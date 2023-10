Koszykarskie korzenie marki Jordan – Od NBA do globalnej popularności

wczoraj, 23:15

W jednej z najlepszych animacji tego roku słynny nowojorski superbohater na co dzień nosi kostium człowieka - pająka, poza „pracą” – streetowe evergreeny, takie jak hoodies, joggery czy kurtka oversize. Ale z całej casulowej stylówki chłopaka tak naprawdę pamięta się tylko jedno: jego buty Jordan. Mało która z rzeczy, które dzieją się w filmie, budzi w bohaterze takie emocje, jak fakt, że współlokator podbiera mu sneakersy. Co tam superzłole i ratowanie świata… wiadomo, że najważniejsze są kicksy Air Jordan 1!

Buty Jordan: gra się rozpoczyna

Lata 80. były dekadą, w której rywalizowało ze sobą kilka legendarnych do dziś brandów. Trampki Converse, koszykarskie must have znane od dziesięcioleci, zaczęły przegrywać z nowoczesnymi technologiami, proponowanymi m.in. przez brand adidas. Marka Nike, lubiana wtedy przede wszystkich przez fanów joggingu, potrzebowała nowej strategii, aby dotrzeć na basketowe parkiety. Założyciel firmy Phil Knight, wraz z szefem działu koszykówki, Sonny’m Vaccaro, postanowili postawić wszystko na jedną kartę. Zaproponowali kontrakt – zawierający rewolucyjną w tym biznesie gwarancję udziału w zyskach ze sprzedaży – debiutantowi Michaelowi Jordanowi.

Buntownik na boisku

Cała kolekcja oparta na personie jednego koszykarza była ryzykiem, które się opłaciło. Pierwsze zaprojektowane specjalnie dla niego kicksy z przewagą czerwieni i czerni, które nosił na meczach NBA, okazały się sensacją. Brand posłusznie płacił nałożone przez ligę kary za nieregulaminowe barwy obuwia zawodnika, a jego bunt wykorzystał jako chwyt reklamowy. Wysokie buty Jordan szybko zdobyły popularność także poza boiskiem, stały się z czasem ikoną popkultury (jak zresztą sam Michael Jordan) i doczekały się nawet własnej filmowej biografii, zrealizowanej przez Bena Afflecka.

Jordan & marzenia o lataniu

Dzięki fasonowi i śmiałej kolorystyce klasyczne Jordan Air 1 przypominają inne zaprojektowane przez Nike kultowe buty do koszykówki z lat 80., czyli model Dunk. Na pierwszy rzut oka odróżnisz je jednak po brandingu, wskazującym na odrębność marki Jordan. Logo Air Jordan Wings, czyli piłka ze skrzydełkami, to pomysł etatowego designera-wizjonera Nike, czyli Petera Moore’a, którego zainspirowały przypinki, rozdawane dzieciom w samolocie przez linię lotniczą. Z kolei o więzi między Michaelem Jordanem a marką, którą firmuje, świadczy przede wszystkim słynny Jumpman – sylwetka wzorowana na znanej fotografii wrzucającego piłkę do kosza MJ-a. Niezależnie czy mówimy o nim, czy o uskrzydlonej piłce, jedno jest pewne: Moore wiedział, że dzięki butom Jordan ludzie zapragną latać.

Twoja odsłona ikony

Dzięki tym detalom i wyrazistym cholewkom z gładkiej skóry licowej sneakersy Air Jordan 1 wyglądają naprawdę dobrze, ale nie tylko dlatego zostały ikoną. Nowe reguły gry wyznaczyła też rewolucyjna metoda amortyzacji, czyli Nike Air. Poduszka ze sprężonym powietrzem, umieszczona w tylnej części podeszwy, świetnie tłumiła wstrząsy, co docenili nie tylko zawodowi koszykarze, ale także fani streetowej swobody. Dziś w każdej kolekcji marki znajdziesz nie tylko wysokie buty Jordan w stylu tych, jakie nosił MJ, ale także nisko wykrojony model Air Jordan 1 Low, luźniej nawiązujący do basketu, a bliższy lifestyle’owi.



Choć najbardziej klasyczne kolory kultowych butów to oczywiście barwy Chicago Bulls, w których grał sam Jordan, czyli czerń i czerwień, brand każdego sezonu ma nowy pomysł na swój flagowy model. Air Jordan 1 to kicksy dla indywidualistów i buntowników, więc śmiało szukaj ciekawej alternatywy! Co powiesz na soczystą zieleń, pomarańcz albo butter yellow? Niezależnie od tego, co wybierzesz… respect your shoes. W końcu stoi za nimi naprawdę epicka historia. Swoją wymarzoną parę oraz inne streetowe itemy znajdziesz w Sizeer.