęk dziąseł. W skrajnych przypadkach prowadzi do utraty zębów. Poznaj przyczyny i dowiedz się więcej o leczeniu zapalenia przyzębia.

Zapalenie przyzębia – co to za choroba?

Zacznijmy od tego, czym jest przyzębie. To zespół tkanek, które otaczają i utrzymują ząb w zębodole. Przyzębie tworzą dziąsła, ozębna, cement korzeniowy, kość wyrostka zębodołowego. Jedną z częstszych chorób przyzębia jest jego zapalenie. W większości przypadków jest ono wynikiem nieprawidłowej higieny jamy ustnej, co wiąże się z gromadzeniem się na zębach bakterii i kamienia nazębnego. Mikroorganizmami przyczyniającymi się w największym stopniu do zapalenia przyzębia są: Selenomonas, Prevotella, Krętek blady. Specjaliści donoszą o częstszym występowaniu zapalenia przyzębia u palaczy papierosów, osób z obniżoną odpornością, z obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku zapalenia przyzębia i kobiet w ciąży.

Jakie są objawy zapalenia przyzębia?

Początkowe objawy zapalenia przyzębia to: obnażenie szyjek zębów, częste stany zapalne dziąseł, krwawienie z dziąseł podczas szczotkowania lub samoistne, nieprzyjemny posmak w ustach, halitoza (przykry zapach z ust), zaczerwienienie i obrzęk dziąseł, nadwrażliwość zębów na dotyk i/lub temperaturę. Wraz z zaawansowaniem choroby pojawiają się kolejne dolegliwości. Dochodzi do cofnięcia dziąsła i pojawienia się kieszonek dziąsłowych (zwiększonej przestrzeni występującej pomiędzy tkankami przyzębia a zębami). W przebiegu zapalenia przyzębia ma miejsce stopniowa utrata kości wyrostka zębodołowego. To zaś wiąże się z zanikiem aparatu więzadłowego zęba i grozi ruchomością zębów, a w skrajnych przypadkach ich wypadaniem. W wyniku zapalenia przyzębia rozwinąć się może ropień lub przetoka, czyli swego rodzaju „tunel”, którym z ropnia wydostaje się treść ropna.

Na czym polega leczenie zapalenia przyzębia?

Leczeniem zapalenia przyzębia zajmuje się periodontolog. Tutaj – https://www.luxmed.pl/dla-pacjenta/uslugi/stomatologia/periodontologia – możesz się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat zakresu świadczeń stomatologicznych realizowanych przez tego lekarza.

Kluczowym elementem leczenia, ale i zapobiegania zapaleniu przyzębia są zabiegi higienizacyjne przeprowadzane w gabinecie stomatologicznym. Średnio raz na pół roku powinieneś stawiać się na kontrolne wizyty u dentysty, a niezwłocznie w przypadku pojawienia się niepokojących objawów. W trakcie wizyty lekarz zlecić może zabiegi mające na celu usunięcie nagromadzonego kamienia nazębnego. Podstawowe to skaling, piaskowanie i lakierowanie zębów.

W leczeniu i profilaktyce zapalenia przyzębia ważna jest też codzienna higiena jamy ustnej w domu. Zgłoś się do dentysty na edukację stomatologiczną. Specjalista zapozna Cię z zasadami dbania o jamę ustną. Najważniejsze spośród nich to:

dobór akcesoriów do mycia zębów – szczoteczka z miękkim/średniej twardości włosiem, pasta do zębów zawierająca m.in. mleczan gliny, bisabolol i alantoinę, płukanki (np. z chlorheksydyną);

technika mycia zębów – ruchami okrężnymi/wymiatającymi;

częstotliwość mycia zębów – co najmniej dwa razy dziennie;

stosowanie nici dentystycznej/szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych.

W łagodnej postaci zapalenia przyzębia wystarczy usuwanie kamienia, dbanie o higienę, korekta nieprawidłowo wykonanych wypełnień, a przy brakach zębowych wykonanie uzupełnień. W cięższych postaciach poza wyżej wymienionymi działaniami konieczny bywa kiretaż, czyli oczyszczanie powierzchni korzenia, a niekiedy i uzupełnienie ubytków kostnych.