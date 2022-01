Nadchodzi KSeF, jaki program do fakturowania wybrać?

28 grudnia 2021, 10:09

Rok 2022 jeszcze się na dobre nie rozpoczął, a już przyprawia wszystkich o ból głowy. Kolejnym zmartwieniem na niekończącej się liście przedsiębiorców jest wejście rządowego projektu, który kryje się pod inicjałami KSeF. Czy będzie to kolejny element utrudniający codzienność w polskim biznesie? A może są dostępne rozwiązania, które ułatwią prowadzenie firmy? Sprawdź czym jest Krajowy System e-Faktur i jak się do niego przygotować przed rozpoczęciem pierwszych kontroli skarbowych.

Nie taki Krajowy System e-Faktur straszny, jak go piszą...

Od miesięcy mówiło się o większej transparentności przedsiębiorców i większej kontroli nad dokumentami, jakie wystawiają swoim kontrahentom. Choć początkowo elektroniczne kasy fiskalne miały rozwiązać problem i opóźnić kolejne projekty, tak się nie stało. Rok 2022 będzie stać pod kątem ujednoliconego systemy do przesyłania i odbierania faktur elektronicznych (w skrócie e-Faktur). Tym właśnie będzie wspomniany na początku Krajowy System e-Faktur. W skrócie mówiąc ten soft będzie podpięty w chmurę rządową systemu księgowego odbiorcy.

Większa kontrola, a może obniżanie kosztów?

Wiele osób zastanawia się czy wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma służyć do eliminacji szarej strefy, która obecnie mocno uderza w gospodarkę kraju i generuje ogromne straty. Między wierszami można to tak odczytać, jednak organy kontrolne nie mówią tego wprost. Głównymi celami wprowadzenia tego systemu to:

● obniżenie kosztów procesów administracyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa - ponieważ wiele firm może zrezygnować z dedykowanych działów księgowych, na korzyść biur lub platform do księgowania dokumentów. W końcu wszystkie faktury będą już elektroniczne, a to też obniży zużycie materiałów przy druku tradycyjnym,

● obniżenie kosztów procesów administracyjnych w urzędach - większość kontroli będzie odbywać się drogą elektroniczną, ograniczając udział człowieka do absolutnego minimum,

● integracja systemów księgowych - ułatwi to codzienną administrację i kontrolę finansów,

● raportowanie zdarzeń gospodarczych drogą internetową - w tym krzyżowych kontroli.

To jednak nakłada też szereg zmian w przedsiębiorstwach, które wciąż działały w tradycyjny sposób - wystawiając faktury w prostych edytorach czy nawet wypisując je ręcznie! Aby korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur, trzeba będzie dobrać odpowiedni do swoich potrzeb program do fakturowania i księgowania dokumentów. Będzie to konieczność, z którą muszą zmierzyć się wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku! Nawet prosta faktura będzie musiała przejść przez chmurę i zostać wystawiona przez właściwe oprogramowanie.

Przykry obowiązek czy wejście do innowacyjnych rozwiązań?

Choć niektórzy przedsiębiorcy wprost mówią, że takie "wymuszone" zmiany są przykrą koniecznością, być może niebawem zrozumieją, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Takie systemy działają już w wielu państwach europejskich i usprawniają procesy księgowe oraz przepływów dokumentów. Dobry program to nie tylko oszczędność czasu, ale również pieniędzy. Jeżeli zatem plusy przemawiają głośniej od wad, warto zastanowić się nad oprogramowaniem, które najlepiej spełni się w danym przedsiębiorstwie. Szukając programu do wystawiania e-faktur warto wybrać takie, które wystawi dokument zgodny ze wzorem Ministerstwa Finansów, ale i odbierze wszystkie e-faktury z KSeF. Integracja z różnymi systemami księgowymi to obecnie klucz do przyszłości. Automatyzując te procesy można poczuć oddech i zająć się prowadzeniem firmy i zwiększeniem sprzedaży, a nie papierologią. Stąd jednym z polecanych rozwiązań jest platforma online wFirma.pl, która od 15 lat dostarcza podobne rozwiązania, stale rozwijając się. Gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług, a co ważne

