Jak ubierać dziecko do szkoły? Praktyczne porady (art. spons.)

wczoraj, 11:33

W większości szkół nie obowiązują mundurki, dlatego też kwestia tego, jak ubrać dziecko, leży głównie w gestii rodziców. Mimo sporej dowolności w tym zakresie warto trzymać się pewnych ponadczasowych zasad savoir-vivre’u. Jakich? Oto kilka z nich.

Szkolny dress code w podstawówce

Dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej, powinny przestrzegać zasad zapisanych w statucie placówki. Właśnie tam znajdują się też bardzo często reguły dotyczące odpowiedniego stroju. Najczęściej będą to dość ogólne zapisy, w których zwraca się uwagę, aby:

ubrania do szkoły były schludne, estetyczne i czyste,

ciało nie było zbyt mocno odsłonięte (np. nieodpowiednie będą krótkie spódniczki czy szorty lub bluzki odsłaniające brzuch),

na ubraniach czy plecaku nie było niestosownych napisów, czy grafik,

na ważne uroczystości zakładać galowy strój.

Warto zatem najpierw zajrzeć do statutu, jeśli został określony i zgodnie z nim ubierać dziecko do szkoły. Będzie to dla Ciebie spore ułatwienie, gdy wybierzesz się z pociechą do sklepu, by kupić ubrania na nowy rok szkolny, lub będziesz przeglądać oferty online, np. tutaj: https://answear.com/m/coccodrillo.

Jak ubierać dziecko na co dzień do szkoły?

Strój małego ucznia powinien być przede wszystkim miękki oraz wygodny. W końcu dzieci spędzają mnóstwo czasu w szkolnej ławce w ciągu dnia i warto im zapewnić komfort. W przypadku dziewczynek możesz postawić na bawełniane legginsy i do tego dobrać koszulkę lub tunikę. Dobrym pomysłem będą też jeansy, spódnice czy sukienki. Warto zwrócić uwagę, aby te ostatnie nie były zbyt krótkie.

Chłopca możesz ubierać także w jeansy, materiałowe spodnie w typie chinosów lub dresowe. Do tego wystarczy tylko dobrać kolorową koszulkę i bluzę na chłodniejsze dni. Stawiaj na materiały z naturalnych włókien, które przepuszczają powietrze. Dzięki temu Twoja pociecha nie zmarznie ani się nie przegrzeje. Pamiętaj, że najważniejsza jest wygoda, bezpieczeństwo oraz kwestie praktyczne, a nie moda.

Strój galowy – jakich zasad przestrzegać?

W trakcie edukacji szkolnej pojawia się sporo okazji, podczas których wymagany jest strój galowy. Jest to zarówno rozpoczęcie, jak i zakończenie roku szkolnego oraz ważne egzaminy czy oficjalne uroczystości. W takich sytuacjach należy ubrać dziecko elegancko. Strój galowy składa się najczęściej z połączenia koloru ciemnego (czerń, granat, ciemnoszary) z jasnym (biel, kremowy). Klasykiem jest jasna góra plus czarny dół.

Na ważnych uroczystościach szkolnych dziewczynki najczęściej ubrane są w białe koszule i czarne spódniczki lub ciemne sukienki. Chłopcy również powinni założyć jasną, elegancką górę, a do tego dodać czarne lub granatowe materiałowe spodnie. Niekiedy mogą to też być jeansy – powinny być jednak ciemne i bez ozdobników czy naszywek.

Codzienne, jak i galowe ubrania do szkoły powinny spełniać kilka podstawowych zasad. Powyższe wskazówki pomogą Ci ubrać swoją pociechę do szkoły i zapewnić jej zarówno komfort i dobre samopoczucie, jak i odpowiednią prezencję – zarówno na lekcjach, jak i podczas ważnych uroczystości.